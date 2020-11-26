Không phải vũ phu, đây mới là kiểu chồng phụ nữ phải bỏ ngay, đừng dại dây dưa kẻo khổ lây sang con cái

Phụ nữ yêu 26/11/2020 05:50

Lấy nhầm chồng như thế này phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng dây dưa, cố đấm ăn xôi bạn càng khiến bản thân thua thiệt, con cái cũng bị vạ lây.

Nếu phát hiện đã lấy nhầm chồng tồi, chị em đừng sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng, cũng đừng sợ cảnh làm mẹ đơn thân. Bởi thà một mình bạn còn có cơ hội được hạnh phúc, nếu chung sống với gã đàn ông tệ bạc thế này thì cả đời không có lấy một ngày yên ổn. 

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Nếu luôn tự mình quyết định mọi việc thì chứng tỏ anh ta không hề xem trọng, thậm chí là khinh thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông gia trưởng, tự quyết mọi việc

Hôn nhân muốn hạnh phúc, bền chặt không chỉ cần tình yêu, mà còn đòi hỏi sự tôn trọng, bình đẳng. Trong một gia đình, cả vợ và chồng đều có quyền bàn bạc, đưa ra quyết định trước những vấn đề chung.

Vậy nên, nếu chồng gia trưởng, luôn tự mình quyết định mọi việc thì chứng tỏ anh ta không hề xem trọng, thậm chí là khinh thường bạn. 

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Ngay cả những điều nhỏ nhặt anh ấy cũng không dám nhận sai thì dám chắc, khi ngoại tình họ cũng không cảm thấy có lỗi với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nói lời xin lỗi

Ai cũng biết đàn ông trọng sĩ diện, luôn muốn vợ phải khiến mình hãnh diện, tự hào trước mặt người khác. Thế nhưng, nếu trước mặt vợ, khi chỉ có hai vợ chồng mà đàn ông vẫn không thể nói lời xin lỗi khi phạm sai lầm thì chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc.

Bởi ngay cả những điều nhỏ nhặt anh ấy cũng không dám nhận sai thì dám chắc, khi ngoại tình họ cũng không cảm thấy có lỗi với vợ. 

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Nếu chồng bạn vẫn tự giữ tiền của mình thì chị em đừng phí hoài thanh xuân bên họ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Giữ tiền lương, không đưa cho vợ

Quỹ tài chính gia đình không chỉ dùng để chi trả các chi phí sinh hoạt, tiền điện, tiền nước mà còn là khoản tiền để lo cho tương lai của vợ chồng, con cái. Một người đàn ông yêu vợ, thương con sẽ nỗ lực làm việc và đưa vợ quản lý tài chính.

Dù đã cưới nhau nhưng chồng bạn vẫn giấu nhẹm việc anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, tự giữ tiền của mình thì chị em đừng phí hoài thanh xuân bên họ nữa. 

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Nếu lấy nhầm chồng quá nghe lời mẹ chị em hãy 'bỏ của chạy lấy người' càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

“Bám váy” mẹ

Đàn ông trưởng thành dù thương mẹ đến mấy cũng sẽ có chính kiến của riêng mình, cũng sẽ tự quyết định cuộc sống của bản thân.

Thế nên, nếu lấy nhầm chồng quá nghe lời mẹ, việc gì cũng để mẹ chồng đưa ra quyết định thì dù có dùng cả đời này để “cảm hóa” cũng vô ích.

Nếu lấy nhầm 1 trong 4 kiểu chồng tồi trên, phụ nữ khôn ngoan hay nhờ dại cũng phải bỏ ngay. Bạn càng ở lại bên họ ngày nào càng tự làm khổ bản thân ngày ấy, con cái cũng bị liên lụy.

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