Phụ nữ tự hỏi đàn ông muốn gì trên làm chuyện ấy và đây chính là lời giải đáp khiến 9/10 chị em... giật mình

Phụ nữ yêu 21/09/2023 09:04

Với phụ nữ, có 3 điều nên và cần làm: một là nhà ngoại giao giỏi trong công tác, hai là nữ hoàng khi ra phố, và cuối cùng là hoá "gái hư" khi lên giường.

Đàn ông thích người phụ nữ của mình chủ động hoá "gái hư"

Với phụ nữ, có 3 điều nên và cần làm: một là nhà ngoại giao giỏi trong công tác, hai là nữ hoàng khi ra phố, và cuối cùng là hoá "gái hư" khi lên giường. Đơn giản chẳng một đàn ông nào cưỡng lại sức hấp dẫn từ những điều đó cả, đặc biệt là điều cuối. 

 

 Có thể bình thường bạn là một người nhu mì, nhẹ nhàng với phong cách chuẩn mực. Nhưng với một không gian kín đáo và riêng tư như phòng ngủ, để thay đổi không khí, một bồ độ "kiệm vải" hơn thường ngày hay chỉ một vài câu nói lả lơi kiểu "gái hư" cũng dễ dàng khiến người đàn ông của bạn ngã gục. Không một người đàn ông nào từ chối được việc để người phụ nữ của mình cầm cương chủ động, muốn làm gì thì làm cả.

 

Phụ nữ tự hỏi đàn ông muốn gì trên làm chuyện ấy và đây chính là lời giải đáp khiến 9/10 chị em... giật mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

... nhưng cũng biết làm "gái ngoan" đúng lúc

Đọc đến đây hẳn chị em càng hoang mang đàn ông muốn gì trên giường, khi có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ với sở thích gái hư ở trên? Thực ra chỉ cần chút tinh ý, bạn sẽ "hoá thân" một cách tròn vai đúng ý. Vì suy cho cùng đàn ông vẫn thích làm người chủ động, được thể hiện bản lĩnh nam nhi trước mặt một cô gái ngoan ngoãn biết "vâng lời". Do đó, hãy hóa "gái hư" và "gái ngoan" đúng lúc, chắc chắn bạn sẽ nắm được trái tim của chàng.

 Âm thanh và ánh mắt

Hãy thử tưởng tượng xem nếu một cuộc "yêu" mà im ắng từ đầu đến cuối thì khác chi xem phim hành động mà tắt loa âm thanh. Đàn ông rất thích được nghe âm thanh phát ra từ đối tác của mình để biết mình có đang làm cô ấy hài lòng hay không.

Một yếu tố các cặp đôi hay bỏ quên, đó là tương tác bằng mắt. Tốt nhất là vứt hết mọi lo toan cuộc sống, chỉ tập trung hoàn toàn vào đối phương như thể thế gian chỉ còn lại 2 người.

Phụ nữ tự hỏi đàn ông muốn gì trên làm chuyện ấy và đây chính là lời giải đáp khiến 9/10 chị em... giật mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thích được nằm ôm ấp, vuốt ve sau khi "yêu"

Nếu bạn cho rằng sau khi tàn cuộc, đàn ông thường chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, và chỉ có phụ nữ mới cần sự âu yếm, vuốt ve thì đây là suy nghĩ sai hoàn toàn. Việc được "đối tác" ôm ấp không chỉ tăng tình cảm mà còn có thể kéo dài thời gian thân mật và cảm xúc hưng phấn của cả hai, tạo đà cho một "hiệp 2" hoành tráng hơn nữa. Hay chí ít, đó cũng là dấu hiệu bạn cho anh ấy biết đã "hoàn thành nghĩa vụ" một cách xuất sắc và bạn hài lòng về điều đó. Đàn ông cũng chỉ cần có thế.

Từ khóa:   Hôn nhân tư vấn hôn nhân chuyện phòng the

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