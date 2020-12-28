Phụ nữ ơi, cuộc đời ngắn lắm, vui còn không đủ sao phải tranh cãi với 3 người này

Phụ nữ yêu 28/12/2020 17:25

Nếu phụ nữ nông cạn luôn cố giành phần thắng về mình, vì quá tự cao mà không ngừng làm tổn thương người khác thì phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ tranh cãi với 3 người này.

Là phụ nữ, đừng dại sân si hơn thua với đời, càng không nên tranh cãi với 3 người này kẻo tự rước họa vào người. Hãy nhớ, phụ nữ thông minh luôn biết cách tôn trọng người khác, trân trọng giá trị của bản thân. Nhờ thế, họ sẽ có cuộc đời tươi đẹp, viên mãn. 

phu nu thong minh 1
Cô ấy không lớn tiếng quát tháo, không nói lời xúc phạm mà bình tĩnh ngồi xuống phân tích phải trái đúng sai - Ảnh minh họa: Internet

1. Không cãi nhau với người thân

Phụ nữ đừng dại cãi nhau với người thân, càng không nên hơn thua với người đàn ông mình yêu. Bởi dù có giành được phần thắng về mình thì bạn cũng sẽ mất nhiều hơn được. Không chỉ khiến quan hệ gia đình lạnh nhạt, tình cảm lứa đôi sứt mẻ, việc tranh cãi với người thân còn tự biến bản thân trở nên đáng ghét.

Hiểu rõ điều ấy nên dù giận đến mấy phụ nữ khôn ngoan cũng cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cô ấy không lớn tiếng quát tháo, không nói lời xúc phạm mà bình tĩnh ngồi xuống phân tích phải trái đúng sai. Nhờ thế, bạn bè, người thân, gia đình luôn yêu thương, trân trọng người phụ nữ tinh tế này. 

phu nu thong minh 2
Nếu nhận thấy sự chênh lệch về hiểu biết, khác biệt về quan điểm sống thì phụ nữ thông minh sẽ không dại phí thời gian để cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

2. Không cãi nhau với người không cùng trình độ

“Mây tầng nào gặp mây tầng ấy”, phụ nữ càng bản lĩnh, thông minh càng có được những người bạn tài giỏi. Bởi môi trường công việc, những người họ tiếp xúc thường có cùng trình độ.

Thế nên, nếu nhận thấy sự chênh lệch về hiểu biết, khác biệt về quan điểm sống thì phụ nữ thông minh sẽ không dại phí thời gian để cãi nhau.

Nàng hiểu rằng, đấy là việc làm vô nghĩa, chẳng những không giải quyết được khúc mắc mà còn rước bực dọc vào người. 

phu nu thong minh 3
Sống đàng hoàng ngay thẳng, không làm điều gì khiến bản thân phải thẹn với lòng chính là quan niệm sống của phụ nữ có khí chất - Ảnh minh họa: Internet

3. Không cãi nhau với người dưng

Khi biết người kia nói xấu sau lưng mình, người nọ lén lút thêu dệt những thông tin sai lệch về mình phụ nữ khờ dại sẽ ngay lập tức tìm đến đối phương để ba mặt một lời. Họ ra sức giải thích, đính chính những thông tin sai lệch và đòi hỏi người dưng phải “trả lại công bằng” cho mình.

Trong khi đó, phụ nữ bản lĩnh sẽ bỏ ngoài tai miệng đời, chẳng thèm tranh cãi với người dưng nước lã. Nàng sống cho chính mình, vì người mình yêu thương và mặc kệ thiên hạ nói gì, nghĩ gì về mình. Sống đàng hoàng ngay thẳng, không làm điều gì khiến bản thân phải thẹn với lòng chính là quan niệm sống của phụ nữ có khí chất.

4 bộ phận trên cơ thể khiến phụ nữ vô cùng tự ti nhưng đàn ông lại coi là ‘cực phẩm’, mê mệt tới phát cuồng

4 bộ phận trên cơ thể khiến phụ nữ vô cùng tự ti nhưng đàn ông lại coi là ‘cực phẩm’, mê mệt tới phát cuồng

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi sở hữu những đặc điểm này trên cơ thể, chị em đừng dại tự ti bởi đấy chính là chất men say khiến chàng mê mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ khí chất phụ nữ bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này