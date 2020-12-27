4 bộ phận trên cơ thể khiến phụ nữ vô cùng tự ti nhưng đàn ông lại coi là ‘cực phẩm’, mê mệt tới phát cuồng

Phụ nữ yêu 27/12/2020 06:17

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi sở hữu những đặc điểm này trên cơ thể, chị em đừng dại tự ti bởi đấy chính là chất men say khiến chàng mê mệt.

Đàn ông nào cũng thừa nhận rằng trong mắt họ phụ nữ quyến rũ nhất là khi sở hữu những đặc điểm này trên cơ thể. 

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Vòng eo có chút mỡ bụng là thứ khiến phụ nữ vô cùng tự ti, thậm chí nghĩ là xấu nhưng lại khiến đàn ông chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

Vòng eo ngấn mỡ

Là phụ nữ, ai cũng khát khao có được chiếc eo nhỏ nhắn, vòng bụng phẳng lì. Trong khi chị em ra sức ăn kiêng, tập luyện khắc nghiệt để sở hữu thân hình mảnh mai thì đàn ông lại chẳng mấy hào hứng với thân hình cò hương ấy.

Thân hình đầy đặn, vòng eo có chút mỡ bụng mềm mại là thứ khiến phụ nữ vô cùng tự ti, thậm chí nghĩ là xấu nhưng lại khiến đàn ông chết mê chết mệt. Thực chất, đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ của mình “có da có thịt” để khi ôm lấy bạn chàng sẽ cảm nhận được sự ấm áp, căng tràn nhựa sống. 

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Đàn ông tin rằng phụ nữ có vòng ba lớn là người vợ vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Vòng ba to

Rất nhiều phụ nữ luôn cố gắng giấu đi vòng ba quá khổ của mình. Họ sợ ánh mắt soi mói của thiên hạ, sợ đàn bà khác dè bỉu, sợ người đàn ông của mình có ác cảm với vòng ba đồ sộ. Thế nhưng, nàng không biết rằng đấy chính là bộ phận cơ thể khiến họ trở thành người phụ nữ hấp dẫn cực độ.

Với phái mạnh, vòng ba lớn không chỉ giúp phụ nữ gợi cảm, nóng bỏng hơn mà còn giúp thân hình bạn cân đối, quyến rũ hơn. Hơn cả, đàn ông tin rằng phụ nữ có vòng ba lớn là người vợ vượng phu ích tử, hết lòng vì gia đình. 

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Nếu đang sở hữu đôi môi dày bạn hãy mừng thầm bởi đấy chính là điểm cộng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi dày

Thứ đàn ông thích được ngắm nhìn nhất trên gương mặt phụ nữ trong lần đầu gặp gỡ chính là đôi môi. Phụ nữ sở hữu đôi môi dày gợi cảm sẽ càng có ma lực thu hút, khiến chàng chết mê chết mệt mà chẳng cần bùa yêu.

Thế nên, nếu đang sở hữu đôi môi dày bạn hãy mừng thầm bởi đấy chính là điểm cộng để bạn có được sự chú ý của đối phương chỉ sau một cú chạm mặt. 

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Phụ nữ có đùi to là người dễ tạo thiện cảm, cho đàn ông cảm giác đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Đùi to

Những đôi chân khẳng khiu, thon dài của những cô người mẫu chính là khát khao của mọi phụ nữ. Vậy nhưng, nam giới lại không mấy hào hứng và xem đấy là thân hình thiếu sức sống.

Với chàng, phụ nữ có đùi to là người dễ tạo thiện cảm, cho đàn ông cảm giác đáng tin cậy. Nếu đang sở hữu cặp đùi to chị em đừng buồn, cũng đừng tự ti bởi bạn sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên, một khi đã yêu sẽ quyết bên nhau trọn đời. 

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ tự ti về cơ thể mình, càng không nên so sánh bản thân với bất cứ ai. Hãy biến bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, hãy trân trọng chính mình và ngày càng tỏa sáng.

Phụ nữ à, bạn thường bị đàn ông lừa gạt tình cảm cũng chỉ vì 3 tính cách này!

Phụ nữ à, bạn thường bị đàn ông lừa gạt tình cảm cũng chỉ vì 3 tính cách này!

Phụ nữ khờ dại nhất là khi có những nét tính cách này, bởi nếu không bị lừa gạt tình cảm họ cũng sẽ lụy tình đến đáng thương, bị đàn ông khinh thường ra mặt.

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