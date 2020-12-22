4 bí mật dù có cạy miệng phụ nữ thông minh cũng quyết giữ kín như bưng, một chữ cũng không nói với chồng

Phụ nữ yêu 22/12/2020 17:23

Dưới đây là những bí mật phụ nữ thông minh quyết chôn chặt trong lòng, dù chồng có dò hỏi nhiều lần vẫn không hé răng nửa lời.

Đây chính là những bí mật dù có cạy miệng phụ nữ thông minh cũng không tiết lộ với chồng, phụ nữ khờ dại cứ kể hết nên hôn nhân sóng gió, khó có được hạnh phúc trọn vẹn.

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Đối diện với câu hỏi 'cái này em mua bao nhiêu tiền' phụ nữ thông minh sẽ nói dối về giá trị thật của món đồ - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị thật của món đồ mới mua

Phụ nữ có thể mạnh tay chi tiền mua sắm cho bản thân, họ chẳng tiếc vài triệu mua lọ kem dưỡng da, chiếc đầm mình thích hay đôi giày sang trọng. Vậy nhưng, đối diện với câu hỏi “cái này em mua bao nhiêu tiền” đa phần phụ nữ sẽ nói dối về giá trị thật của món đồ.

Họ làm thế vì không muốn chồng nghĩ rằng mình chi tiêu không hợp lý, sợ đối phương không tin tưởng để vợ quản lý tài chính gia đình. 

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Phụ nữ khôn ngoan thừa nhạy cảm để hiểu rằng đàn ông nào cũng thấy bất an trước người yêu cũ của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn liên lạc với người yêu cũ

Dù đã dứt tình cạn nghĩa, đã không còn chút luyến lưu với người yêu cũ nhưng phụ nữ vẫn không dám để lộ việc mình vẫn còn liên lạc với người xưa. Phụ nữ khôn ngoan thừa nhạy cảm để hiểu rằng dù miệng nói “anh tôn trọng quá khứ của em” nhưng đàn ông nào cũng ghen tuông, cũng sợ “tình cũ không rủ cũng tới”.

Thế nên, dù chỉ là một cuộc gặp tình cờ, những câu chào hỏi qua mạng xã hội với người cũ chị em cũng sẽ giấu nhẹm, tuyệt đối không kể cho chồng nghe. 

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Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, việc bạn bè của mình bị chê trách sẽ khiến họ khó chịu ra mặt - Ảnh minh họa: Internet

Việc không thích bạn thân của chồng

Người xưa có câu “đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, với phái mạnh bạn bè không chỉ là người cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống mà còn là người đồng hành cùng sự nghiệp. Phụ nữ có thể không thích một người bạn nào đấy của chồng, nhưng tuyệt nhiên đừng đánh giá về họ.

Hãy nhớ, đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, việc bạn bè của mình bị chê trách sẽ khiến họ khó chịu ra mặt. Thậm chí, chàng còn nghĩ vợ có ác ý vô cớ với bạn bè của mình và nảy sinh tâm lý phản kháng với vợ. 

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Dù là mẹ ruột hay bạn thân phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ hé lộ về số dư trong quỹ đen - Ảnh minh họa: Internet

Tài khoản ngân hàng

Phụ nữ dù yêu chồng thương con đến mấy cũng sẽ có “quỹ đen” để chừa đường lui cho mình. Đấy không chỉ là khoản tiền có thể giúp gia đình vượt qua nguy khó, mà còn là tương lai của phụ nữ khi lấy nhầm chồng tệ bạc, ngoại tình.

Tất nhiên, dù là mẹ ruột hay bạn thân phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ hé lộ về số dư trong quỹ đen, càng không để chồng mảy may nghi ngờ.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại cũng phải nhét vào đầu 10 điều này để đời bớt khổ!

Là phụ nữ, dù khôn hay dại cũng phải nhét vào đầu 10 điều này để đời bớt khổ!

Sau những đổ vỡ, những bất hạnh trong tình yêu phụ nữ từng trải sẽ không dễ dàng tin tưởng vào đàn ông, càng không khờ dại yêu đến quên cả bản thân.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan vợ thông minh cuộc sống hôn nhân

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