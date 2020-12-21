4 thứ đàn ông sợ phải nhìn thấy nhất khi về nhà, vợ khôn nên biết để tránh

Phụ nữ yêu 21/12/2020 17:51

Nếu là người vợ khôn ngoan chị em tuyệt đối đừng để chồng thấy 4 thứ này khi về nhà, không hơn không kém.

Nếu phụ nữ khờ dại chẳng ngần ngại cho chồng thấy những thứ này khi anh ấy trở về nhà thì vợ khôn ngoan sẽ giấu nhẹm. 

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Nếu lạm dụng, nếu cứ dùng nước mắt để gây áp lực với chồng thì bạn đang vô tình khiến bản thân 'mất giá' - Ảnh minh họa: Internet

1. Giọt nước mắt của vợ

Đàn ông sợ nhất chính là phải nhìn thấy giọt nước mắt của vợ. Nếu chỉ khóc mà không cho chàng biết lý bạn tổn thương, đau lòng chàng sẽ càng khó xử hơn.

Phụ nữ có thể dùng nước mắt để khiến đàn ông mềm lòng, để chồng chiều theo những đòi hỏi của mình. Vậy nhưng, nếu lạm dụng, nếu cứ dùng nước mắt để gây áp lực với chồng thì bạn đang vô tình khiến bản thân “mất giá”, khiến chồng chán vợ. 

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Thay vì trốn tránh, cả hai cần thẳng thắn trò chuyện với nhau để nhanh chóng giải quyết những khúc mắc trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

2. Sự im lặng

Ra đường đi làm dù mệt mỏi, khổ cực đến mấy nhưng chỉ cần được vợ chào đón với nụ cười trên môi, những cân cần hỏi han đàn ông sẽ chẳng ca thán nửa lời. Bởi anh ấy biết rằng lúc nào mình cũng có vợ kề bên, cũng có người chia sẻ ngọt bùi.

Thế nên, nếu phụ nữ vì giận hờn mà chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện với chồng thì đàn ông rất dễ “sinh hư”. Thay vì trốn tránh, cả hai cần thẳng thắn trò chuyện với nhau để nhanh chóng giải quyết những khúc mắc trong lòng. 

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Nếu cứ rót vào tai chàng những lời độc hại, những điều tiêu cực thì hôn nhân của cả hai sẽ chẳng có lấy một ngày yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ cằn nhằn quá nhiều

Đàn ông sợ nhất chính là người vợ nói nhiều, bước chân về nhà đã nghe vợ cằn nhằn, đay nghiến sẽ càng làm anh ấy chán vợ. Hãy nhớ, đàn ông như đứa trẻ to xác, lúc nào cũng muốn được vỗ về, ngọt ngào.

Nếu cứ rót vào tai chàng những lời độc hại, những điều tiêu cực thì hôn nhân của cả hai sẽ chẳng có lấy một ngày yên ổn. 

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Nếu thấy vợ không thể hòa hợp với người thân trong gia đình anh ấy sẽ chẳng còn muốn về nhà - Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ vợ bất hòa với nhà chồng

Ai cũng biết sống chung với nhà chồng đòi hỏi phụ nữ phải vô cùng tinh tế, khéo léo để tránh xảy ra những mâu thuẫn không mong muốn. Đàn ông nào cũng muốn gia đình lúc nào cũng ấm êm, hòa thuận.

Thế nên, nếu thấy vợ không thể hòa hợp với người thân trong gia đình, phải đứng giữa hai đầu chiến tuyến anh ấy sẽ chẳng còn muốn về nhà.

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