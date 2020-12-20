Trước khi làm người thứ ba phụ nữ nhất định phải đọc bài viết này!

Dưới đây là những điều phụ nữ khờ dại làm người thứ ba phải biết trước khi dương dương tự đắc.

Nếu nghĩ đàn ông đã hết tình cạn nghĩa, đã chán ngấy vợ nên mới dấn thân vào mối quan hệ vụng trộm thì bạn đã nhầm. Thực chất, không ít đàn ông trăng hoa chỉ ra ngoài nếm của lạ, khi đã no xôi chán chè lại cun cút trở về bên gia đình, bỏ rơi nhân tình không thương tiếc.

Nếu ngay đến cả dũng khí chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại, trả lại tự do cho bản thân trước khi yêu đương phụ nữ khác cũng không dám thì anh ta không đáng để bạn trao thân gửi phận.

Một người đàn ông tử tế nếu đã đem lòng yêu thương đàn bà khác sẽ về nhà nói thẳng với vợ rằng “anh hết yêu em rồi, mình ly hôn đi” để có thể đường đường chính chính đến bên tình mới.

Hãy nhớ, nếu có thể qua mặt vợ để cặp kè với mình thì gã đàn ông ngoại tình ấy cũng sẽ lén lút tìm con mồi mới sau lưng bạn. Phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng yêu đàn ông có gia đình, dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

Chính vì xem chuyện tình với tiểu tam chỉ là tạm bợ nên đàn ông chưa bao giờ có ý nghĩ bên nhau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Dù được yêu đến mấy thì cuộc tình vụng trộm chỉ là tạm bợ

Tất nhiên, để biến một người phụ nữ trở thành nhân tình đàn ông sẽ phải vận dụng không ít mưu kế, tiền bạc. Họ ra sức nuông chiều, cưng yêu và cung phụng để làm đối phương mờ mắt trước vật chất, trước sự tấn công dồn dập. Chính vì thế không ít tiểu tam vẫn huênh hoang rằng bản thân được yêu hơn chính thất.

Tiểu tam quên mất rằng, những ưu ái ấy đều có mục đích, để nhắm đến mục tiêu lôi họ lên giường. Nếu bồ nhí ngoan, biết nghe lời và giữ kín mối quan hệ trong bóng tối đàn ông ngoại tình sẽ tiếp tục bao nuôi. Thế nhưng, chỉ cần mở miệng đòi đàn ông bỏ vợ để lấy mình thì dám chắc, ngay hôm sau gã đàn ông tệ bạc kia sẽ chấm dứt mối quan hệ.

Chính vì xem chuyện tình với tiểu tam chỉ là tạm bợ nên đàn ông chưa bao giờ có ý nghĩ bên nhau cả đời. Khi đã chán, đã hết cảm xúc họ sẽ nhanh chóng tìm kiếm người phụ nữ khác để lấp vào chỗ trống.

Phụ nữ bước chân vào hôn nhân của người khác sẽ không bao giờ 'tẩy trắng' quá khứ lầm lỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mãi mang danh đàn bà lẳng lơ, cướp chồng

Yêu đàn ông có vợ sẽ chỉ khiến phụ nữ rước đớn đau, tủi nhục vào người. Bởi nếu chuyện ngoại tình bị bại lộ, đàn ông chỉ việc cúi đầu nhận sai, hứa hẹn chấm dứt và quan tâm săn sóc thì ắt sẽ nhận được sự thứ tha của vợ, sự bỏ qua của thiên hạ.

Đàn ông ngoại tình dễ dàng lấy công chuộc tội, người đời lắm khi nhắc đến chuyện cũ cũng chỉ bảo rằng anh ta đã từng rất đào hoa.

Thế nhưng, phụ nữ bước chân vào hôn nhân của người khác sẽ không bao giờ “tẩy trắng” được quá khứ lầm lỡ. Thậm chí, dù đã hối lỗi cũng không thoát khỏi danh đàn bà lẳng lơ.