Trước khi làm người thứ ba phụ nữ nhất định phải đọc bài viết này!

Phụ nữ yêu 20/12/2020 05:47

Dù thề thốt đủ điều thì đàn ông có gia đình vẫn xem trọng vợ nhất, nhân tình dù là ai đi chăng nữa vẫn chỉ có một danh xưng duy nhất, chính là người thứ ba...

Nếu nghĩ đàn ông đã hết tình cạn nghĩa, đã chán ngấy vợ nên mới dấn thân vào mối quan hệ vụng trộm thì bạn đã nhầm. Thực chất, không ít đàn ông trăng hoa chỉ ra ngoài nếm của lạ, khi đã no xôi chán chè lại cun cút trở về bên gia đình, bỏ rơi nhân tình không thương tiếc. 

nguoi thu ba 1
Phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng yêu đàn ông có gia đình, dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những điều phụ nữ khờ dại làm người thứ ba phải biết trước khi dương dương tự đắc.

Đàn ông tử tế đã không ngoại tình

Một người đàn ông tử tế nếu đã đem lòng yêu thương đàn bà khác sẽ về nhà nói thẳng với vợ rằng “anh hết yêu em rồi, mình ly hôn đi” để có thể đường đường chính chính đến bên tình mới.

Nếu ngay đến cả dũng khí chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại, trả lại tự do cho bản thân trước khi yêu đương phụ nữ khác cũng không dám thì anh ta không đáng để bạn trao thân gửi phận.

Hãy nhớ, nếu có thể qua mặt vợ để cặp kè với mình thì gã đàn ông ngoại tình ấy cũng sẽ lén lút tìm con mồi mới sau lưng bạn. Phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng yêu đàn ông có gia đình, dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. 

nguoi thu ba 2
Chính vì xem chuyện tình với tiểu tam chỉ là tạm bợ nên đàn ông chưa bao giờ có ý nghĩ bên nhau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Dù được yêu đến mấy thì cuộc tình vụng trộm chỉ là tạm bợ

Tất nhiên, để biến một người phụ nữ trở thành nhân tình đàn ông sẽ phải vận dụng không ít mưu kế, tiền bạc. Họ ra sức nuông chiều, cưng yêu và cung phụng để làm đối phương mờ mắt trước vật chất, trước sự tấn công dồn dập. Chính vì thế không ít tiểu tam vẫn huênh hoang rằng bản thân được yêu hơn chính thất.

Tiểu tam quên mất rằng, những ưu ái ấy đều có mục đích, để nhắm đến mục tiêu lôi họ lên giường. Nếu bồ nhí ngoan, biết nghe lời và giữ kín mối quan hệ trong bóng tối đàn ông ngoại tình sẽ tiếp tục bao nuôi. Thế nhưng, chỉ cần mở miệng đòi đàn ông bỏ vợ để lấy mình thì dám chắc, ngay hôm sau gã đàn ông tệ bạc kia sẽ chấm dứt mối quan hệ.

Chính vì xem chuyện tình với tiểu tam chỉ là tạm bợ nên đàn ông chưa bao giờ có ý nghĩ bên nhau cả đời. Khi đã chán, đã hết cảm xúc họ sẽ nhanh chóng tìm kiếm người phụ nữ khác để lấp vào chỗ trống. 

nguoi thu ba 3
Phụ nữ bước chân vào hôn nhân của người khác sẽ không bao giờ 'tẩy trắng' quá khứ lầm lỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mãi mang danh đàn bà lẳng lơ, cướp chồng

Yêu đàn ông có vợ sẽ chỉ khiến phụ nữ rước đớn đau, tủi nhục vào người. Bởi nếu chuyện ngoại tình bị bại lộ, đàn ông chỉ việc cúi đầu nhận sai, hứa hẹn chấm dứt và quan tâm săn sóc thì ắt sẽ nhận được sự thứ tha của vợ, sự bỏ qua của thiên hạ.

Đàn ông ngoại tình dễ dàng lấy công chuộc tội, người đời lắm khi nhắc đến chuyện cũ cũng chỉ bảo rằng anh ta đã từng rất đào hoa.

Thế nhưng, phụ nữ bước chân vào hôn nhân của người khác sẽ không bao giờ “tẩy trắng” được quá khứ lầm lỡ. Thậm chí, dù đã hối lỗi cũng không thoát khỏi danh đàn bà lẳng lơ.

3 thứ phụ nữ càng ‘keo kiệt’ chồng càng trân trọng, nghiện cả đời

3 thứ phụ nữ càng ‘keo kiệt’ chồng càng trân trọng, nghiện cả đời

Phụ nữ thông minh càng keo kiệt, không nhượng bộ 3 thứ này chẳng những chồng không giận mà còn nghiện vợ như sam, cả đời thủy chung.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình bồ nhí của chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này