Đàn ông có 3 biểu hiện này, tình cảm chỉ hời hợt, qua đường chứ không hề yêu bạn thật lòng

Một gã đàn ông trăng hoa, “đứng núi này trông núi nọ” dù cố che đậy tinh vi đến mấy cũng để lộ những dấu hiệu này.

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết đàn ông trăng hoa, chỉ xem bạn như thú vui qua đường chứ chẳng hề có chút chân thành, càng không có ý định gắn bó dài lâu. Đặc biệt, nếu bạn nhắc đến chuyện kết hôn, về ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ chàng chỉ im lặng và nói lảng sang chuyện khác - Ảnh minh họa: Internet 1. Không để tâm đến những điều bạn nói Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ luôn chú tâm đến những điều bạn nói để có thể hiểu rõ hơn, biết nhiều hơn về bạn. Thậm chí, chàng như nuốt lấy từng chữ trước những thông tin liên quan đến sở thích, thói quen hay ước mơ của người phụ nữ mình yêu.

Vậy nên, nếu đàn ông nói chuyện với bạn một cách thờ ơ thì chứng tỏ anh ta không hề yêu thương bạn như những gì đã nói. Đặc biệt, nếu bạn nhắc đến chuyện kết hôn, về ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ nhưng chàng chỉ im lặng và nói lảng sang chuyện khác thì dám chắc, chàng không hề nghiêm túc. Khi chỉ xem bạn là thú vui qua đường đàn ông sẽ giấu nhẹm mối quan hệ của cả hai - Ảnh minh họa: Internet 2. Không đưa bạn đi gặp người thân, bạn bè Một người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn háo hức giới thiệu bạn với người thân, bạn bè của anh ấy. Chàng muốn “khoe” ngay với mọi người rằng người phụ nữ cuốn hút, thú vị và đáng mến này chính là người anh ấy yêu.

Ngược lại, khi chỉ xem bạn là thú vui qua đường đàn ông sẽ giấu nhẹm mối quan hệ của cả hai. Chẳng những không bao giờ dẫn bạn đến những cuộc hẹn, không công khai chuyện hẹn hò, kiểu đàn ông tệ bạc này còn tỏ ra mình vẫn độc thân để có thể cưa cẩm, tán tỉnh phụ nữ khác. Đàn ông luôn khiến bạn phải ghen tuông, bất an thì chứng tỏ anh ta không hề xem bạn là bến đỗ của đời mình - Ảnh minh họa: Internet 3. Giữ mối quan hệ mập mờ với phụ nữ khác Một người đàn ông chung thủy sẽ luôn cố gắng làm mọi điều để khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc. Chẳng cần bạn dặn dò, càng không cần bạn quản thúc chàng cũng tự giác giữ khoảng cách với phụ nữ khác để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ngược lại, đàn ông trăng hoa dù miệng nói yêu bạn nhưng vẫn lén lút bồi đắp mối quan hệ bất chính bên ngoài. Hãy nhớ, đàn ông luôn khiến bạn phải ghen tuông, bất an thì chứng tỏ anh ta không hề xem bạn là bến đỗ của đời mình.

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