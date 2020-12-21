3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi với đàn ông

Phụ nữ lẳng lơ, thích trở thành kẻ thứ ba nào cũng có những dấu hiệu không thể chối cãi này, các bà vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cướp chồng như chơi.

Phụ nữ lẳng lơ, thích cướp chồng người nào cũng có những dấu hiệu này, chị em hãy cẩn trọng kẻo có ngày bị kẻ thứ ba cướp chồng. Cô ta đã cố ý muốn mồi chài, muốn dùng thân xác để dẫn dụ đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Ăn mặc “mát mẻ” khi gặp riêng chàng Một người phụ nữ đoan chính sẽ luôn biết cách ăn mặc sao cho thanh lịch, đúng hoàn cảnh. Bởi chỉ cần không phù hợp, lố lăng thì họ sẽ bị thiên hạ điều tiếng, bị hiểu lầm về phẩm hạnh của mình.

Thế nên, nếu một cô đồng nghiệp, một người bạn cũ bỗng ăn mặc mát mẻ khi đi gặp riêng chồng mình thì chị em hãy đề cao cảnh giác. Bởi rất có thể, cô ta đang cố ý muốn mồi chài, muốn dùng thân xác để dẫn dụ đàn ông ngoại tình. Phụ nữ lẳng lơ thích tỏ ra thân quen, thích cố ý tiếp xúc cơ thể với đàn ông của người khác - Ảnh minh họa: Internet Luôn cố ý tiếp xúc cơ thể Khi biết đối phương là đàn ông đã có vợ, đã có người yêu phụ nữ tinh tế sẽ luôn ý tứ trong hành xử để không khiến đôi bên khó xử. Cô ấy sẽ chủ động ngồi tránh xa, không quá vồn vã, càng không tỏ ra thân thiết để tránh làm một nửa của đối phương khó chịu.

Trong khi đó, phụ nữ lẳng lơ lại thích tỏ ra thân quen, thích cố ý tiếp xúc cơ thể với đàn ông của người khác. Họ muốn chứng minh mình và đối phương chỉ là mối quan hệ trong sáng, vô tư nhưng lại hành động ngược lại. Họ tận dụng thời điểm đàn ông mong manh yếu đuối nhất để chiếm được tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Luôn bên cạnh nếu bạn và chàng giận nhau Đây chính là kiểu phụ nữ cơ hội, chờ gia đình người khác xào xáo sẽ nhảy vào đóng vai chuyên gia tâm lý, bên cạnh khuyên nhủ, an ủi. Họ tận dụng thời điểm đàn ông mong manh yếu đuối nhất để chiếm được tình cảm, để trở nên quan trọng trong đời chồng của người khác. Thực chất, trong những lời khuyên can kia luôn chứa đựng hàm ý sâu cay, luôn ngấm ngầm phá hoại mối quan hệ để “đục nước béo cò”. Nếu bên người đàn ông của mình xuất hiện bóng dáng của kiểu phụ nữ tâm cơ này vợ thông minh đừng tự ru ngủ bản thân. Hãy thật tỉnh táo, khôn ngoan để bảo vệ tình yêu của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-dau-hieu-nhan-biet-phu-nu-lang-lo-de-dai-voi-dan-ong-390967.html