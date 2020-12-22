Là phụ nữ, dù khôn hay dại cũng phải nhét vào đầu 10 điều này để đời bớt khổ!

Phụ nữ yêu 22/12/2020 16:37

Sau những đổ vỡ, những bất hạnh trong tình yêu phụ nữ từng trải sẽ không dễ dàng tin tưởng vào đàn ông, càng không khờ dại yêu đến quên cả bản thân.

Một người phụ nữ từng trải sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này để không phải khổ vì đàn ông, rơi nước mắt vì kẻ không xứng đáng. 

phu nu tung trai 1
Cô ấy lịch sự nói cảm ơn, sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời tỏ tình ấy trước khi quyết định có cho đối phương cơ hội hay không - Ảnh minh họa: Internet

1. Nếu những cô nàng đôi phương phấn khích cực độ khi có ai đó tỏ tình, hạnh phúc đến lâng lâng khó tả thì phụ nữ từng trải không như thế. Cô ấy lịch sự nói cảm ơn, sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời tỏ tình ấy trước khi quyết định có cho đối phương cơ hội hay không.

2. Phụ nữ thông minh sẽ luôn có thừa sự tinh tế để nhận ra ai là người đàn ông tiếp xúc với mình có mục đích, ai quan tâm săn sóc chân thành. Họ không dễ dàng trao đi tình yêu thương khi chưa nhìn thấu tâm can.

3. Đàn ông càng “tấn công” dồn dập, càng dùng vật chất để tán tỉnh phụ nữ càng phải đề cao cảnh giác. Đừng để tiền bạc, quà cáp đắt tiền làm cho mờ mắt mà quên rằng tình cảm chàng dành cho mình ở mức nào mới là điều quan trọng nhất. 

phu nu tung trai 2
Phụ nữ bản lĩnh cần sự minh bạch, thẳng thắn và chân thành - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ khôn ngoan không dại yêu đàn ông có quá nhiều bí mật. Bởi rất có thể, họ chính là một trong những bí mật cần che đậy của anh ta. Phụ nữ bản lĩnh cần sự minh bạch, thẳng thắn và chân thành.

5. Phụ nữ nông cạn dễ dàng nói lời chia tay chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt, những hiểu lầm không đáng có. Phụ nữ từng trải luôn trân trọng những gì mình đang có, bình tĩnh cân nhắc mọi điều trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

6. Phụ nữ từng trải biết hạ cái tôi của mình xuống khi tình cảm trục trặc. Họ không làm mình làm mẩy, càng không cố ý làm khó khi đối phương thành tâm hối lỗi. 

phu nu tung trai 3
Đàn ông dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng khó tránh khỏi cơn ghen với quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ thông minh không bao giờ kể về người cũ, càng không khen ngợi tình xưa. Nàng hiểu rằng đàn ông dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng khó tránh khỏi cơn ghen với quá khứ của người phụ nữ mình yêu thật lòng.

8. Phụ nữ từng trải không bao giờ đồng ý gặp một người đàn ông khi anh ta đang say xỉn. Khi không đủ tỉnh táo đàn ông sẽ chẳng làm chủ được những gì mình nói, càng có cớ đổ lỗi cho men rượu nếu trót nói dối điều gì.

9. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ phụ nữ khôn ngoan sẽ không níu kéo, càng không tự lừa dối bản thân rằng đàn ông sẽ “cải tà quy chánh”. Trăng hoa là bản chất ăn vào máu thấm vào xương, dù có dành cả đời để cảm hóa cũng vô nghĩa.

10. Phụ nữ từng trải đã nếm qua không ít đau thương, đã từng bị đàn ông lừa gạt nên cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ khi gặp được chân ái đời mình nàng mới được làm người phụ nữ yếu mềm như bản chất.

3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi với đàn ông

3 dấu hiệu nhận biết phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi với đàn ông

Phụ nữ lẳng lơ, thích trở thành kẻ thứ ba nào cũng có những dấu hiệu không thể chối cãi này, các bà vợ hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cướp chồng như chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ bản lĩnh phụ nữ thông minh phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này