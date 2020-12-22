Là phụ nữ, dù khôn hay dại cũng phải nhét vào đầu 10 điều này để đời bớt khổ!

1. Nếu những cô nàng đôi phương phấn khích cực độ khi có ai đó tỏ tình, hạnh phúc đến lâng lâng khó tả thì phụ nữ từng trải không như thế. Cô ấy lịch sự nói cảm ơn, sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời tỏ tình ấy trước khi quyết định có cho đối phương cơ hội hay không.

Một người phụ nữ từng trải sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này để không phải khổ vì đàn ông, rơi nước mắt vì kẻ không xứng đáng.

3. Đàn ông càng “tấn công” dồn dập, càng dùng vật chất để tán tỉnh phụ nữ càng phải đề cao cảnh giác. Đừng để tiền bạc, quà cáp đắt tiền làm cho mờ mắt mà quên rằng tình cảm chàng dành cho mình ở mức nào mới là điều quan trọng nhất.

2. Phụ nữ thông minh sẽ luôn có thừa sự tinh tế để nhận ra ai là người đàn ông tiếp xúc với mình có mục đích, ai quan tâm săn sóc chân thành. Họ không dễ dàng trao đi tình yêu thương khi chưa nhìn thấu tâm can.

Phụ nữ bản lĩnh cần sự minh bạch, thẳng thắn và chân thành - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ khôn ngoan không dại yêu đàn ông có quá nhiều bí mật. Bởi rất có thể, họ chính là một trong những bí mật cần che đậy của anh ta. Phụ nữ bản lĩnh cần sự minh bạch, thẳng thắn và chân thành.

5. Phụ nữ nông cạn dễ dàng nói lời chia tay chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt, những hiểu lầm không đáng có. Phụ nữ từng trải luôn trân trọng những gì mình đang có, bình tĩnh cân nhắc mọi điều trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

6. Phụ nữ từng trải biết hạ cái tôi của mình xuống khi tình cảm trục trặc. Họ không làm mình làm mẩy, càng không cố ý làm khó khi đối phương thành tâm hối lỗi.

Đàn ông dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng khó tránh khỏi cơn ghen với quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ thông minh không bao giờ kể về người cũ, càng không khen ngợi tình xưa. Nàng hiểu rằng đàn ông dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng khó tránh khỏi cơn ghen với quá khứ của người phụ nữ mình yêu thật lòng.

8. Phụ nữ từng trải không bao giờ đồng ý gặp một người đàn ông khi anh ta đang say xỉn. Khi không đủ tỉnh táo đàn ông sẽ chẳng làm chủ được những gì mình nói, càng có cớ đổ lỗi cho men rượu nếu trót nói dối điều gì.

9. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ phụ nữ khôn ngoan sẽ không níu kéo, càng không tự lừa dối bản thân rằng đàn ông sẽ “cải tà quy chánh”. Trăng hoa là bản chất ăn vào máu thấm vào xương, dù có dành cả đời để cảm hóa cũng vô nghĩa.

10. Phụ nữ từng trải đã nếm qua không ít đau thương, đã từng bị đàn ông lừa gạt nên cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ khi gặp được chân ái đời mình nàng mới được làm người phụ nữ yếu mềm như bản chất.