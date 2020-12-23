Phụ nữ chán chồng, muốn ngoại tình dù che giấu tinh vi đến mấy cũng để lộ những sơ hở này

Phụ nữ yêu 23/12/2020 15:53

Dù cố che đậy tinh vi đến mấy thì phụ nữ chán chồng, muốn ngoại tình đều có những dấu hiệu không thế chối cãi này.

Dưới đây chính là những biểu hiện phụ nữ chán chồng chuẩn xác nhất, nếu chồng không sớm nhận ra để cứu vãn hôn nhân thì ngày bị “cắm sừng” sẽ không còn xa. 

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Nếu vợ chỉ đồng ý ái ân qua loa cho xong hoặc tỏ ra khó chịu khi chồng đòi hỏi thì đàn ông hãy đề cao cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

1. Hờ hững chuyện chăn gối

Tất nhiên, khi đang đem lòng yêu đàn ông khác, khi đã quá chán ngán bạn đời phụ nữ sẽ chẳng còn thiết tha chuyện gối chăn. Dù không từ chối nhưng khi lên giường phụ nữ thay lòng sẽ hờ hững, lạnh nhạt đến không ngờ.

Vậy nên, nếu vợ chỉ đồng ý ái ân qua loa cho xong hoặc tỏ ra khó chịu khi chồng đòi hỏi thì đàn ông hãy đề cao cảnh giác. 

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Vợ thường xuyên đi công tác đột xuất, rời khỏi nhà khi tối muộn hay bỏ bê con cái thì chồng cần âm thầm theo dõi ngay - Ảnh minh họa: Internet

2. Thường rời khỏi nhà đột xuất

Chính vì bận hẹn hò với nhân tình, với người đàn ông mình đang yêu đương đắm đuối nên phụ nữ có gia đình sẽ viện đủ lý do để rời khỏi nhà bất chợt.

Nếu gần đây vợ thường xuyên đi công tác đột xuất, rời khỏi nhà khi tối muộn hay bỏ bê con cái thì chồng cần âm thầm theo dõi ngay. 

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Chính vì quá căng thẳng, mệt mỏi nên vợ thay lòng sẽ cáu gắt, bực dọc vô cớ với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Cáu gắt vô cớ

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, dù chồng làm điều gì khiến mình khó chịu phụ nữ khôn ngoan cũng không bao giờ lớn tiếng quát tháo, chửi bới. Cô ấy sẽ chờ đến khi chồng bình tĩnh mới phân tích đúng sai, mới nói rõ ngọn ngành.

Thế nên, khi phụ nữ ngoại tình, khi đang giấu chồng qua lại bất chính với đàn ông khác cô ấy sẽ áp lực vô cùng. Chính vì quá căng thẳng, mệt mỏi nên vợ thay lòng sẽ cáu gắt, bực dọc vô cớ với bạn đời. 

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Họ sẽ nghĩ rằng mình chẳng việc gì phải hầu hạ gã đàn ông đáng ghét kia, chẳng việc gì phải tự làm khổ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Bỏ bê chuyện bếp núc

Gian bếp không chỉ là nơi phụ nữ giữ gìn hơi ấm gia đình, là nơi cả nhà quây quần bên nhau sau một ngày làm việc vất vả mà còn là phương tiện để vợ thể hiện tình yêu với chồng con. Những món ăn được chuẩn bị cẩn thận, hợp khẩu vị của chồng là cả tâm huyết của người vợ.

Tất nhiên, khi đàn bà chán chồng họ sẽ chán cả việc làm bếp. Họ sẽ nghĩ rằng mình chẳng việc gì phải hầu hạ gã đàn ông đáng ghét kia, chẳng việc gì phải tự làm khổ bản thân.

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Từ khóa:   phụ nữ ngoại tình đàn bà chán chồng vợ chán chồng

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