Phụ nữ à, bạn thường bị đàn ông lừa gạt tình cảm cũng chỉ vì 3 tính cách này!

Phụ nữ yêu 23/12/2020 16:43

Phụ nữ khờ dại nhất là khi có những nét tính cách này, bởi nếu không bị lừa gạt tình cảm họ cũng sẽ lụy tình đến đáng thương, bị đàn ông khinh thường ra mặt.

Đây chính là 3 tính cách khiến phụ nữ khờ dại trở thành thú vui tiêu khiển, đàn ông chỉ yêu qua đường, lừa dối tình cảm chứ không hề có ý định gắn bó dài lâu. 

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Phụ nữ đừng dại phung phí lòng bao dung cho gã đàn ông không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

1. Bao dung đến nhu nhược

Là phụ nữ, đừng vì muốn được khen ngợi rằng mình là người bao dung, độ lượng mà dễ dàng thứ tha cho những sai lầm của đàn ông. Hãy nhớ, bạn càng dễ dãi, càng mềm lòng trước những lời ngon ngọt đàn ông càng được đà lấn tới.

Nếu phụ nữ nông cạn chấp nhận tha thứ cho đàn ông ngoại tình chỉ với những lời hứa suông thì phụ nữ khôn ngoan sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế. Chẳng những buộc đàn ông phải chấm dứt triệt để với người thứ ba, nàng còn dùng thời gian để thử thách lòng kiên nhẫn, sự chân thành của đối phương.

Vậy nên, phụ nữ đừng dại phung phí lòng bao dung cho gã đàn ông không xứng đáng, đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương trong ánh mắt của thiên hạ, trong sự hả hê của đàn bà khác.

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Phụ nữ vừa bị lừa tình, vừa bị lừa tiền, vừa hoang phí thanh xuân lại còn tổn thương đến chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

2. Hy sinh vô điều kiện

Rất nhiều phụ nữ khi yêu thường chấp nhận hy sinh tất cả cho người đàn ông của mình. Họ chẳng ngần ngại mua cho đối phương món quà đắt tiền, quần áo hàng hiệu, thậm chí giành chi trả “tình phí” mỗi khi hẹn hò.

Những tưởng làm thế sẽ được đàn ông trân trọng, nào ngờ hành động này sẽ vô tình khiến bản thân trở thành mỏ vàng cho đàn ông tồi mặc sức rỉa rói.

Chờ đến khi chán ngán, khi đã tìm được con mồi khác hấp dẫn hơn anh ta sẽ chẳng ngần ngại đá phăng bạn khỏi đời mình. Lúc ấy, phụ nữ vừa bị lừa tình, vừa bị lừa tiền, vừa hoang phí thanh xuân lại còn tổn thương đến chết tâm. 

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Dù đàn ông ngoại tình, lừa gạt mình vô số lần họ vẫn vờ như không hay biết để níu kéo, để mong anh ta hồi tâm chuyển ý trong vô vọng - Ảnh minh họa: Internet

3. Lụy tình

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ dễ dàng nhận biết ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là “tra nam” chỉ dụ dỗ họ để lừa tình. Trong khi đó, phụ nữ thiếu tốn tình cảm, thiếu cảm giác an toàn sẽ dễ dãi bấu víu vào bất cứ người đàn ông nào nếu anh ta chủ động cưa cẩm mình.

Chỉ cần gã đàn ông trăng hoa kia đối tốt với mình một chút phụ nữ nông cạn đã dốc cạn tâm can với đối phương. Thậm chí, dù đàn ông thay lòng, lừa gạt mình vô số lần họ vẫn vờ như không hay biết để níu kéo, để mong anh ta hồi tâm chuyển ý trong vô vọng.

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