Muốn chồng ngày nhớ đêm mong, nửa bước không rời vợ khôn hãy áp dụng ngay 3 kỹ năng phòng the tuyệt đỉnh này

Phụ nữ yêu 27/12/2020 00:17

Chỉ cần áp dụng 3 chiêu 'cực phũ' này khi lên giường, phụ nữ thông minh ắt khiến chàng đắm đuối không rời, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Muốn có hôn nhân hạnh phúc, chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, chung thủy cả đời, phụ nữ thông minh chỉ cần biết dùng chiêu "cực phũ" này khi lên giường là đủ. 

phu nu thong minh 1
Dù chàng có đòi hỏi, gấp gáp đến mấy phụ nữ khôn ngoan cũng đừng bao giờ dễ dàng cho chàng bỏ qua màn dạo đầu - Ảnh minh họa: Internet

1. Buộc chàng phải “dạo đầu”

Dù đã là vợ chồng nhưng phụ nữ đừng vì thế mà cố nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi trong cuộc yêu. Hãy nhớ, muốn đời sống gối chăn viên mãn, tình dục hòa hợp cần nhất chính là sự thỏa mãn giữa đôi bên, sự hạnh phúc, mãn nguyện sau mỗi cuộc yêu.

Vậy nên, dù chàng có đòi hỏi, gấp gáp đến mấy phụ nữ khôn ngoan cũng đừng bao giờ dễ dàng cho chàng bỏ qua màn dạo đầu. Hãy để chàng hiểu rằng “có làm thì mới có ăn”, nếu không đủ kiên nhẫn, không đủ chân thành thì sẽ không được tận hưởng những đê mê mật ngọt sau đó. 

phu nu thong minh 2
Sau cánh cửa phòng ngủ phụ nữ đừng dại làm mèo, bởi đàn ông sẽ phát cuồng nếu bạn là 'hổ dữ' khi lên giường - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngoan khi đứng, hư khi nằm

Ngày thường phụ nữ có thể ngoan ngoãn làm cô mèo bé bỏng ở bên chồng. Bạn càng dịu dàng e ấp, càng ngọt ngào âu yếm đàn ông càng chết mê chết mệt người vợ tinh tế, ôn nhu của mình.

Vậy nhưng, sau cánh cửa phòng ngủ phụ nữ đừng dại làm mèo, bởi đàn ông sẽ phát cuồng nếu bạn là “hổ dữ” khi lên giường. Ngoan khi đứng, “hư hỏng” khi nằm với việc chủ động “tấn công” hay không ngần ngại đưa ra những đòi hỏi ắt sẽ khiến chàng phát cuồng vì bạn. 

phu nu thong minh 3
Chàng sẽ lao vào bạn như mãnh hổ vồ mồi, đúng như câu nói 'tiểu biệt thắng tân hôn' Ảnh minh họa: Internet

3. Bỏ đói chàng

Phụ nữ hãy biết từ chối trước đề nghị thân mật của chồng, đừng mặc định chỉ cần chồng muốn là sẽ chiều anh ấy. Bởi lẽ, nếu dễ dàng được thỏa mãn khi có ham muốn, đàn ông sẽ không biết cảm giác “thèm” được gần vợ là gì.

Hãy thử nói không, hãy bỏ đói chàng vài ngày để anh ấy càng khát khao có được bạn hơn. Dám chắc, sau vài ngày bị “bỏ đói” chàng sẽ lao vào bạn như mãnh hổ vồ mồi, đúng như câu nói “tiểu biệt thắng tân hôn”.

Chỉ cần áp dụng 3 chiêu cực phũ trên bạn ắt sẽ trở thành nữ thần trong lòng chàng. Gái lạ có dâng tận miệng chồng cũng lắc đầu mà về với người vợ quyến rũ chết người của mình.

4 bộ phận trên cơ thể khiến phụ nữ vô cùng tự ti nhưng đàn ông lại coi là ‘cực phẩm’, mê mệt tới phát cuồng

4 bộ phận trên cơ thể khiến phụ nữ vô cùng tự ti nhưng đàn ông lại coi là ‘cực phẩm’, mê mệt tới phát cuồng

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi sở hữu những đặc điểm này trên cơ thể, chị em đừng dại tự ti bởi đấy chính là chất men say khiến chàng mê mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết phòng the phụ nữ khôn ngoan cách giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này