Phụ nữ muốn dứt tình buông bỏ, chỉ cần ghi nhớ thật kỹ điều này

Có một kiểu đàn bà khổ tâm nhất trên đời, chính là luôn âm thầm chịu đựng và níu giữ người đã không còn muốn ở lại bên mình. Nhưng bạn biết không, cũng có một kiểu hạnh phúc gọi là buông tay. Như vượt qua cái ngưỡng đau lòng nhất của đổ vỡ, bạn sẽ thấy không còn khổ tâm nữa.

Người yêu bạn sẽ không ngại cái tôi mà dỗ dành, xoa dịu bạn khi giận dỗi, khó chịu. Đến cả việc bạn khóc vì điều gì khác họ cũng thấy bản thân có lỗi.

Người đàn ông yêu bạn thật tâm sẽ không ngừng dõi theo bạn, luôn muốn bên bạn dù ở đâu, phải trải qua chuyện gì. Họ sẽ không để bạn cô đơn, không chỉ lặng thinh dành cho bạn.

Người thương bạn sẽ không để bạn bất lực hay tuyệt vọng đợi chờ - Ảnh minh họa: Internet

Người thương bạn sẽ không để bạn bất lực hay tuyệt vọng đợi chờ. Dẫu họ có thật xa, cũng sẽ để bạn biết rằng họ luôn bên bạn. Dù có khó khăn thế nào, họ cũng không muốn bạn bất an nghĩ suy, cô độc đơn chiếc.

Còn với một người chẳng đặt bạn vào tim, thì dù bạn có đem hết lòng dạ cho người ta, bạn cũng chẳng nhận lại được gì. Khi họ chỉ cho bạn mỗi sự lặng im, thì bạn còn trông mong điều gì?

Với một người như thế, đừng buồn quá lâu, đừng đau quá sâu. Họ không thương bạn, thì ít ra bạn cũng hãy thương lấy mình…

Đến bên bạn khi buồn, khi vui lại tìm đến người khác

Ở đời này, có một kiểu người dù bạn có nuôi bao tâm tư, dành cho họ bao thứ tốt đẹp thì cũng vô vọng. Đó là người khi bạn cần họ nhất, họ lại không xuất hiện. Nếu họ đã chọn không ở bên bạn lúc đó thì đừng bao giờ cho họ cơ hội bên cạnh bạn sau này.

Có những sự bao dung là vô ích, đặc biệt là với người đã khiến bạn mất lòng tin và hy vọng.

Người chỉ xem bạn là một sự lựa chọn, trong vô vàn những chọn lựa, thì đừng cho họ sự ưu tiên. Người chỉ có thói quen hứa hẹn và rời đi, thì tốt nhất hãy học cách gạt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Người chỉ đến bên bạn khi buồn, lúc vui lại tìm đến người khác, đừng nuối tiếc.

Bạn cần tình yêu thật, bạn chân thành muốn có họ thật. Nhưng nếu cúi đầu, tự trọng sẽ bị rơi mất. Vì một người không chân thành với bạn, hạ mình như thế có đáng?

Đàn ông dành cho bạn, không làm bạn khóc

Người đàn ông dành cho bạn sẽ không khiến bạn khổ tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông dành cho bạn sẽ không khiến bạn khổ tâm. Họ sẽ không bắt bạn phải hy sinh, phải đánh đổi vì họ. Đàn ông không tốt sẽ là kiếp nạn trong đời bạn. Vì chỉ cần gặp, yêu và giữ lấy họ thì bạn không bao giờ có thể được hạnh phúc.

Vì thế, hãy nhớ nếu đàn ông làm bạn khóc quá nhiều, thì hãy hiểu rằng bạn đã chọn sai người. Và chỉ khi can đảm từ bỏ và chọn lại, bạn mới thôi không khổ vì tình yêu.

Đàn ông làm bạn khóc, không thể mong mỏi được gì

Bạn có thể bỏ qua những lần đàn ông vô tâm, nhưng đừng lưu luyến kẻ khiến bạn ngày đêm ướt gối. Bạn có thể tha thứ cho người từng phạm sai lầm, nhưng đừng nắm níu kẻ đã không muốn ở lại. Người đàn ông hết lần này đến lần khác làm bạn khóc, không thể cho bạn bất kì mong mỏi hay hy vọng nào.

Hy vọng là của bạn, niềm tin cũng từ bạn, đừng tạo những điều đó chỉ vì một người đàn ông không thương xót cho nước mắt của bạn. Đừng nghĩ rằng chỉ cần bạn đợi và tin thì đàn ông sẽ thay đổi. Nếu đàn ông không tình nguyện vì yêu bạn mà đổi thay, thì dù bạn đợi cả đời cũng vô ích.

Đàn ông yêu bạn sẽ không bao giờ phản bội

Đôi khi, phụ nữ đành phải học cách từ bỏ để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Một người có thể làm mọi thứ vì bạn vốn không dễ tìm. Nhưng một người có thể làm bạn đau không dứt lại không hề khó. Đặc biệt là sự phản bội.

Đàn ông yêu bạn sẽ không bao giờ phản bội. Dù là vì bất cứ lý do gì, trong bất kì trường hợp nào, họ có thể đánh mất mọi thứ, chỉ trừ lòng chung thủy dành cho bạn. Còn đàn ông một khi đã biết phản bội thì rõ ràng đã không còn yêu bạn nữa rồi.

Đừng vì sợ cô đơn mà chấp nhận dối lừa không dứt.

Đừng vì lưu luyến mà cho người khác cơ hội làm bạn đau.

Đừng vì bất cứ điều gì mà thỏa hiệp với sự phản bội.

Vì nếu can đảm từ bỏ, can đảm buông tay, bạn sẽ tìm được một người tôn trọng và yêu thương bạn.

Bởi thế, nếu đau khổ quá, hãy buông tay đi. Nếu đàn ông tệ bạc quá, cứ buông đi! Nếu hôn nhân khổ tâm quá, hãy bỏ đi! Nếu đã cạn nước mắt, cũng hãy buông đi! Đôi khi, phụ nữ đành phải học cách từ bỏ để hạnh phúc. Một hạnh phúc bắt đầu từ tận sâu đau đớn, rồi sẽ ươm mầm những gì đẹp đẽ nhất cho ngày sau. Dù rằng chẳng dễ dàng, nhưng sẽ thật sự xứng đáng!