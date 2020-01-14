Phụ nữ phải cao khí chất: Cần vứt 3 thứ, cần có 4 điều

Phụ nữ không cần quá xinh đẹp, nhưng phải biết dùng mỹ phẩm. Một trong những thứ phụ nữ phải chọn lựa thật kỹ, chính là mỹ phẩm làm đẹp . Người phụ nữ thông minh thì chỉ cần là hàng tốt thì mắc bao nhiêu mua cũng đáng. Nếu là thứ đã hết hạn thì đắt thế nào cũng phải vứt đi. Với phụ nữ, nhan sắc cũng quan trọng như sinh mệnh. Phụ nữ biết giữ gìn, chi tiền cho sắc đẹp thì chỉ có lợi chứ không bao giờ hại.

Là phụ nữ, có thể không xinh đẹp nhưng nhất định phải có thần thái riêng. Một người phụ nữ khí chất có 3 thứ cần vứt bỏ, có 4 điều phải có.

Bạn bè chỉ cần “chất”, không cần “lượng”. Đôi khi, một lần bị phản bội sẽ giúp bạn vạch mặt được kẻ không xứng đáng để kết giao. Chơi với bạn thì hết lòng, nhưng đã bị lừa dối thì cứ ngoảnh mặt rời đi. Thứ đắt đỏ nhất trên đời là chân tình đối đãi, sự rẻ mạt nhất là lòng người đã bạc bẽo. Vậy thì, chỉ nên giữ lại những gì giá trị, không cần phải giữ một người bạn đã phản bội bên cạnh.

Dù khó khăn thế nào cũng hãy mua cho mình một bộ mỹ phẩm. Phụ nữ phải biết làm đẹp, cũng phải biết chọn lọc điều tốt đẹp cho dung mạo của bản thân. Vì thanh xuân ngắn, nhan sắc cũng có thì, còn có thể đẹp hơn thì đừng khiến mình trông xấu xí luộm thuộm.

Người đàn ông đã thay lòng

Sự thay lòng của đàn ông có thể gây cho đàn bà tổn thương lớn. Nhưng cũng nhờ thế, bạn nhanh chóng xóa bỏ được một người tồi tệ ra khỏi đời. Bạn còn có được bài học từ họ, để nhìn thấu trái tim đàn ông, để nhạy bén với sự phản bội. Bạn rồi sẽ không còn ngây thơ tin tưởng dễ dàng vào đàn ông. Nhưng với đàn bà, khôn ngoan vẫn tốt hơn ngây dại. Vì ít ra khôn ngoan sẽ không bị tổn thương, còn ngây dại thì lúc nào cũng bị dối lừa.

Vì thế, cứ “thẳng tay” vứt bỏ kẻ đã thay lòng ra khỏi đời bạn, và sau đó bạn sẽ được nhiều hơn là mất.

Cần có 4 thứ

Tự tin trên gương mặt

Người đàn bà đẹp không chỉ vì dung mạo, mà còn vì sự tự tin trên gương mặt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà đẹp không chỉ vì dung mạo, mà còn vì sự tự tin trên gương mặt. Đó là nét riêng biệt, khí chất không lẫn vào đâu.

Muốn tự tin, bạn phải biết ưu điểm và nhược điểm của bản thân. Bạn lôi cuốn khi nói chuyện, hay khi im lặng? Trên người bạn, đâu là nơi quyến rũ bắt mắt nhất? Nếu biết rõ về mình, bạn sẽ làm chủ được sự tự tin và thần thái trên khuôn mặt. Và hãy nhớ, đàn bà đẹp trước nhất là từ thần thái, sau đó mới tới dung mạo.

Lương thiện trong tim

Có một nét đẹp không cần phô trương vẫn khiến phụ nữ rực rỡ theo năm tháng, chính là sự lương thiện. Lương thiện là cội nguồn cho những cái đẹp không thể nhìn thấy, nhưng lại chạm khắc trong trái tim người khác. Người đàn bà lương thiện không cần trời sinh nhan sắc nổi bật, nhưng vẫn ngày một đẹp trong mắt người đối diện. Bởi “tâm sinh tướng”, bởi tấm lòng đẹp sẽ tạo nên một người đàn bà đẹp.

Thần thái trong máu

Phụ nữ khí chất không sinh ra đã thu hút, đều một phần do chăm chút chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Thần thái cũng cần phải nhào nặn, rèn giũa theo thời gian. Bạn có thể mang thần thái tri thức khi không ngừng học hỏi, trau dồi. Bạn có thần thái quyến rũ khi luôn chăm sóc, yêu quý cơ thể của mình. Bạn có thần thái nhẹ nhàng, thanh tao khi tâm hồn luôn được nuôi dưỡng cẩn thận.

Mỗi người đàn bà thu hút đều có được thần thái riêng biệt. Đó là cái “chất” họ chắt góp sau thời gian rèn luyện khía cạnh nào đó ngày một nổi bật. Bởi thế phụ nữ khí chất không sinh ra đã thu hút, đều một phần do chăm chút chính mình.

Mạnh mẽ trong cuộc đời

Kỳ thực, phụ nữ không ai muốn mạnh mẽ, vì không có người đàn bà mạnh mẽ nào mà có cuộc sống dễ dàng. Nhưng nếu không kiên cường, đàn bà sẽ khó giữ được hạnh phúc mình mong muốn. Nếu không can đảm, đàn bà có thể bỏ lỡ những điều làm mình vui vẻ. Và nếu không mạnh mẽ, đàn bà sẽ không bảo vệ được mình trước sóng gió bủa vây. Vì thế, dù bạn không muốn, dù chẳng dễ dàng, nhưng nhất định hãy học cách mạnh mẽ. Chỉ có như thế, đàn bà mới có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn.