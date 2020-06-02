Phụ nữ muốn có ĐỨC DÀY phải biết im lặng vào những thời điểm vàng này

Phụ nữ yêu 02/06/2020 06:00

Người phụ nữ hạnh phúc, an yên cả đời khi biết thời điểm nào nên im lặng, thời điểm nào nên nói để tích thêm phúc đức cho bản thân cũng như gia đình.

Dưới đây là những thời điểm vàng phụ nữ khôn ngoan nên biết giữ im lặng hoàn toàn, nếu không sẽ giảm lộc, tăng kiếp nạn cho mình.

Khi ý thức được lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác

Người đàn bà khôn ngoan nên im lặng khi ý thức được lời nói của mình sẽ tổn hại người khác. Vì họ biết tổn hại thể xác có thể chữa lành nhưng tổn thương về mặt tinh thần thì sẽ rất dai dẳng. Thế nên khi nói ra một vấn đề gì đó, họ sẽ cân nhắc thật kỹ.

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Phụ nữ hạnh phúc khi biết im lặng vào những thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là khi nóng giận, phụ nữ thông minh không bao giờ trút hết bực tức ra ngoài mà chỉ chọn im lặng. Im lặng không phải để bản thân chịu thiệt thòi mà là để nâng cao giá trị của mình trong mắt mọi người xung quanh.

Khi người khác cần bạn lắng nghe

Người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có người tin tưởng và chịu tâm sự với mình. Vì khó khăn lắm, bế tắc lắm, họ mới tìm đến bạn. Phải tin tưởng và tôn trọng bạn lắm, họ mới trút hết nỗi lòng của mình.

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Hãy im lặng để lắng nghe người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi có ai đó tìm đến mình để tâm sự, bạn hãy im lặng lắng nghe. Có thể bạn không đưa ra được lời khuyên, nhưng ít nhất cũng giúp họ cảm thấy thoải mái khi được trút hết tâm sự.

Khi bị hiểu lầm

Người tử tế không giải thích quá nhiều về những việc mình làm. Dù bản thân có gặp hiểu lầm lớn đến mấy, họ vẫn chỉ im lặng.

Với họ, người đang làm trời đang nhìn, bản thân không thẹn với lòng là được. Còn những người khác muốn nói gì, hiểu gì vốn không phải là vấn đề quan trọng.

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Phụ nữ khôn ngoan sẽ im lặng khi có hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy, bạn càng giải thích nhiều, người ta càng cho rằng bạn bao biện. Tốt nhất là nên im lặng, âm thầm thể hiện bằng hành động để chứng minh bản thân trong sạch.

Để tạo mối quan hệ tốt

Khi gặp những người bạn mới, bạn nên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói để giữ mối quan hệ tốt. Tuyệt đối đừng tranh cãi hay hơn thua với những người mình thật sự muốn có mối quan hệ lâu dài.

Cuộc đời này gặp được người yêu thương, tin tưởng mình đã là một điều đáng mừng. Đừng vì cái tôi quá lớn của bản thân mà đánh mất nhiều người bạn tốt.

Im lặng để bản thân thông minh hơn

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Đừng mở miệng nói những điều ngu ngốc, hãy im lặng để thể hiện sự thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh biết mở miệng nói đúng thời điểm. Người phụ nữ ngu ngốc lại thích nói nhiều để tỏ ra "biết tuốt". Phụ nữ nên nhớ người càng nói nhiều càng không thành công. Chỉ những người nói ít, làm nhiều mới chứng minh được bản lĩnh của mình.

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