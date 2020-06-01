Dấu hiệu tố cáo người đàn ông thiếu nghiêm túc, không có trách nhiệm trong hôn nhân

Dưới đây là những dấu hiệu vạch trần người đàn ông tồi , thiếu nghiêm túc trong hôn nhân, nếu phụ nữ vướng phải sẽ lỡ làng một đời hoa.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ muốn ra mắt gia đình bạn để tiến tới mối quan hệ lâu dài. Còn người không nghiêm túc, không muốn gặp gỡ gia đình bạn vì sợ phiền phức, sợ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi của cha mẹ, anh chị em dòng họ nhà bạn. Phụ nữ nên để ý điểm này để hiểu được mức độ nghiêm túc anh ấy với mối quan hệ của cả hai.

Người không muốn công khai mối quan hệ chứng tỏ không muốn ở bên bạn dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thích chụp ảnh chung, không thích công khai mối quan hệ của cả hai, chắc chắn anh ấy có điều gì đó khó nói, hoặc đang có gì giấu bạn. Có thể họ sợ những bí mật của mình sẽ bại lộ. Thế nên kiểu người này chưa thật sự nghiêm túc trong tình yêu. Họ còn muốn vui chơi và chờ đợi người tốt hơn bạn.

Sợ nghe câu “khi nào anh mới cưới em”

Người đàn ông không tử tế thường sợ nhất câu này. Họ sợ ràng buộc hôn nhân vì vốn dĩ họ chỉ muốn vui chơi qua đường với bạn. Với họ, hôn nhân là vật cản rất lớn trong cuộc đời.

Câu nói này khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi, áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi quen lâu dài luôn muốn tính đến chuyện trăm năm, muốn danh phận. Khi một người muốn nghiêm túc, còn một người chỉ muốn rong chơi, cả hai không phải là mảnh ghép hoàn hảo.

Sợ có bạn bên cạnh

Người không thích bạn ở bên cạnh chắc chắn không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Có lẽ họ sợ cô đơn nên chỉ muốn dùng bạn thay thế những lúc buồn. Ngoài ra họ chẳng xem bạn là gì trong cuộc đời của họ. Cách tốt nhất phụ nữ nên khôn ngoan rút lui khỏi cuộc tình này.

Không cho bạn gặp mặt bạn bè của anh ấy

Người không muốn bạn gặp người thân của họ chắc chắn không thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu bạn thật lòng sẽ không ngại giới thiệu bạn cho bạn bè, anh em, cha mẹ của mình. Còn người chỉ yêu qua đường rất sợ đưa bạn ra mắt những người thân thiết. Vì họ sợ bị hối thúc khi nào cưới, sợ bản thân không thể qua lại với nhiều cô gái khác.