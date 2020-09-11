Phụ nữ khôn thiếu gì thì thiếu nhưng nhất định phải có đủ 5 thứ này

Phụ nữ yêu 11/09/2020 05:05

Chỉ có phụ nữ dại mới tiết kiệm từng đồng với 5 thứ này, phụ nữ khôn lại không ngừng đầu tư tiền bạc. Càng tiêu đúng chỗ càng trở thành người tài giỏi, đáng nể.

Người phụ nữ khôn ngoan thiếu gì thì thiếu cũng phải nhất định có đủ những thứ này.

Đôi giày xịn

Nhiều người phụ nữ cho rằng rất tốn tiền và đắt đỏ khi mua một đôi giày xịn, họ thà mua 3, 4 đôi giày rẻ tiền hơn. Nhưng với phụ nữ, một đôi giày chất lượng cần thiết hơn bạn nghĩ. Giày đẹp và tốt không chỉ tôn lên dáng vẻ, khí chất của phụ nữ mà còn tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, những đôi giày tốt, không dễ hư sẽ không “phản” chủ với những tình huống bẽ mặt.

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Nhất định phải có một đôi giày tốt nhất có thể, hợp với mình nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, một đôi giày kém chất lượng sẽ dễ làm chân tổn thương, tạo tâm lý không thoải mái và thiếu tự tin. Chỉ cần như thế thôi thì bạn đã ở một đẳng cấp khác khi xuất hiện trước mặt người khác. Một người đàn bà thông minh luôn giữ thần thái tự tin với dáng vẻ gọn gàng, tươm tất nhất. Vì thế, nhất định phải có một đôi giày tốt nhất có thể, hợp với mình nhất.

Đồ lót chất lượng

Người ta ngại nói về đồ lót, thậm chí là mua những món rẻ tiền vì nghĩ chẳng ai nhìn thấy được. Nhưng thật sự, đồ lót rẻ tiền dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, trong khi vùng kín là nơi khá quan trọng.

Với phụ nữ, đã đẹp thì phải đẹp từ ngoài vào trong. Đừng chỉ mua quần áo bên ngoài đắt tiền mà nội y thì sơ sài kém chất lượng. Đẹp một lúc không bằng đẹp một đời, yêu bản thân thì giá trị của mình mới được gia tăng.

Không chỉ vậy, phụ nữ khi lấy chồng thì càng phải đầu tư vào đồ lót. Đừng để chồng nhìn thấy mình không hấp dẫn, chê bai vợ chẳng biết chăm sóc bản thân.

Đi khám sức khỏe

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Phụ nữ sống cần tiết kiệm nhưng đừng dại tiết kiệm với những khoản tiền chi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống cần tiết kiệm nhưng đừng dại tiết kiệm với những khoản tiền chi cho sức khỏe. Dù có nghèo khó, vất vả cũng đừng hà tiện không bỏ tiền đi khám sức khỏe thường xuyên. Phụ nữ sống khôn ngoan là ưu tiên sức khỏe của bản thân, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Mua bảo hiểm cho bản thân

Đừng nghĩ mình đang sống khỏe mạnh thì không cần mua bảo hiểm. Tai nạn, bệnh tật là những điều con người dù có phòng tránh cẩn thận thế nào vẫn có thể dính phải. Không ai đảm bảo được tương lai, vì thế mới cần phải mua bảo hiểm. Mỗi tháng cố gắng bỏ ra một khoản, phụ nữ không sợ tới lúc gặp biến cố mà bất lực.

Mua đệm nằm cao cấp

Phụ nữ dù tiếc tiền đến mấy cũng nên mua một chiếc đệm nằm loại tốt. Thời gian ngủ là lúc cơ thể cần nghỉ ngơi, đừng tiếc cho mình một giấc ngủ ngon lành. Một chiếc giường kém chất lượng có thể khiến bạn mắc nhiều bệnh.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn đảm bảo 3 việc không thể thay đổi: ngủ ngon, ăn ngon và sống khỏe. Kiếm tiền nhiều thế nào cũng không bằng có một sức khỏe tốt.

Lý do phụ nữ không nên sống quá tiết kiệm

Cuộc sống ngắn ngủi hơn bạn nghĩ

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Hãy sống cho hiện tại, tiêu đúng chỗ đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của người Việt là 73.3 tuổi. Trong khoảng thời gian đó bạn đã dành 21 năm để học hành, tiền bạc cho khoảng thời gian này phải tiết kiệm. Sau đó bạn có 2 năm tìm việc làm phù hợp, lúc này lại càng phải tiết kiệm. Và phải mất 5 năm sau đó để có sự nghiệp vững chắc, bạn phải tiết kiệm để cho việc lập gia đình. Đến khi có gia đình bạn lại càng phải tiết kiệm để cho con cái sau này.

Vậy là ở giai đoạn nào trong đời bạn cũng phải sống gò bó, chi li từng đồng. Nhưng kỳ thực, cuộc đời không dài đâu, tiền bạc kiếm có nhiều đến mấy cũng có lúc chẳng còn ý nghĩa. Vì thế, hãy sống cho hiện tại, tiêu đúng chỗ đúng lúc.

Bạn cần tiết kiệm để sống, nhưng cũng cần tận hưởng cuộc sống

Sống tiết kiệm là một lối sống tốt. Nhưng đừng tiết kiệm tới mức quên tận hưởng. Lâu lâu hãy ra ngoài và mua một món đồ mình thích, thay vì quanh đi quẩn lại với những thứ cũ kỹ đã sờn rách. Có hôm hãy ra ngoài ăn một món lạ miệng ngon lành, thay vì chỉ về nhà và nấu ăn để tiết kiệm tiền. Đôi khi hãy cho mình một chuyến đi chơi, thay vì nghĩ phải tiết kiệm cho tương lai. Vì bạn liệu có biết tương lai còn bao nhiêu ngày, khi nào thì sẽ hết?

9 điều người khôn ngoan không hé nửa lời, người ngu ngốc ra rả mỗi ngày

9 điều người khôn ngoan không hé nửa lời, người ngu ngốc ra rả mỗi ngày

Một người khôn ngoan biết chọn lọc lời nói thốt ra, điều gì phải cắn răng giữ kín. Ngược lại, người ngu ngốc lại không biết giữ miệng mà hại mình.

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