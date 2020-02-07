Phụ nữ khổ đến mấy cũng đừng bỏ con mà hãy bỏ những thứ này

Phụ nữ yêu 07/02/2020 16:05

Đừng nghĩ con cái là gánh nặng khiến mình khổ sở để rồi bỏ rơi chúng. Thay vào đó, phụ nữ khôn ngoan phải vứt bỏ những điều này mới mong hạnh phúc.

Dù cuộc sống đã rơi vào bế tắc, khổ đến sức cùng lực kiệt, phụ nữ khôn ngoan cũng đừng bao giờ bỏ rơi những đứa con của mình. Hãy nhẹ nhàng buông bỏ những điều này.

Những việc khiến mình mệt mỏi

Cuộc đời đàn bà chẳng có mấy ngày vui, vì vậy đừng ôm đồm những việc mình không thích. Những thứ khiến bản thân mệt mỏi, hãy buông bỏ. Muốn hạnh phúc và bình yên, trước hết bạn phải biết yêu thương, chăm sóc bản thân.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan hãy bỏ những việc khiến mình buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người nghĩ con cái là gánh nặng khiến họ phải đau đầu, lao tâm mỗi ngày. Nhưng thực tế, chúng là món quà tinh thần giúp bạn có động lực hơn trong công việc, cuộc sống.

Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ con mà hãy bỏ những việc khiến mình phiền lòng, ví dụ việc cố gắng làm vừa lòng người khác.

phu nu khon ngoan 2
Muốn hạnh phúc đừng ôm đồm quá nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tệ bạc

Nếu chồng tệ bạc, bạn đừng cố gắng thay đổi theo ý muốn của anh ấy. Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, đừng dùng thời gian để đợi chờ người tệ bạc quay về mã hãy nhẹ nhàng tiễn họ đi. Nếu họ đã thay lòng, bạn cũng đừng níu giữ làm gì cho mệt.

phu nu khon ngoan 3
Đàn ông tệ bạc đừng níu giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ đàn ông phản bội giống như chiếc áo đã cũ, không thích nữa cứ việc thay, đừng níu kéo. Nếu ly hôn, bạn nhất định phải giành quyền nuôi con. Có con bên cạnh, quãng đời sau này của bạn mới hạnh phúc.

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ muốn bình yên hãy bỏ kẻ tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sau ly hôn rất chênh vênh, con cái sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Hãy nhớ đàn ông có thể bỏ nhưng tuyệt đối không được bỏ con. Chồng không có người này sẽ có người khác, còn con cái là do mình đứt ruột sinh ra bằng mọi giá phải giữ bên mình. 

Không có đàn ông bên cạnh, phụ nữ phải lận lưng những bí quyết này để bảo vệ mình

Không có đàn ông bên cạnh, phụ nữ phải lận lưng những bí quyết này để bảo vệ mình

Người phụ nữ mạnh mẽ phải nắm vững các bí quyết này để chống lại những lời nói, hành động làm tổn thương mình, chứ không phải lúc nào cũng dựa vào đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng tệ bạc đàn ông phản bội phụ nữ khổ cả đời

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 40 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 55 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này