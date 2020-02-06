Những dấu hiệu đàn ông đã hết yêu, phụ nữ đừng ảo tưởng nữa!

Chỉ muốn làm mọi việc một mình

Những người đàn ông hết yêu thường có những dấu hiệu này, phụ nữ nên biết để không chìm đắm trong ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người bạn đời.

Nếu chỉ muốn làm mọi việc một mình, có lẽ anh ấy đã không còn yêu bạn. Anh ấy không còn muốn san sẻ, tâm sự hay muốn bạn giúp đỡ mình. Khi yêu, đàn ông luôn muốn lắng nghe những tâm sự của vợ, nhưng khi đã dứt tình cạn nghĩa, họ tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Thậm chí họ không muốn bạn biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình.

Đàn ông không còn tình cảm thường không muốn gần gũi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu dạo này anh ấy luôn viện cớ bận rộn, cố tình đi làm từ rất sớm và tối muộn mới về nhà, điều này chứng tỏ anh ấy không muốn gần gũi hay tiếp xúc với vợ. Không phải vì mệt, mà tình cảm họ dành cho bạn đã bắt đầu có những thay đổi, phụ nữ nên biết để đừng mơ mộng nữa.

Không đóng góp ý kiến gì trong gia đình

Đàn ông không còn muốn đóng góp ý kiến, hôn nhân dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải cùng nhau đóng góp ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng một khi đàn ông không còn muốn lắng nghe hay góp ý gì trong hôn nhân, anh ấy đang có vấn đề.

Không còn muốn đưa vợ đến những buổi họp mặt

Đàn ông không còn thương vợ sẽ rất dễ nhận ra - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết người đàn ông đó thương bạn nhiều đến mức nào, hãy nhìn vào cách anh ấy đối xử với bạn. Nếu anh ấy sẵn sàng đưa bạn đến những buổi họp mặt bạn bè, gia đình và tự hào giới thiệu bạn là người vợ tuyệt vời nhất đồng nghĩa anh ấy rất yêu bạn. Còn khi không muốn bạn chen vào cuộc sống cá nhân của mình, nghĩa là họ không còn yêu bạn.

Hơn thua với bạn dù chỉ là điều nhỏ nhặt

Người yêu thật lòng sẽ không làm tổn thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không làm tổn thương vợ. Dù điều nhỏ nhặt hay lớn lao, anh ấy cũng sẽ nhường nhịn để vợ được vui vẻ. Còn nếu luôn muốn hơn thua với bạn trong những chuyện nhỏ nhặt, chắc chắn anh ấy đã không còn xem trọng bạn.