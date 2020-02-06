Phụ nữ hãy lấy người đàn ông sẵn sàng làm ngay những điều này cho mình mà không hứa hẹn

Tình cảm của đàn ông lúc đầu sẽ rất ngọt ngào. Nhưng chưa chắc những tháng năm sau này họ sẽ dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Thế nên đừng chọn người dẻo miệng, có ngoại hình bắt mắt mà hãy trao thân gửi phận cho người sẵn sàng làm những điều này vì bạn.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ sẵn sàng gạt bỏ những cuộc vui bên ngoài để về bên bạn. Vì họ sợ bạn cô đơn, sợ bạn tủi thân một mình. Nếu đang hẹn hò với kiểu đàn ông này, bạn hãy nắm giữ ngay đừng để anh ấy chạy mất.

Phụ nữ đừng chọn người dẻo miệng, giỏi hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói phụ nữ hãy lấy người đàn ông làm mười đồng sẵn sàng vì bạn mà tiêu chín đồng. Vì kiểu người này không tiếc với bạn bất cứ chuyện gì. Họ không để bạn thua thiệt hay thiếu thốn về mặt vật chất. Vả lại khi lấy nhau về, anh ấy sẽ không chi li tính toán từng đồng với vợ.

Dành thời gian đi du lịch nghỉ ngơi cùng bạn

Hãy chọn người dù bận vẫn dành thời gian cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù bận đến mấy cũng dành thời gian đi du lịch với bạn, chắc chắn họ yêu bạn hết lòng. Họ luôn muốn dành cho bạn những điều tuyệt vời, ngọt ngào nhất. Thế nên nếu đối phương không từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của bạn, hãy nắm giữ thật chặt.

Đưa bạn về ra mắt gia đình, bạn bè

Phụ nữ hãy chọn người nghiêm túc với mình - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều kiểu đàn ông chỉ thích quen qua đường, vui chơi nhất thời. Nhưng cũng có những người thật sự nghiêm túc trong tình yêu. Khi yêu, phụ nữ khôn ngoan hãy để ý thật kỹ điều này. Nếu anh ấy hứa hẹn sẽ đưa bạn về ra mắt mà mãi không làm, có lẽ anh ấy chỉ xem mối quan hệ này là tạm thời. Còn người luôn sẵn sàng giới thiệu bạn với gia đình, bạn bè, chắc chắn anh ấy vô cùng nghiêm túc với bạn.

Không để bạn đợi lời cầu hôn quá lâu

Muốn hạnh phúc hãy chọn người chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lấy chồng nên chọn kiểu người tử tế, nói được làm được, đừng chọn người hứa hẹn quá nhiều. Nếu quen nhau một thời gian dài, bạn vẫn chưa nghe anh ấy đề cập đến hôn nhân, có lẽ anh ấy không muốn gắn bó với bạn suốt đời. Khi đó hãy thẳng thắn với nhau để tìm cách giải quyết cho mối quan hệ này.