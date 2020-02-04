Phụ nữ hãy tô thêm son dặm thêm phấn và nhớ những điều này để sống một đời kiêu hãnh

1. Những gì đã đổ vỡ, càng nhọc công thu gom càng dễ gây tổn thương. Đôi khi buông bỏ cũng là cách để hạnh phúc và chấm dứt những nỗi đau kéo dài.

Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan muốn bình an trong tâm hồn lẫn thể xác, hãy khắc cốt ghi tâm những điều này, đừng quên dù chỉ là một điều.

3. Ngoài kia có vạn đàn ông tốt, đừng cố chấp níu giữ một người toàn mang đến nước mắt cho mình. Cuộc đời phụ nữ chỉ nên ở bên cạnh người làm mình cười, còn những người khiến mình khóc, bỏ đi đừng tiếc.

2. Đừng sợ ly hôn, đừng sợ mang tiếng đàn bà một đời chồng . Chỉ cần tìm đúng người, chỉ cần bạn hạnh phúc, mọi lời gièm pha của thiên hạ cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Phụ nữ đừng sợ thất bại mà hãy mạnh mẽ bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

4. Hạnh phúc của người phụ nữ không chỉ dựa vào đàn ông. Đừng chuyện gì cũng dựa dẫm, nhờ vả đàn ông giải quyết thay mình. Hãy tự mình gánh vác mọi việc để xem bản thân bản lĩnh đến đâu.

5. Đừng đầu hàng trước thất bại, vì có thất bại bạn mới có được những bài học bổ ích như ngày hôm nay. Dám bước qua đổ vỡ, chắc chắn bạn sẽ trở thành người phụ nữ khí chất vạn người mê.

6. Càng nếm trải đủ những bất hạnh của cuộc đời, bạn sẽ càng trưởng thành và sáng suốt nhận ra ai mới là người thật lòng, thật dạ với mình.

Người bản lĩnh hãy tự giải quyết những vấn đề của mình - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ đừng quá tiết kiệm với bản thân. Hãy yêu thương bản thân trước, bạn sẽ được người khác trân trọng.

8. Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, vì vậy đừng khóc quá nhiều, đặc biệt là đừng khóc khi níu kéo một người đàn ông.

9. Càng ngây thơ, bạn càng chịu nhiều thiệt thòi. Xã hội hiện nay, người càng hiền lành càng bị lợi dụng. Thế nên hãy mạnh mẽ, trước hết là bảo vệ bản thân, sau đó là bảo vệ những người mình yêu thương.

Người ngây thơ sẽ chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

10. Nếu đã chọn được công việc mình yêu thích, hãy phấn đấu thật nhiều. Đừng gặp chút khó khăn mà vội nản lòng, chùn bước. Muốn thành công hãy sống và suy nghĩ tích cực hơn.

11. Khi đổ vỡ một mối quan hệ, đừng vội mất hết niềm tin vào những người xung quanh. Hãy nhớ người tử tế rồi sẽ gặp được người tử tế, chỉ cần bạn sống tốt là được.