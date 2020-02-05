Muốn không lao tâm khổ tứ vì đàn ông, phụ nữ khôn ngoan đừng bỏ sót những điều này

Phụ nữ yêu 05/02/2020 11:41

Người phụ nữ khôn ngoan muốn bình yên trước miệng lưỡi thiên hạ và không khổ vì đàn ông, hãy khắc ghi những điều này, tuyệt đối không được bỏ sót dù chỉ một điều.

Là phụ nữ, có lẽ ai cũng muốn cuộc đời mình bình yên, ít trải qua sóng gió và đặc biệt là không tổn thương vì bất cứ người đàn ông nào. Muốn vậy chị em đừng bỏ sót những điều quý giá có tiền cũng không mua được này.

1. Muốn hạnh phúc, phụ nữ khôn ngoan phải học cách nhẫn tâm khi cần. Với những kẻ tệ bạc với mình, tuyệt đối đừng tha thứ, đừng cho họ có cơ hội làm tổn thương mình đến lần thứ hai.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết tuyệt tình khi cần - Ảnh minh họa: Internet

2. Muốn bình yên, hãy tuyệt tình dứt bỏ những người không thật lòng với mình. Trong tình yêu đừng yêu ai quá sâu đậm, hãy chừa cho mình con đường lui và phải thật sáng suốt để nhận biết ai chân thành với mình.

3. Đừng cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người. Bạn chỉ nên tốt với những người yêu thương mình, còn những người không biết trân trọng bạn, hãy loại họ ra khỏi cuộc đời.

4. Đồng tiền mình làm ra lúc nào cũng có giá trị hơn là ngửa tay xin người khác. Làm việc tuy cực thân một chút nhưng đổi lại quãng đời sau này sẽ bình yên, không bị ai xem thường.

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Muốn hạnh phúc đừng quá yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

5. Trời sinh phụ nữ yếu đuối nhưng tuyệt đối không được thể hiện quá nhiều sự mềm yếu của mình. Hãy mạnh mẽ đúng lúc để bảo vệ bản thân, đồng thời làm chỗ dựa cho người bên cạnh.

6. Sống ở đời đừng quá thông minh, có những chuyện phải giả ngốc để yên thân. Người đàn bà khôn ngoan không tỏ ra mình tinh tường mọi thứ mà phải biết giả vờ ngốc nghếch khi cần.

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Muốn bình yên đừng quá dựa dẫm - Ảnh minh họa: Internet

7. Chỉ nên hài lòng với những gì mình đang có, đừng mơ mộng quá nhiều. Cuộc sống biết đủ là hạnh phúc, thiếu cũng không tốt, dư cũng chẳng thể bình yên.

8. Đừng ăn uống quá nhiều, hãy chăm chỉ tập luyện thể dục, giảm cân để có thân hình cân đối. Người phụ nữ xinh đẹp luôn chiếm được tình cảm của người xung quanh.

9. Phụ nữ đừng lười biếng, hãy dành thời gian chăm sóc da mỗi tối. Dù có bận rộn đến mấy cũng hãy thực hiện những bước dưỡng da cơ bản để bản thân lúc nào cũng tươi mới, khỏe khoắn.

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Phụ nữ nên biết chú ý đến sức khỏe cùa mình - Ảnh minh họa: Internet

10. Có những thứ nên học cách từ bỏ, vì không phải muốn là có được. Càng muốn có những thứ này, hậu quả nhận lại sẽ càng ê chề.

Phụ nữ hãy tô thêm son dặm thêm phấn và nhớ những điều này để sống một đời kiêu hãnh

Phụ nữ hãy tô thêm son dặm thêm phấn và nhớ những điều này để sống một đời kiêu hãnh

Người phụ nữ khôn ngoan phải biết bình tĩnh trước mọi tình huống, hãy tô thêm phấn dặm thêm son và ghi nhớ những điều này để ngẩng cao đầu sống một đời kiêu hãnh.

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Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan phụ nữ xinh đẹp phụ nữ hạnh phúc

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