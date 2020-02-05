Muốn không lao tâm khổ tứ vì đàn ông, phụ nữ khôn ngoan đừng bỏ sót những điều này

1. Muốn hạnh phúc, phụ nữ khôn ngoan phải học cách nhẫn tâm khi cần. Với những kẻ tệ bạc với mình, tuyệt đối đừng tha thứ, đừng cho họ có cơ hội làm tổn thương mình đến lần thứ hai.

Là phụ nữ, có lẽ ai cũng muốn cuộc đời mình bình yên, ít trải qua sóng gió và đặc biệt là không tổn thương vì bất cứ người đàn ông nào. Muốn vậy chị em đừng bỏ sót những điều quý giá có tiền cũng không mua được này.

3. Đừng cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người. Bạn chỉ nên tốt với những người yêu thương mình, còn những người không biết trân trọng bạn, hãy loại họ ra khỏi cuộc đời.

2. Muốn bình yên, hãy tuyệt tình dứt bỏ những người không thật lòng với mình. Trong tình yêu đừng yêu ai quá sâu đậm, hãy chừa cho mình con đường lui và phải thật sáng suốt để nhận biết ai chân thành với mình.

4. Đồng tiền mình làm ra lúc nào cũng có giá trị hơn là ngửa tay xin người khác. Làm việc tuy cực thân một chút nhưng đổi lại quãng đời sau này sẽ bình yên, không bị ai xem thường.

Muốn hạnh phúc đừng quá yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

5. Trời sinh phụ nữ yếu đuối nhưng tuyệt đối không được thể hiện quá nhiều sự mềm yếu của mình. Hãy mạnh mẽ đúng lúc để bảo vệ bản thân, đồng thời làm chỗ dựa cho người bên cạnh.

6. Sống ở đời đừng quá thông minh, có những chuyện phải giả ngốc để yên thân. Người đàn bà khôn ngoan không tỏ ra mình tinh tường mọi thứ mà phải biết giả vờ ngốc nghếch khi cần.

Muốn bình yên đừng quá dựa dẫm - Ảnh minh họa: Internet

7. Chỉ nên hài lòng với những gì mình đang có, đừng mơ mộng quá nhiều. Cuộc sống biết đủ là hạnh phúc, thiếu cũng không tốt, dư cũng chẳng thể bình yên.

8. Đừng ăn uống quá nhiều, hãy chăm chỉ tập luyện thể dục, giảm cân để có thân hình cân đối. Người phụ nữ xinh đẹp luôn chiếm được tình cảm của người xung quanh.

9. Phụ nữ đừng lười biếng, hãy dành thời gian chăm sóc da mỗi tối. Dù có bận rộn đến mấy cũng hãy thực hiện những bước dưỡng da cơ bản để bản thân lúc nào cũng tươi mới, khỏe khoắn.

Phụ nữ nên biết chú ý đến sức khỏe cùa mình - Ảnh minh họa: Internet

10. Có những thứ nên học cách từ bỏ, vì không phải muốn là có được. Càng muốn có những thứ này, hậu quả nhận lại sẽ càng ê chề.