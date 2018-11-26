1. Nếu lỡ uống say hãy tự động bắt xe về nhà, đừng gọi điện nhờ cậy bất cứ ai. Đừng để ai thấy bộ dạng bê tha của bạn. Và nên nhớ nếu có lần sau, hãy biết tiết chế cảm xúc của mình, đừng uống quá chén.

Cuộc đời phụ nữ muốn an yên, hạnh phúc mà không cần dựa dẫm vào đàn ông thì hãy học thuộc lòng những điều này.

3. Khi cô đơn đừng tìm một ai đó để yêu đại, yêu bừa. Mà hãy dành thời gian đó cho công việc, học tập cũng như đi du lịch. Bởi cô đơn không đáng sợ bằng việc ở bên cạnh một người nhưng trong lòng chẳng chút yêu thương.

2. Nếu thích ai đó, hãy chủ động nhắn tin. Người đó không phản hồi, bạn cũng nên im lặng, đừng khủng bố, cũng đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như "sao anh không trả lời em?". Bởi suy cho cùng ai cũng phải có lòng tự trọng. Nếu không có được tình yêu, đừng cầu cạnh cũng đừng van xin.

Lấy chồng tốt không bằng có được cách sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Cuộc đời đàn bà điều quan trọng nhất không phải là đàn ông mà chính là gia đình và bản thân. Vì vậy đừng vì một người không tốt mà hành hạ bản thân. Đừng vì một người không xứng đáng mà bỏ rơi gia đình của mình. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng chạy theo thứ phù phiếm mà đánh mất những điều quý giá nhất.

5. Phụ nữ cười nhiều sẽ xinh đẹp và trẻ lâu. Nếu được hãy dùng nụ cười để giải quyết vấn đề, đừng dùng những giọt nước mắt để cầu xin, quỵ lụy bất cứ ai. Khi tự đứng ra cáng đáng mọi chuyện, bạn sẽ mạnh mẽ và có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Thay vì nhờ vả người này, trông cậy người kia, bạn hãy tự mình phấn đấu và nỗ lực.

Muốn hạnh phúc, phụ nữ hãy mỉm cười mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ nên nhớ thời buổi này càng ngây thơ, càng phải chịu thiệt thòi. Cuộc sống này mạnh được yếu thua, ngây thơ càng dễ bị người khác lợi dụng. Vì vậy nếu không giỏi giang thì hãy mạnh mẽ, đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai.

7. Không có hạnh phúc nào mà không trải qua giông bão. Không có ngày bình yên nào mà không đánh đổi bằng nước mắt. Là phụ nữ đừng mải mê mơ mộng về một người đàn ông mang hạnh phúc đến cho mình. Đừng mơ được đàn ông cung phụng như bà hoàng. Hãy thực tế một chút, muốn hạnh phúc hãy đứng lên mà giành lấy, đừng đợi chờ.

Phụ nữ đừng sống quá keo kiệt, đừng để bản thân phải xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

8. Bạn bè không cần số lượng chỉ cần chất lượng. Người không tốt hãy tiễn họ đi bằng một nụ cười. Còn người đối đãi với mình thật tâm, hãy trân trọng và yêu quý họ hơn.

9. Đừng quá tiết kiệm mà làm bản thân trở nên xấu xí, không ai dám đến gần. Hãy dành một chút tiền lương hàng tháng của mình để mua mỹ phẩm, quần áo. Đừng quá keo kiệt với bản thân, cũng đừng trông chờ ai đó sẽ tặng bạn. Hãy tự kiếm tiền và tự làm đẹp bằng số tiền của mình. Hãy tô chút son, dặm chút phấn để mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày.

Muốn sống một đời bình yên và kiêu hãnh, hãy học thuộc những nguyên tắc này - Ảnh minh họa: Internet

10. Khi chọn một công việc, hãy nỗ lực hết mình. Khi chọn yêu một ai đó, hãy chân thành, đối xử với người đó tốt một chút, hết lòng vì người mình yêu.