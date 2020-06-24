Phụ nữ dại dột làm 3 điều này chẳng khác nào hai tay dâng chồng cho kẻ thứ ba

Là phụ nữ, đừng bao giờ phạm phải những điều đại kỵ này trong hôn nhân kẻo chồng chán chồng chê, chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác.

Dưới đây chính là những sai lầm của phụ nữ khờ dại khiến đàn ông chán vợ, luôn tìm đủ mọi cách để có thể cặp kè với đàn bà khác bên ngoài. Bồi dưỡng nội hàm, ăn mặc tươm tất, trang điểm thanh lịch là những gì bạn phải làm cho bằng được - Ảnh minh họa: Internet Bỏ bê bản thân Đừng tưởng rằng chỉ cần cho đàn ông ăn ngon, mặc đẹp, chăm sóc ân cần chu đáo thì họ sẽ dễ dàng thỏa mãn và hết lòng hết dạ chung thủy với bạn. Hãy nhớ, khi được yêu thương vô điều kiện, cung phụng mọi thứ chồng dù tốt đến mấy cũng sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại, sẽ mặc nhiên xem việc vợ phải chăm bẵm mình là điều hiển nhiên mà chẳng hề biết ơn, cảm động.

Là phụ nữ, dù đã kết hôn hay sinh con thì bạn cũng đừng bao giờ bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Không chỉ ngoại hình, bạn còn cần phải bồi dưỡng tâm hồn mình. Bồi dưỡng nội hàm, ăn mặc tươm tất, trang điểm thanh lịch là những gì bạn phải làm cho bằng được. Đừng xuất hiện trước mặt chồng với bộ dạng lôi thôi, luộm thuộm, cũng đừng thoải mái thay quần áo trước mặt anh ấy kẻo dần già bạn sẽ chẳng còn chút hấp lực nào trong mắt bạn đời. Một khi chồng ngoại tình, anh ấy sẽ vô tâm đến tàn nhẫn.

Một người đàn ông lười làm việc nhà chính là dấu hiệu người chồng vô tâm, gia trưởng và chẳng hề tôn trọng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Hy sinh vô điều kiện Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ vì câu nói “gái có công chồng chẳng phụ” mà dốc cạn tâm can với chồng. Hãy nhớ, đàn ông hôm nay là chồng mình mai đã có thể ăn nằm với đàn bà khác, chẳng hề cảm thấy có lỗi, ăn năn. Thế nên, trong cuộc sống hôn nhân phụ nữ khôn ngoan cần đòi hỏi sự công bằng, bình quyền. Đừng ôm hết việc nhà vào người, cũng đừng nghe theo mọi quyết định của chồng. Hãy nhớ, một người đàn ông lười làm việc nhà chính là dấu hiệu người chồng vô tâm, gia trưởng và chẳng hề tôn trọng phụ nữ. Tự chủ tài chính cũng là cách để bạn luôn làm chủ đời mình, có sẵn đường lui khi chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet Để chồng tự quản lý tài chính Không phải tự nhiên mà người ta vẫn nói đừng cho đàn ông cầm quá nhiều tiền, bởi càng có nhiều tiền trong tay đàn ông càng dễ “sinh hư”. Họ không biết tiết kiệm để chăm lo cho gia đình, càng chẳng tiếc tay vung tiền để nuôi bồ nhí, sắm cho nhân tình những món quà đắt đỏ. Trong gia đình, tốt nhất phụ nữ vẫn nên là “tay hòm chìa khóa”, là người quản lý chi tiêu và giữ quỹ tài chính của gia đình. Có như thế thì bạn mới có thể an tâm rằng chồng không bị tiểu tam “đào mỏ” sau lưng mình. Hơn cả, tự chủ tài chính cũng là cách để bạn luôn làm chủ đời mình, có sẵn đường lui khi chồng bội bạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-dai-dot-lam-3-dieu-nay-chang-khac-nao-hai-tay-dang-chong-cho-ke-thu-ba-364177.html