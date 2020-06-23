Lấy được chồng có 4 thứ này, phụ nữ chẳng khác nào đạp trúng hũ vàng, cả đời hưởng phúc

Đàn ông có 4 đặc điểm này chính là người chồng tốt, người cha mẫu mực, luôn nghĩ cho gia đình, chị em đừng để vuột mất kẻo hối tiếc cả đời.

Một người chồng tốt, hết lòng hết dạ vì gia đình, vợ con được nhờ đều sở hữu những đặc điểm dưới đây. Nếu đang yêu hay đã lấy anh ấy làm chồng, bạn hãy thấy mình quá may mắn. Vì sợ vợ khổ nên người chồng tốt rất chăm chỉ làm việc - Ảnh minh họa: Internet Có gan làm giàu Phụ nữ lấy chồng, không sợ lấy chồng nghèo vật chất, chỉ sợ lấy người chồng không có ý chí. Nếu anh ấy dám dấn thân, dám nghĩ dám làm và chăm chỉ làm việc thì hiện tại có khốn khó, cơ cực đến mấy thì nay mai vợ chồng cũng sẽ có cuộc sống ổn định, đủ đầy.

Ngược lại, nếu chồng là người siêng ăn nhác làm, dễ dàng an phận với cuộc sống hiện tại, không có chí tiến thủ thì phụ nữ sẽ khổ cả đời. Khi vợ chồng cãi nhau, đàn ông tốt sẽ không bao giờ đánh vợ - Ảnh minh họa: Internet Cư xử chừng mực Một người đàn ông từ tốn, điềm đạm luôn đáng tin hơn những anh chàng nóng nảy, bốc đồng. Bởi lẽ, khi vợ chồng cãi nhau, nếu đàn ông biết cách cư xử chừng mực họ sẽ bình tĩnh trò chuyện với vợ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong khi đó, những gã đàn ông cục súc sẽ chẳng ngần ngại dùng nắm đấm đế đàn áp người phụ nữ của mình. Nếu lấy được người đàn ông luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con thì đấy chính là người chồng tốt mà ai cũng mong có được - Ảnh minh họa: Internet Xem vợ con là ưu tiên số 1 Rất nhiều đàn ông sẵn sàng bỏ dỡ bữa cơm gia đình để chạy đến quán nhậu khi bạn bè gọi điện. Họ chẳng hề nghĩ rằng hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt của mình đang khiến vợ đau lòng, phiền muộn. Thế nên, nếu lấy được người đàn ông luôn khéo léo từ chối những cuộc hẹn không quan trọng, luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con thì đấy chính là người chồng tốt mà ai cũng mong có được. Đàn ông hiếu thảo ắt là người chồng thương vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hiếu thảo Một người phụ nữ thông minh luôn nhìn vào nhân cách của đàn ông trước khi tiến đến hôn nhân. Bởi lẽ, chỉ cần xem cách đàn ông đối đãi với mẹ cha ta đã có thể biết ngay họ có phải là người tử tế hay không. Lấy được người chồng hiếu thảo, hết lòng yêu thương, săn sóc cha mẹ đồng nghĩa với việc bạn đã lấy được người đàn ông tốt. Anh ấy sẽ biết cách đối đãi với nhà vợ, khiến vợ phải tự hào về mình.

Nếu có con gái, nhất định phải dạy con 3 điều này, không hơn không kém Là bậc cha mẹ, nếu trong nhà có cô con gái nhất định phải dạy con 3 điều này. Nếu không sẽ hại ba đời, trên hại cha mẹ, giữa hại chồng, dưới hại con cái.

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