Phụ nữ có từng khổ đau vì vài kẻ tệ bạc cũng phải đợi cho được người đàn ông này

Phụ nữ yêu 10/05/2018 05:30

Đàn bà, có từng vì vài kẻ tệ bạc mà rơi mắt, vài lần bị bội bạc mà đau khổ cũng phải đợi cho bằng được người đàn ông vì mình mà yêu thương, cũng chỉ vì họ mà mình hạnh phúc…

Người vì bạn đổi thay

Người đàn ông ấy có thể vì bạn chịu ướt lạnh, ngay cả khi chưa bao giờ bước ra đường khi chợt đổ mưa. Anh ấy cũng vì bạn vui vẻ ăn bữa cơm, dù rằng đồ ăn bạn nấu chẳng hợp khẩu vị. Vì bạn thay đổi cả thói quen dậy trễ, chỉ vì muốn đưa đón bạn hằng ngày đi làm. Lại càng có thể chỉ vì bạn mà nhận sai, chẳng ngần ngại hạ mình dù người sai lại là bạn. Suy cho cùng, đàn ông, có vì bạn đổi cả sở thích, thay cả cách nghĩ, chỉ để bạn vui, chỉ để bạn thoải mái, đó mới là đàn ông đáng để bạn trông chờ.

Thật ra, không phải vì họ dễ dàng chấp nhận những đổi thay, mà đơn giản vì họ thấy so với việc thay đổi chính mình, thì khiến bạn vui vẫn là ý nghĩa hơn. Hay so với việc cãi nhau phân đúng sai, họ lại bằng lòng thua thiệt vì người họ thương. Người đàn ông như thế mới có thể cùng bạn vượt thăng trầm ở đời, một lần ở lại cả đời không rời đi.

Phụ nữ có từng khổ đau vì vài kẻ tệ bạc cũng phải đợi cho được người đàn ông này - Ảnh 1
Người đàn ông như thế mới có thể cùng bạn vượt thăng trầm ở đời, một lần ở lại cả đời không rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu chính mình của hiện tại

Người đàn ông ấy không để tâm bạn từng ở bên bao người, quá khứ loang lỗ ngần nào tổn thương mất mát. Anh ấy chỉ biết bạn của hiện tại, chỉ hỏi bạn còn đau lòng không, chỉ hiểu bạn từng thiệt thòi thế nào. Anh ấy cũng không cần biết quá khứ đã qua thế nào, vì rõ ràng chỉ muốn cùng bạn của hiện tại và tương lai. Anh ấy yêu chính bạn của hôm nay, chỉ là bạn khi đứng trước mặt anh ấy, chỉ là bạn dành riêng cho anh ấy.

Đàn ông nói yêu bạn không ít, đàn ông yêu bạn thật lòng cũng không phải không có. Nhưng đàn ông xứng đáng để bạn gửi trao cả đời phải là người yêu chính bạn khi đứng trước anh ấy. Không là bạn trong suy nghĩ của anh ấy, cũng không là bạn trong mắt thế gian, chỉ đơn giản là chính bạn…

Phụ nữ có từng khổ đau vì vài kẻ tệ bạc cũng phải đợi cho được người đàn ông này - Ảnh 2
Không là bạn trong suy nghĩ của anh ấy, cũng không là bạn trong mắt thế gian, chỉ đơn giản là chính bạn… - Ảnh minh họa: Internet

Người dịu dàng cho bạn một danh phận

Đàn ông, nhiều người ngay cả khi bạn đợi họ cả một thanh xuân son trẻ, họ cũng không đủ sức cho bạn một danh phận. Họ có thể nói một câu yêu thương bạn, nhưng chưa từng ngỏ lời muốn bạn làm vợ, vậy mới là bi đát với đàn bà. Vì đến cuối cùng, bạn vẫn chỉ đợi một người dịu dàng cho mình một danh phận. Vì yêu thương mình mà quý trọng thời gian của mình. Vì trân quý mình mà dịu dàng hỏi mình một câu vợ chồng. Vì mình mà thôi những tham vọng thỏa chí mày râu, vì mình mà trở nên trưởng thành và có trách nhiệm. Đàn ông như thế mới đáng để mình hy sinh một đời, mới đáng để mình trao gửi hết thảy.

Phụ nữ có từng khổ đau vì vài kẻ tệ bạc cũng phải đợi cho được người đàn ông này - Ảnh 3
Vì đến cuối cùng, bạn vẫn chỉ đợi một người dịu dàng cho mình một danh phận - Ảnh minh họa: Internet

Đời đàn bà, không trách khỏi gặp phải kẻ tệ bạc, không cản nổi vài lần nước mắt rơi không dứt. Nhưng dù thế nào, cũng hãy tin rằng cuộc đời bạn sẽ gặp người đàn ông cho bạn đủ yêu thương, trân trọng và tưởng tin. Có muộn màng, có khó khăn, anh ấy vẫn sẽ đến, vừa vặn thời khắc để chở che yêu thương bạn. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang tuyệt vọng và khổ đau cũng đừng thôi hy vọng, đừng từ bỏ. Mọi thứ bạn phải trải qua, đều là cái giá để gặp một người sau cùng xứng đáng nhất. Vì vậy, hãy kiên trì…

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Ngày bão giông, mình chịu nắm tay họ thì đã sao, khi ngày nắng ấm, họ lại muốn nắm một bàn tay khác. Ngày họ chưa là ai, mình xem họ là cả bầu trời, ngày họ có tuổi có tên, họ lại xem mình chẳng là ai. Vật đổi sao dời ở thế gian này cũng như lòng đàn ông, lường chẳng hết, đo chẳng nổi.

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