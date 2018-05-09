Đừng dại mà chê bai đàn bà một đời chồng, sai lầm đấy đàn ông ơi!

Phụ nữ yêu 09/05/2018 05:30

Đàn bà một đời chồng, ngỡ là hết thời, hóa ra là nhành hoa nở rộ lần hai, càng rực rỡ, càng ngát hương. Đàn bà một đời chồng, một khắc ngắm nhìn, cứ để đàn ông một đời nhớ thương…

Đủ thực tế, vừa thật tình

Đàn bà từng ly hôn không còn dư thừa ngây thơ, không xem tình yêu như một giấc mộng thuở trẻ dại. Vì họ từng làm vợ, có khi đã là mẹ, họ hiểu hôn nhân cần nhiều hơn những vun đắp vợ chồng, những tiền bạc gạo tiền, những thiết thực hằng ngày. Họ thực tế, đủ để nhìn nhận mình phải trở thành một người vợ, người mẹ thế nào. Họ đã không còn mơ mộng, cũng không đòi hỏi hay yêu cầu. Ngược lại, họ giàu hy sinh và kiên nhẫn hơn, họ biết thứ tha và bao dung hơn. Họ biết lắng nghe, cũng hiểu khi nào phải im lặng.

Họ thực tế trong từng hành động nhưng cũng thật tình trong từng ý nghĩ. Đàn bà ly hôn quý trọng chân tình hơn mọi bạc tiền vật chất. Vì sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, họ nhận ra chẳng dễ để tìm được nghĩa tình thật sự. Họ có thể sống thực tế, đôi khi là thực dụng nhưng chắc chắn sẽ thật tình hết lòng với người họ quý. Họ như hời hợt sòng phẳng, cũng như sâu sắc nghĩa tình, vì vậy mà khác biệt, do đó mà quyến rũ…

Đừng dại mà chê bai đàn bà một đời chồng, sai lầm đấy đàn ông ơi! - Ảnh 1
Họ thực tế trong từng hành động nhưng cũng thật tình trong từng ý nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập và kiên cường

Đàn bà một đời chồng chính là đàn bà độc lập và kiên cường nhất. Họ độc lập từ chính tháng ngày bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, làm lại từ đầu, hạnh phúc lại một cuộc đời khác. Họ kiên cường từ giờ phút lại có thể cười sau bao tháng ngày lắm lem nước mắt, có thể bản lĩnh sau thương tổn mất mát, có thể lạc quan yêu đời khi từng bi ai bất lực. Đàn bà bước ra từ thương tổn đổ vỡ luôn là đàn bà mạnh mẽ nhất.

Đàn bà như họ, không đẹp nét đẹp yếu ớt nhẹ nhàng, không cần một người đàn ông chở che bảo bọc. Họ đẹp từ ánh mắt bất cần, từ thần thái tự mình đứng vững, từ nụ cười chẳng vì người đàn ông nào khác. Họ như thứ hương hoa, đàn ông chưa hiểu ngỡ là tầm thường, đàn ông biết thưởng thức lại xem là của quý mà đắm say.

Đừng dại mà chê bai đàn bà một đời chồng, sai lầm đấy đàn ông ơi! - Ảnh 2
Họ như thứ hương hoa, đàn ông chưa hiểu ngỡ là tầm thường, đàn ông biết thưởng thức lại xem là của quý mà đắm say - Ảnh minh họa: Internet

Mang trái tim một người vợ

Đàn bà một lần đò từng là người vợ. Họ mang trái tim một người vợ, giàu yêu thương, thứ tha và sẻ chia. Họ từng là người phụ nữ trong nhà, từng một tay lo toan chuyện trong ngoài, từng ấm ủ nghĩa tình sắt son. Để rồi khi đi qua đổ vỡ, họ càng nhận ra hôn nhân cần nhiều hơn điều gì để bền vững, vợ chồng vì đâu mà chia lìa ly tán. Đàn bà như họ, trong dáng hình nhỏ bé, lại chứa đựng những gì quý giá mà phụ nữ son trẻ không thể có.

Ở cạnh họ, nụ cười, cái nhíu mày, đến cả sự im lặng của đàn ông, họ cũng dần hiểu hết. Họ không là người phụ nữ non trẻ ngây ngô để đàn ông đọc hết tâm can, họ lại là người hiểu đàn ông hơn hết. Vì vậy, chỉ cần họ ở bên, đàn ông như có cảm giác chinh phục, lại như được thấu hiểu mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

Đừng dại mà chê bai đàn bà một đời chồng, sai lầm đấy đàn ông ơi! - Ảnh 3
Chỉ cần họ ở bên, đàn ông như có cảm giác chinh phục, lại như được thấu hiểu mọi ngóc ngách trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Trân quý hạnh phúc đến cùng

Nếu bạn lựa chọn yêu đàn bà một đời chồng, họ sẽ khiến bạn không bao giờ thất vọng.  Vì với họ, một khi đã yêu, tình yêu với họ cũng như sự sống, cần mẫn cố gắng, kiên trì nỗ lực, chỉ có càng đậm sâu, chưa từng mờ nhạt. Tình yêu của đàn bà một lần đò, chỉ cần bạn đủ sức nhen nhóm, chỉ cần bạn bản lĩnh châm lửa, sẽ như ngọn đuốc vượt qua cả đông tàn và bão giông. Thứ tình yêu đã không còn sợ va vấp, càng như nghĩa tình, như lẽ sống của đàn bà, sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ cần bạn đủ chân tình và trân trọng, họ sẽ cho bạn đủ an yên một đời về sau..

Đàn bà ly hôn: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất…

Đàn bà ly hôn: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất…

Đàn bà mình, hãy là nữ hoàng của chính mình. Dù em đã từng ly hôn, dù em đã trải qua bao bội bạc dối lừa, cũng đừng cúi đầu em ơi. Vương miện rơi mất rồi, kiêu hãnh cũng không còn, em còn gì để tự mình vui, em còn gì để ủi an chính mình?

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