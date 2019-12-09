Phụ nữ có sang trọng, quý phái hay không, cốt ở 6 điểm đặc biệt này

Phụ nữ có đức hạnh thì việc gì cũng có thể gánh vác. Người đã không có đức hạnh thì chuyện nhỏ cũng bất thành.

Lòng người nguyên sơ chính là chỉ cần làm chuyện không tốt, dẫu thế nào cũng có chút bất an. Và người nguyện ý làm điều thiện thì cũng chẳng cần đòi hỏi gì, tâm tư tự khắc thảnh thơi hạnh phúc.

Phụ nữ ở đời, hơn nhau ở tấm lòng. Người có phúc từ tâm, tấm lòng rộng mở thì mới được người khác tôn trọng. Sự nể trọng lớn nhất ở người đời không nằm ở việc phụ nữ lấy được chồng giàu, hay trong túi có bao nhiêu tiền. Mà là trong lòng liệu có bao nhiêu đức độ, thiện lương. Lòng thanh thuần ấm áp thì kẻ tiểu nhân hay đời thị phi cũng không sợ. Khí chất ngời ngời ấm áp thì vận xui lớn đến mấy cũng được hóa giải.

Người ta có thể cho rằng phải có bạc tiền dư dả mới có thể giúp người khác. Nhưng cho đi không nằm ở vật chất xa xỉ, mà là ở tấm lòng chân thành. Người phụ nữ biết cho đi là người không tiếc lời động viên với ai gặp khó khăn, không tiếc chia sẻ niềm vui hay vất vả với người cơ cực. Hành động nhỏ chứa đựng tấm lòng lớn mới là điều đáng ghi nhận.

Lương thiện

Giàu sang vật chất với con người, dốc công có được, mất đi rồi lại như chưa từng tồn tại. Nhưng thiện lương trong lòng người sẽ là một vòng tròn cho nhận. Bạn cho đi lòng tốt, thì sẽ có lúc nhận lại được lòng tốt. Thực chất, đàn bà khí chất sang trọng không nằm ở vật chất hơn người, mà còn nằm ở tấm lòng rộng mở.

Một người thật sự có phẩm hạnh, đức độ hay không, chỉ cần nhìn vào cách họ đối đãi với người xa lạ, hay yếu thế hơn họ. Thước đo cho sự cao quý của con người là ở phẩm đức, thiện lương, chứ không phải tiền bạc, vật chất.

Tâm sinh tướng, chính là có người dẫu trên người đầy hàng hiệu vẫn không toát vẻ sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tâm sinh tướng, chính là có người dẫu trên người đầy hàng hiệu vẫn không toát vẻ sang trọng. Lại có người dung dị đơn giản mà vẫn ngời ngời quý phái. Vật chất không mua được sự lương thiện, và cũng chỉ lương thiện mới tạo nên sự cao quý của con người.

Thấu hiểu người khác

Thấu hiểu là cảnh giới của người thông suốt nhân sinh, tự tại mà ung dung. Không có thấu hiểu, lòng người sẽ dễ sinh hiềm khích, oán hận, vì thế mà trách người, có lúc trách cả bản thân. Nhưng khi biết thấu hiểu thì sẽ có cái nhìn khoan dung với mọi người mọi chuyện. Lòng người yên bình, ổn yên cũng là nhờ thế.

Kiên cường và tiếp nhận

Phụ nữ sống ở đời, mọi sự giúp đỡ đều chỉ là nhân tố bên ngoài, mạnh mẽ kiên cường mới là cốt lõi cần có. Chỉ có bản thân bạn mới có thể thật sự giúp bạn vượt qua sóng gió ở đời. Vì thế, đừng dựa dẫm vào bất kì ai, cũng đừng giao phó cho ai nhiệm vụ gánh vác cuộc đời này giúp bạn. Bản thân nhất định phải kiên cường thì hạnh phúc, vui vẻ mới dễ dàng.

Khiêm tốn

Phụ nữ sang trọng không bao giờ cố gắng tỏa sáng nhất, nhưng bản thân họ vẫn phát ra thứ ánh sáng của hàm dưỡng, của khí chất riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Người khiêm tốn là người có tu dưỡng, đạt được cảnh giới nhất định khi làm người. Người giữ được sự khiêm nhường vốn là người có nội hàm mạnh mẽ, cốt cách vững vàng. Ngược lại, người khoe khoang lại là người tố chất non nớt, nông cạn.

Người có khí chất cao quý nhất là người không ở chỗ cao rồi đặt người khác dưới mắt mình, mà là người chọn chỗ tốt nhất cho mình để vươn lên, để phát triển. Người coi mình là nhất khó trở thành người xuất sắc nhất. Người biết mình chưa hoàn hảo mới dễ dàng trở nên thông tuệ.

Kỳ thực, phụ nữ sang trọng, quý phái sẽ càng hiểu rõ đạo lý quan trọng này. Trong đám đông, họ không bao giờ cố gắng tỏa sáng nhất, nhưng bản thân họ vẫn phát ra thứ ánh sáng của hàm dưỡng, của khí chất riêng biệt.