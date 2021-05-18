Phụ nữ có 7 ‘thói hư tật xấu’, trong nhà như có ‘bom nguyên tử’ không biết hủy diệt lúc nào

Phụ nữ yêu 18/05/2021 18:27

Phụ nữ được xem là người giữ lửa cho gia đình. Tuy nhiên, nếu phụ nữ có 5 tật xấu sau thì mái ấm gia đình sẽ bị đe dọa, sớm muộn gì cũng sụp đổ vì không được vung vén, chăm chút.

Đây là những nét tính cách của người phụ nữ tiềm tàng gây bão tố cho mái ấm gia đình của mình. Trong một gia đình có người phụ nữ thế này thì thường lao đao không ổn yên, nếu họ không sửa đổi thì sớm muộn hôn nhân cũng đổ nát.

Không hiếu thuận

Cho dù chồng có bất mãn với cha mẹ thế nào thì phụ nữ vẫn phải giữ đúng bổn phận làm dâu, không thể bất hiếu với cha mẹ chồng. Chưa kể, đàn ông sau khi lấy vợ, có con thì càng thấu hiểu nỗi lòng, những khổ cực vất vả của cha mẹ mà càng yêu hai bậc sinh thành nhiều hơn.

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Một người vợ không biết giữ đạo hiếu với cha mẹ chồng thì đàn ông dù có yêu mấy cũng trở nên chán chê, gia đình sớm muộn cũng đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn chồng xem mình là người thân cả đời thì phải học cách tôn trọng người thân của anh ấy trước. Cha mẹ chồng là người sinh ra bạn đời của bạn, một phần trong sự trưởng thành của anh ấy có công lao của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ chồng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là thể hiện lòng biết ơn.

Ngược lại, một người vợ không biết giữ đạo hiếu với cha mẹ chồng thì đàn ông dù có yêu mấy cũng trở nên chán chê, gia đình sớm muộn cũng đổ vỡ.

Không quan tâm đến con cái

Nhiều người phụ nữ sinh con ra nhưng lại coi nhẹ nghĩa vụ làm mẹ của mình. Họ nghĩ rằng chỉ cần để con cho ông bà nuôi, hoặc có tiền để mướn giúp việc là được. Kỳ thực, phụ nữ không quan tâm, chăm sóc đến con thì không chỉ khiến con thiếu thốn tình cảm mà còn trở nên kém sức hút trong mắt chồng. Bởi làm mẹ là thiên chức cao cả, cũng là nét đẹp trời sinh của phụ nữ. Phụ nữ không biết quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con thì dù có xinh đẹp, giỏi giang thế nào cũng dần kém sức hút trong mắt chồng.

Nói quá nhiều

Đàn ông sợ nhất là phụ nữ nói nhiều. Dù khi yêu anh ấy có say mê vẻ nhí nhảnh lanh lợi miệng mồm của bạn thì sau khi cưới cũng hãy nhanh chóng sửa đổi nét tính cách này.

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Trong mắt đàn ông, điểm trừ lớn nhất ở phụ nữ là nói nhiều, tệ hơn nữa là ca thán, than thở, chê bai… - Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt đàn ông, điểm trừ lớn nhất ở phụ nữ là nói nhiều, tệ hơn nữa là ca thán, than thở, chê bai… Đàn ông cả ngày đi làm trở về nhà chỉ muốn nhìn thấy vợ chào đón vui vẻ, hoặc ít nhất là hỏi han, động viên. Đàn ông trở về nhà có người vợ nói quá nhiều, thở than không dứt thì chỉ cảm thấy như bị tra tấn, chỉ muốn tìm cách rời khỏi nhà.

Chuyên quyền

Chính là quá lấn ép quyền của chồng trong gia đình. Đàn ông thích nắm quyền làm chủ trong nhà sẽ xem thường ý kiến của chồng, động chạm đến tự ái của đàn ông. Đàn ông khi thấy tự ti, không được tôn trọng thì sẽ dần nguội lạnh tình cảm.

Nếu vợ không cho chồng sự tôn trọng thì chồng cũng không tôn trọng vợ. Nếu vợ không cho chồng nhu cầu được là người đàn ông trong gia đình thì anh ấy sẽ có mong muốn tìm một gia đình khác.

Không kiểm soát tiêu xài

Một người phụ nữ hoang phí, tiêu xài không suy nghĩ sẽ khiến đàn ông không dám đưa tiền để họ giữ. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân, phụ nữ không giữ được tiền thì sẽ không có lòng tin ở chồng. Tài chính dần hao mòn thì hôn nhân cũng không thể bền vững.

Không biết chăm sóc bản thân

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Một người vợ thông minh đương nhiên giỏi chăm sóc chồng con, nhưng họ cũng biết chăm chút cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh đương nhiên giỏi chăm sóc chồng con, nhưng họ cũng biết chăm chút cho bản thân. Phụ nữ muốn giữ hạnh phúc hôn nhân thì phải giữ phong độ gọn gàng, xinh đẹp. Đừng có suy nghĩ chỉ cần lo cho gia đình là đủ, vì phần lớn đàn ông ngoại tình vì vợ luộm thuộm không biết làm đẹp cho mình.

Cuồng ghen

Phụ nữ cuồng ghen dễ phá vỡ mái ấm gia đình nhất. Bởi đàn ông rất sợ cảm giác bị vợ quản lý hết thời gian, tiền bạc, điện thoại chỉ vì ghen tuông. Đừng biến tổ ấm của mình thành nhà giam với chồng. Giữ chồng chứ không phải giữ đồ vật, phải cương nhu, khôn khéo thì đàn ông mới tình nguyện thủy chung cả đời.

5 điểm mấu chốt giúp phụ nữ ‘nắm thóp’ đàn ông, dễ bề ‘xoay chàng như chong chóng’

5 điểm mấu chốt giúp phụ nữ ‘nắm thóp’ đàn ông, dễ bề ‘xoay chàng như chong chóng’

Để "điều khiển" đàn ông, muốn chàng luôn nghe lời mình thì phụ nữ phải có "chiêu". Sau đây là 5 tuyệt chiêu mà vợ thông minh luôn nhớ trong đầu để "trị" anh xã nhà mình.

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