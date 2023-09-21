Phụ nữ có 4 chiêu hư khi ở trên giường khiến đàn ông CỨNG đến mấy cũng MỀM và "tan chảy" ngay

Phụ nữ yêu 21/09/2023 08:01

Dưới đây là những chiêu của phụ nữ hư khiến cánh mày râu điêu đứng, từ cứng hóa mềm, từ mềm hóa tan chảy.

Lập ma trận trong khi yêu 

Người đàn bà hư luôn có những chiêu trò độc nhất khiến đàn ông nửa đời còn lại say mê điên cuồng. Khi ở trên giường, bạn đừng quá ngoan hiền, nhu mì. Đừng chỉ nằm yên như khúc gỗ để mặc chồng làm gì cũng được. Hãy biết tạo ma trận để thu hút anh ấy.

Khi làm như vậy, bạn sẽ khiến chồng cảm thấy thích thú và chỉ muốn khám phá mải mê triền miên. Việc “bày binh bố trận” trong mỗi cuộc yêu không quá khó khăn. Ví dụ như lâu lâu bạn có thể trang trí lại căn phòng ngủ của mình bằng nến thơm, thay ga giường bằng màu sắc bắt mắt. Hoặc tự tân trang chính mình để có thể trở thành “món quà” khiến chồng thích thú không rời.

Phụ nữ có 4 chiêu hư khi ở trên giường khiến đàn ông CỨNG đến mấy cũng MỀM và 'tan chảy' ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quấn lấy chồng dịu dàng nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương

Có nhiều phụ nữ còn e ngại trong chuyện chăn gối. Họ thường ở thế bị động và chỉ muốn chồng phục vụ nhu cầu của mình. Điều này tưởng đúng nhưng hoàn toàn sai. Vì đàn ông cũng thích phụ nữ chủ động. Thích được vợ quấn lấy mình một cách nhiệt tình và mãnh liệt. Đàn ông thích những điều mới lạ, thế nên chị em hãy chú ý.

Đụng chạm đến phần cơ thể nhạy cảm của chồng

Trên cơ thể đàn ông có những vùng nhạy cảm, phụ nữ khôn ngoan nên biết để chiếm được trái tim lẫn thể xác của chồng một cách trọn vẹn nhất. Ví dụ như tai, yết hầu, vùng đùi… Những bộ phận này sẽ khiến đàn ông lên đỉnh ngay không cần nói nhiều. 

Phụ nữ có 4 chiêu hư khi ở trên giường khiến đàn ông CỨNG đến mấy cũng MỀM và 'tan chảy' ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói những lời ngọt ngào, kích thích

Khi “yêu” hãy dành cho nhau những lời ngọt ngào, kích thích cảm xúc của đối phương. Người đàn bà hư ở trên giường phải biết rót vào tai chồng lời khen ngợi về cơ thể hoặc kỹ năng của anh ấy. Khi nghe được những lời này, chắc chắn không có người đàn ông nào mà không điêu đứng, nghiêng ngả. Thậm chí còn “đội” vợ lên đầu, yêu thương suốt đời suốt kiếp.

Từ khóa:   Hôn nhân tư vấn hôn nhân chuyện phòng the

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