Phụ nữ càng ‘nắm chặt’ 3 thứ này đàn ông càng say mê, nghiện bạn cả đời

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, muôn đời đàn ông vẫn thích phụ nữ xinh đẹp, bởi vẻ ngoài chính là thứ “đập vào mắt” họ đầu tiên. Thế nên, phụ nữ thông minh dù đã lấy chồng sinh con cũng sẽ không bao giờ bỏ bê nhan sắc của mình.

Cách giữ chồng hiệu quả nhất không phải là ra sức cấm đoán, quản thúc hay bắt chồng phải khai báo với mình về lịch trình của anh ấy. Với phụ nữ khôn ngoan , thay vì giữ chồng họ sẽ khiến chồng phải giữ mình nhờ nắm chặt 3 thứ này.

Chăm tập thể dục để giữ vóc dáng thon thả, ăn kiêng để không bị tăng cân quá đà và luôn giữ đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, cơ thể thơm tho chính là điều người vợ khôn ngoan luôn làm.

Nàng quan niệm rằng, chỉ khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra phụ nữ mới có tiếng nói trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nắm chặt sự nghiệp

Công việc không chỉ giúp phụ nữ kiếm tiền, mà còn là công cụ để họ thể hiện bản lĩnh, tài năng và giữ chặt khả năng độc lập tài chính của bản thân. Khi có công việc ổn định, sự nghiệp hiển vinh phụ nữ ắt sẽ luôn đắt giá trong mắt mọi người, nhất là trong mắt chồng.

Thế nên, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ dại khờ ở nhà chồng nuôi, ăn bám bạn đời dù chồng có giàu sang đến mấy. Nàng quan niệm rằng, chỉ khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra phụ nữ mới có tiếng nói trong gia đình, mới không sợ bị chồng khinh thường, mới giữ được sự bình đẳng trong mối quan hệ.

Nếu đàn ông yêu thật lòng họ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn, sẽ có thừa bao dung để có thể bỏ qua cho mọi thiếu sót - Ảnh minh họa: Internet

Nắm chặt cá tính của mình

Là phụ nữ, bạn đừng vì bất cứ ai mà đánh mất chính mình. Chính sự khác biệt, chính cá tính riêng đã giúp bạn hấp dẫn đối phương ngay từ ngày đầu. Vậy thì, hà cớ gì bạn phải cố gắng sống khác đi chỉ để làm hài lòng đàn ông, để giống với người phụ nữ lý tưởng trong lòng anh ấy.

Hãy nhớ, nếu đàn ông yêu thật lòng họ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn, sẽ có thừa bao dung để có thể bỏ qua cho mọi thiếu sót của bạn đời.

Đời phụ nữ, bạn chỉ cần nắm chặt 3 thứ này thì chồng ắt hết lòng yêu thương, cả đời mê mệt, gái lạ có dâng tận miệng cũng quyết liệt từ chối để về với vợ con.