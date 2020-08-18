Muốn đàn ông ngày nhớ đêm mong, cả đời điên đảo bạn chỉ cần làm được 3 điều này

Phụ nữ yêu 18/08/2020 17:23

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, chỉ cần làm được 3 điều này phụ nữ thông minh sẽ khiến đàn ông nguyện dốc cạn lòng yêu thương, chết mê chết mệt.

Một khi đã lọt vào lưới tình của mẫu phụ nữ thông minh này thì đàn ông sẽ chẳng thể dứt ra được, ngày càng nghiện hơn. 

phu nu thong minh 1
Khi nhận thấy bản thân là cây tùng cây bách để bạn tựa nương đàn ông yêu thật lòng ắt trân trọng bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ dịu dàng

Đàn ông ăn to nói lớn, dày dạn sương gió là thế nhưng khi ở bên người phụ nữ mình yêu họ rất cần được đối xử tử tế, dịu dàng. Khi được rót những lời ngọt ngào vào tai, được nghe những câu tình tứ “em yêu anh”, “em nhớ anh nhiều lắm”, “em có thể ôm anh cả ngày không chán” thì dù cứng rắn đến mấy chàng cũng sẽ liêu xiêu ngay.

Ở bên mẫu phụ nữ tinh tế, không ngần ngại thể hiện tình cảm này đàn ông sẽ xuyến xao tâm hồn, đứng ngồi không yên. Khi nhận thấy bản thân là cây tùng cây bách để bạn tựa nương đàn ông yêu thật lòng ắt trân trọng bạn cả đời, có đuổi cũng chẳng đi. 

phu nu thong minh 2
Nếu bạn luôn vui vẻ với gia đình, bạn bè của anh ấy thì chàng sẽ tự hào về người phụ nữ mình yêu vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ biết cách đối nhân xử thế

Lúc mới yêu đàn ông có thể bị gương mặt, vóc dáng của bạn thu hút. Thế nhưng, về lâu về dài, khi đã tìm hiểu nhau đủ nhiều chàng sẽ đòi hỏi người phụ nữ của mình phải biết cách hành xử đúng mực, đối nhân xử thế khôn ngoan.

Nếu bạn cứ mặt sưng mày xỉa với bạn bè của anh ấy thì đương nhiên chàng sẽ khó chịu ra mặt, sẽ đánh giá thấp và dần chán bạn. Ngược lại, nếu bạn luôn vui vẻ với gia đình, bạn bè của anh ấy thì chàng sẽ tự hào về người phụ nữ mình yêu vô cùng.

Từ đây, đàn ông sẽ càng muốn gắn bó, muốn được ở bên bạn cả đời vì cho rằng bạn chính là mảnh ghép hoàn hảo của anh ấy. 

phu nu thong minh 3
Khi mang đến cảm giác rằng bạn cần chàng thì anh ấy sẽ bám lấy bạn như sam, cả đời mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

3. Người phụ nữ biết yếu mềm khi cần

Ở bên ngoài phụ nữ bản lĩnh, ngoan cường đến mấy thì sau cánh cửa nhà bạn hãy cứ là cô mèo bé nhỏ của người đàn ông mình yêu. Tất nhiên, bạn thành công, tài năng và kiếm được nhiều tiền là điều rất đáng nể. Nhưng chị em đừng quá mạnh mẽ khi ở bên đối phương.

Hãy nhờ anh ấy giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như thay bóng đèn, khiêng vật nặng… để anh ấy có cơ hội đỡ đần bạn trong cuộc sống. Khi mang đến cảm giác rằng bạn cần anh ấy thì đàn ông yêu chân thành sẽ bám lấy bạn như sam, cả đời mê mệt.

Sau tuổi 40, đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng sẵn sàng cắm sừng vợ để lên giường với 3 mẫu phụ nữ này!

Sau tuổi 40, đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng sẵn sàng cắm sừng vợ để lên giường với 3 mẫu phụ nữ này!

Chính vì đã có tài chính vững vàng, cuộc sống đủ đầy nên ở ngưỡng 40 đàn ông rất dễ ngoại tình. Vợ thông minh cần thận trọng để chặn đứng từ trong “trứng nước”.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan đàn ông yêu thật lòng đàn ông yêu chân thành

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 38 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 26 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này