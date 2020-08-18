Muốn đàn ông ngày nhớ đêm mong, cả đời điên đảo bạn chỉ cần làm được 3 điều này

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, chỉ cần làm được 3 điều này phụ nữ thông minh sẽ khiến đàn ông nguyện dốc cạn lòng yêu thương, chết mê chết mệt.

Một khi đã lọt vào lưới tình của mẫu phụ nữ thông minh này thì đàn ông sẽ chẳng thể dứt ra được, ngày càng nghiện hơn. Khi nhận thấy bản thân là cây tùng cây bách để bạn tựa nương đàn ông yêu thật lòng ắt trân trọng bạn cả đời - Ảnh minh họa: Internet 1. Phụ nữ dịu dàng Đàn ông ăn to nói lớn, dày dạn sương gió là thế nhưng khi ở bên người phụ nữ mình yêu họ rất cần được đối xử tử tế, dịu dàng. Khi được rót những lời ngọt ngào vào tai, được nghe những câu tình tứ “em yêu anh”, “em nhớ anh nhiều lắm”, “em có thể ôm anh cả ngày không chán” thì dù cứng rắn đến mấy chàng cũng sẽ liêu xiêu ngay.

Ở bên mẫu phụ nữ tinh tế, không ngần ngại thể hiện tình cảm này đàn ông sẽ xuyến xao tâm hồn, đứng ngồi không yên. Khi nhận thấy bản thân là cây tùng cây bách để bạn tựa nương đàn ông yêu thật lòng ắt trân trọng bạn cả đời, có đuổi cũng chẳng đi. Nếu bạn luôn vui vẻ với gia đình, bạn bè của anh ấy thì chàng sẽ tự hào về người phụ nữ mình yêu vô cùng - Ảnh minh họa: Internet 2. Phụ nữ biết cách đối nhân xử thế Lúc mới yêu đàn ông có thể bị gương mặt, vóc dáng của bạn thu hút. Thế nhưng, về lâu về dài, khi đã tìm hiểu nhau đủ nhiều chàng sẽ đòi hỏi người phụ nữ của mình phải biết cách hành xử đúng mực, đối nhân xử thế khôn ngoan.

Nếu bạn cứ mặt sưng mày xỉa với bạn bè của anh ấy thì đương nhiên chàng sẽ khó chịu ra mặt, sẽ đánh giá thấp và dần chán bạn. Ngược lại, nếu bạn luôn vui vẻ với gia đình, bạn bè của anh ấy thì chàng sẽ tự hào về người phụ nữ mình yêu vô cùng. Từ đây, đàn ông sẽ càng muốn gắn bó, muốn được ở bên bạn cả đời vì cho rằng bạn chính là mảnh ghép hoàn hảo của anh ấy. Khi mang đến cảm giác rằng bạn cần chàng thì anh ấy sẽ bám lấy bạn như sam, cả đời mê mệt - Ảnh minh họa: Internet 3. Người phụ nữ biết yếu mềm khi cần Ở bên ngoài phụ nữ bản lĩnh, ngoan cường đến mấy thì sau cánh cửa nhà bạn hãy cứ là cô mèo bé nhỏ của người đàn ông mình yêu. Tất nhiên, bạn thành công, tài năng và kiếm được nhiều tiền là điều rất đáng nể. Nhưng chị em đừng quá mạnh mẽ khi ở bên đối phương. Hãy nhờ anh ấy giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như thay bóng đèn, khiêng vật nặng… để anh ấy có cơ hội đỡ đần bạn trong cuộc sống. Khi mang đến cảm giác rằng bạn cần anh ấy thì đàn ông yêu chân thành sẽ bám lấy bạn như sam, cả đời mê mệt.

Sau tuổi 40, đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng sẵn sàng cắm sừng vợ để lên giường với 3 mẫu phụ nữ này! Chính vì đã có tài chính vững vàng, cuộc sống đủ đầy nên ở ngưỡng 40 đàn ông rất dễ ngoại tình. Vợ thông minh cần thận trọng để chặn đứng từ trong “trứng nước”.

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