Những yêu cầu để chồng mê vợ hơn ‘chân dài’ được cánh mày râu truyền tai nhau, đọc mà tức anh ách

Phụ nữ yêu 15/04/2018 10:20

Đàn ông luôn đòi hỏi những điều “ngớ ngẩn” này từ vợ để làm điều kiện không ngoại tình, không tìm kiếm chân dài, đọc mà ấm ức chẳng thể chịu được.

Đàn ông cứ nghĩ vợ phải như thế này, phải như thế kia thì chồng mới yêu thương, còn không thì họ đi tìm "chân dài" để thỏa mãn. Đàn ông luôn đòi hỏi vợ phải làm những điều này mới mong giữ được chồng, được chồng yêu thương và chiều chuộng, chị em cần biết để tìm cách đối phó.

Vợ phải ngoan ngoãn ở nhà làm hậu phương cho chồng

Những yêu cầu để chồng mê vợ hơn ‘chân dài’ được cánh mày râu truyền tai nhau, đọc mà tức anh ách - Ảnh 1
Các ông luôn đòi hỏi vợ lúc nào cũng phải ngoan, gọi dạ bảo vâng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều ngớ ngẩn thứ nhất khiến nhiều chị em phụ nữ bức xúc. Xã hội ngày nay khác thời xưa, không còn kiểu phụ nữ ở nhà nội trợ, chồng bôn ba bên ngoài. Ngày nay, phụ nữ đã có quyền bình đẳng, được quyền kiếm tiền, xông pha như cánh mày râu. Vì vậy yêu cầu này của đàn ông là điều không thể chấp nhận được. Vợ chồng phải cùng nhau kiếm tiền, vun vén gia đình, chứ không thể đổ hết trách nhiệm cho một cá nhân nào đó. Thử nghĩ đi, khi cô ấy ở nhà nội trợ, liệu các anh có đủ kiên nhẫn để nuôi cô ấy cả đời hay không? Hay chỉ là những lời nói suông, gió thoảng mây bay, rồi cũng tìm kiếm những mối quan hệ khác, phản bội nghĩa phu thê?

Dù có cơ hội thăng tiến trong công việc, vợ cũng phải gác lại để chu toàn cho gia đình

Đây là điều ngớ ngẩn thứ hai, ai đọc xong cũng vừa tức, vừa buồn cười. Đàn ông có quyền thăng quan tiến chức, nắm quyền hành, địa vị cao trong xã hội. Vậy tại sao phụ nữ phải quanh quẩn bên xó bếp, giậm chân tại chỗ ở một vị trí thấp bé? Trước khi đòi hỏi vợ mình chuyện gì đó, đàn ông nên ngẫm nghĩ lại. Đàn bà nên nhớ, không phải cứ một mực tận tụy, chấp nhận lùi về sau một bước thì anh ấy sẽ thương. Không phải cứ là hậu phương vững chắc cho đàn ông thì anh ấy sẽ chấp nhận chung thủy với bạn. Những điều đó viển vông lắm, bởi đàn ông ít khi chịu được cám dỗ. Họ luôn bị sức hấp dẫn của những cô gái chân dài lôi cuốn, khó có thể thủy chung.

Nấu ăn ngon, lúc nào cũng phải giữ cho nhà cửa thơm mát, sạch sẽ

Những yêu cầu để chồng mê vợ hơn ‘chân dài’ được cánh mày râu truyền tai nhau, đọc mà tức anh ách - Ảnh 2
Vợ phải nấu ăn ngon, là cỗ máy làm việc nhà giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đồng ý với việc phụ nữ phải nấu ăn ngon, tuy nhiên, đàn ông không có quyền đòi hỏi điều này từ phụ nữ. Bởi các anh cũng có thể tự mình nấu ăn, tự mình dọn dẹp nhà cửa. Phụ nữ cũng phải bôn ba, vất vả bên ngoài. Họ cũng kiếm được tiền và cũng có quyền được tôn trọng. Các cô vợ nên nhớ, đừng chiều chồng quá lại rước buồn phiền vào người. Hãy tập cho chồng cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, có vậy khi bạn vắng nhà, anh ấy cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Bạn đừng nghĩ cứ làm hết mọi việc chồng sẽ thương, đừng nghĩ hi sinh nhiều chồng sẽ chung thủy. Phụ nữ càng hi sinh, chỉ khiến đàn ông càng muốn ngoại tình.

Tính cách lúc nào cũng phải dịu dàng, ngọt ngào

Đây là đòi hỏi ngớ ngẩn nhất trong những yêu cầu của đàn ông. Đàn ông thường có xu hướng hoạnh họe, tức giận với người nhà và tập cách làm hài lòng người ngoài. Và nạn nhân trong những lần tức giận chính là vợ, là người phụ nữ bên cạnh. Thử nghĩ, chính các ông cũng không thể nói những lời đàng hoàng, ngọt ngào với vợ nhưng lại đòi hỏi sự dịu dàng từ cô ấy, có thỏa đáng không? 

Cơ thể lúc nào cũng thơm tho

Những yêu cầu để chồng mê vợ hơn ‘chân dài’ được cánh mày râu truyền tai nhau, đọc mà tức anh ách - Ảnh 3
Phụ nữ lúc nào cũng phải thơm tho, sạch sẽ và chải chuốt kỹ càng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường coi vợ là osin, là cỗ máy đa năng. Đàn ông luôn đòi hỏi vợ phải nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng. Vậy sao lại đòi hỏi cơ thể của cô ấy lúc nào cũng phải thơm? Vợ có nhiều mối lo toan, không giống như nhân tình. Nhân tình ăn không ở rỗi, ngồi vắt chân trang điểm nên lúc nào người cũng thơm tho là điều hiển nhiên. Còn vợ các ông hết chạy ngoài đường chịu khói bụi rồi về nhà còn lăn vào bếp, vậy sao mà thơm tho được? Vì vậy đừng đòi hỏi quá nhiều từ người phụ nữ.

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