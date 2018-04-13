Những câu nói chồng ghét cay ghét đắng, vợ đừng dại vạ miệng

Phụ nữ yêu 13/04/2018 15:41

Không chỉ có đàn bà thích nghe những lời ngọt ngào, đàn ông cũng rất thích được "rót mật" vào tai. Bên cạnh đó, họ rất khó chịu khi phải nghe những câu này, phụ nữ đừng dại nói ra.

Đôi khi đàn ông cũng rất yếu đuối và dễ tổn thương. Họ không thể chịu được những hành động hay lời nói gây sát thương cao, bởi vậy phụ nữ nói gì cũng phải cân nhắc thật kỹ càng, đừng vội vạ miệng kẻo gây bất hòa trong mối quan hệ.

“Chuyện đó anh tự lo đi, cứ làm những gì anh thích, đừng quan tâm đến em”

Những câu nói chồng ghét cay ghét đắng, vợ đừng dại vạ miệng - Ảnh 1
Là vợ chồng hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đã là vợ chồng thì không có chuyện của anh, chuyện của em, tất cả chuyện xảy ra đều là mối lo chung của cả hai. Bạn phải cùng bạn đời ngồi lại với nhau tìm cách giải quyết vấn đề, đừng đẩy hết trách nhiệm cho người kia. Đây là câu nói gây tổn thương nhất, anh ấy sẽ không cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ bạn. Hãy thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, đừng sợ đối phương phản bác. Cùng nhau xây dựng, góp ý sẽ giúp cuộc hôn nhân của bạn thêm gắn bó hơn. Bởi vợ chồng ngoài tình cảm ra phải có sự thấu hiểu và cảm thông mới lâu bền.

“Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”

Đây là câu hỏi thách đố, gây nhiều áp lực cho đàn ông. Anh ấy rất bận rộn với nhiều công việc, không nhớ ra ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới cũng là chuyện bình thường. Bạn đừng hỏi câu này rồi giận hờn vô cớ kẻo khiến hôn nhân của mình rạn nứt. Hãy tự mình chuẩn bị bàn tiệc thật hấp dẫn và lãng mạn để tạo bất ngờ cho anh ấy. Đảm bảo chồng sẽ thương và trân trọng bạn nhiều hơn. Người phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách tạo điều bất ngờ cho đàn ông, chứ không phải luôn ở thế bị động, trông chờ quà từ người khác.

“Anh nói đi, em hay cô ta đẹp hơn?”

Những câu nói chồng ghét cay ghét đắng, vợ đừng dại vạ miệng - Ảnh 2
Phụ nữ đừng mang nhan sắc của mình ra để đánh đố đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn mình đẹp nhất trong mắt chồng nên thường hỏi câu này. Nhưng bạn nghĩ đi, nếu anh ấy nói thật lòng, bạn có vui không? Còn nếu anh ấy nói dối, bạn có chấp nhận được không? Vì vậy, đừng hỏi những câu mang tính so sánh này, vừa khiến đàn ông mệt mỏi và bản thân bạn cũng trở nên căng thẳng. 

“Sao anh lười biếng như vậy, không chịu phụ giúp em công việc nhà?”

Nếu muốn đàn ông không lười, bạn hãy tìm cách để giúp anh ấy hăng say với việc nhà hơn, đừng vội chê bai hay chỉ trích. Đàn ông có siêng năng hay không đều phải nhìn vào người phụ nữ ở bên cạnh. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách tạo cơ hội cho chồng trổ tài, thể hiện khả năng của mình, chứ không phải vùi dập anh ấy. Có nhiều người vợ cứ sợ chồng làm đổ vỡ đồ đạc nên thường ôm đồm hết công việc vào người rồi than mệt, than khổ. Khổ hay sướng chủ yếu là do bản thân mình tạo ra thôi đàn bà ạ! Phụ nữ dại làm hết mọi việc, phụ nữ khôn luôn tạo cơ hội cho chồng làm việc nhà.

“Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng”

Những câu nói chồng ghét cay ghét đắng, vợ đừng dại vạ miệng - Ảnh 3
Có chuyện gì vợ chồng cứ nhẹ nhàng nói với nhau, đừng giấu giếm trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Chắc có lẽ bạn đang trong tình trạng ức chế mới nói ra những câu này. Nếu có chuyện gì không vừa lòng, hãy nói ra, đừng cất giữ trong lòng quá lâu. Là vợ chồng, không có chuyện gì không thể nói được. Thẳng thắn sẽ giúp cho hôn nhân của bạn thêm bền vững. Đừng vì những điều nhỏ nhặt để trong lòng quá lâu mà ảnh hưởng đến gia đình. Trong hôn nhân, cứ giấu giếm và hoài nghi đối phương sẽ càng khiến cho mối quan hệ rạn nứt và sứt mẻ tình cảm.

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