Những lầm tưởng về một người đàn bà mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 13/03/2019 05:30

Những người đàn bà này vốn sinh ra là một Eva đã có sẵn chiếc xương sườn của mình, chứ chẳng cần đòi hỏi từ Adam nào. Họ độc lập, không có nghĩa là không cần tình yêu, không cần đàn ông. Chỉ là, họ cần một người đàn ông đúng với mình, cần một tình yêu đủ vừa với chính họ.

Sự mạnh mẽ không bao giờ là món quà mà đàn bà mong muốn. Bởi ngay từ khi sinh ra, đàn bà đã mỏng manh và yếu đuối. Chỉ khi qua đủ va vấp và đắng cay, đàn bà mới có thể kiên cường hơn. Như sau những ngày bão giông, trời sẽ lại sáng và đẹp hơn. Đàn bà càng trở nên mạnh mẽ chính là vì họ đã từng tổn thương nhiều. Và để có được sự mạnh mẽ ấy, đàn bà đã từng đối mặt với chính mình, bao dung hay thậm chí là tàn nhẫn buộc bản thân phải nhìn vào lỗi sai và sửa đổi.

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Sự mạnh mẽ không bao giờ là món quà mà đàn bà mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể nói mạnh mẽ quá chỉ khiến đàn bà trở nên kém thu hút. Bởi cô ấy quá độc lập và kiên cường thì còn cần ai thấu hiểu hay sẻ chia.

Thật sự thì những người đàn bà mạnh mẽ vẫn yêu cầu sự giúp đỡ, thậm chí là thường xuyên. Vì với đàn bà mạnh mẽ, họ không xem được trợ giúp là yếu đuối, họ luôn quan niệm ai cũng cần được giúp đỡ để sống tốt hơn. Người ta có thể nói đàn bà mạnh mẽ bất cần, nhưng thật ra chỉ là họ luôn cố gắng hết sức để vun đắp cho chính cuộc sống của mình, từng chút một hoàn thiện hơn. Và việc độc lập, tự sức mỗi ngày, không cậy dựa ai cũng không có nghĩa là họ không biết thấu hiểu và lắng nghe người khác. Đừng nhầm lẫn giữa cá tính sống và sự lương thiện của một người đàn bà mạnh mẽ.

Người ta nói đàn bà mạnh mẽ chẳng dễ mở lòng, khó thấy được tình yêu đích thực.

Đàn bà mạnh mẽ càng trải qua nhiều trở ngại, biết đau lòng buồn phiền, càng giàu cảm thông, thấu hiểu và tinh tế hơn. Và cũng vì thế, họ càng có khao khát hạnh phúc, mở lòng với nhiều cơ hội hơn. Bởi họ là những người phụ nữ xứng đáng được yêu thương nhất khi luôn yêu hết mình, trân quý những gì bản thân đang có. Họ đủ thực tế để không huyễn hoặc về tình yêu, nhưng cũng đủ chân thành để chào đón một tình yêu đúng nghĩa. Họ yêu nhiều, nhưng sẽ không đòi hỏi nhiều. Đàn bà mạnh mẽ luôn giữ được sự cân bằng trong tình yêu, cho bản thân và cả đối phương. Họ từ tốn, chậm rãi và chắc chắn chờ đợi một mối duyên khắc cốt ghi tâm sau cùng.

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Đàn bà mạnh mẽ càng trải qua nhiều trở ngại, biết đau lòng buồn phiền, càng giàu cảm thông, thấu hiểu và tinh tế hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người ta e ngại đàn bà mạnh mẽ, như họ mang vóc hình trái ngược với phái yếu điển hình. Đàn ông nhiều khi còn xem đàn bà mạnh mẽ như mối đe dọa với thế giới. Vì họ ngày một nhiều, càng kiên cường và chẳng dễ nhìn thấu. Nhưng những người đàn bà này vốn sinh ra là một Eva đã có sẵn chiếc xương sườn của mình, chứ chẳng cần đòi hỏi từ Adam nào. Và họ độc lập, không có nghĩa là không cần tình yêu, không cần đàn ông. Chỉ là, họ cần một người đàn ông đúng với mình, cần một tình yêu đủ vừa với chính họ. Đàn bà mạnh mẽ luôn cho mình quyền lựa chọn tình yêu, chọn lựa đàn ông. Đó không phải là nghĩ mình giỏi giang hơn ai, mà là đòi sự công bằng trong tình yêu, giành quyền lợi cho mình và cả đối phương.

Và có lẽ trong thế giới của mình, đàn bà mạnh mẽ cũng chẳng ngần ngại tự hào ngay cả khi không có ai ủng hộ họ. Vì đơn giản với họ, có những giá trị họ biết bản thân xứng đáng có được, hơn là phải kể với ai, hay được ai công nhận phô trương. Qua đủ những mất mát và thăng trầm, họ tin bản thân mới có quyền đánh giá và nhìn nhận chính mình. Giá trị của đàn bà mạnh mẽ là do họ quyết định, riêng họ tạo dựng, và cũng chỉ có bản thân họ có thể đạp phá đi.

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Giá trị của đàn bà mạnh mẽ là do họ quyết định, riêng họ tạo dựng, và cũng chỉ có bản thân họ có thể đạp phá đi - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, đàn bà mạnh mẽ cũng chỉ là một con người có tiêu chuẩn sống riêng, một người phụ nữ có tiêu chuẩn hạnh phúc riêng. Như sự mạnh mẽ là thứ tài sản họ có được, là chiếc áo giáp để họ tránh thêm những tổn thương khác.Nhưng họ vẫn mang một trái tim có bao dung, có yêu thương, có cả yếu đuối. Họ có thể mạnh mẽ đến bất cần, nhưng vẫn sẽ yêu và chân thành với ai đối đãi thật lòng thật dạ với họ. Bởi thế, nếu bạn yêu một người đàn bà mạnh mẽ, hãy nhìn vào trái tim họ cần bạn thế nào, để từ tốn gỡ bỏ hết những mảnh giáp gai góc họ mang trên người...

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Từ khóa:   đàn bà mạnh mẽ eva phụ nữ độc lập

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