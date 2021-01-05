Những hành động tưởng sẽ khiến đàn ông si mê khi 'nhập cuộc' nhưng hoàn toàn sai, đàn bà nên cẩn thận

Dưới đây là những điều đàn bà nhầm tưởng rằng đàn ông sẽ thích, nhưng hóa ra lại là điều khiến cánh mày râu sợ hãi và chán ghét nhất khi bắt đầu “cuộc yêu”.

Dù thỉnh thoảng đàn ông vẫn muốn vợ chủ động nhưng họ không muốn điều này thường xuyên. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dại làm điều này khi lâm trận. Đừng để chồng cảm thấy mệt mỏi với quá nhiều "yêu sách" của bạn.

Người đàn bà dại nhất là khi liên tục giành quyền chỉ huy chồng trong mỗi “cuộc yêu”. Họ nghĩ phụ nữ chủ động sẽ được chồng trân trọng và si mê. Nhưng thực tế sự chủ động liên tục của bạn sẽ khiến đàn ông "chạy dài". Vì đàn ông rất trọng sĩ diện ngay cả khi ở trên giường. Họ không thích bị vợ ra lệnh quá nhiều.

Tự lên lịch và đưa ra quá nhiều đòi hỏi cho chuyện ấy

Đòi hỏi quá nhiều trong chuyện yêu hoặc lên lịch chi tiết cho điều này chỉ khiến cuộc yêu giảm cảm xúc mà thôi. Vì nhu cầu sinh lý của mỗi người khác nhau.

Nếu tính toán quá chi tiết về điều này, phụ nữ sẽ khiến chồng cụt hứng, không còn muốn yêu đương gì với vợ nữa. Vả lại đàn ông ghét nhất việc khi lâm trận mà vợ đưa ra quá nhiều yêu cầu bắt phải làm theo. Điều này khiến họ dần không còn muốn gần gũi.

Phụ nữ đừng dại ép chồng phải làm điều này điều kia - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại thường lên kế hoạch chi tiết rằng chồng không được làm điều này, không được làm điều kia. Còn đàn bà khôn ngoan chỉ thuận theo tự nhiên mà không ép chồng phải làm theo ý mình mong muốn.

Chỉ yêu khi tắt đèn

Phụ nữ đừng đòi hỏi chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích vừa yêu vừa chiêm ngưỡng cơ thể của đối phương. Họ không muốn dò dẫm trong bóng tối và không quan sát được cảm xúc trên gương mặt của vợ. Thế nên đừng dại đòi chồng tắt đèn khi quan hệ mà khiến anh ấy hụt hứng. Bạn nên biết rằng cuộc yêu chỉ thăng hoa khi cả hai nhìn thấy rõ nhau, biết được cảm xúc của nhau.