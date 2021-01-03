5 đặc điểm của đàn ông kém cỏi, dính hai coi như bỏ đi, phụ nữ lấy phải khổ đến tận cùng

Nếu người đàn ông bên cạnh có những đặc điểm này, phụ nữ khôn ngoan nên biết tránh càng xa càng tốt, đừng vội vàng lấy làm chồng kẻo khổ cả đời.

Người đàn ông kém cỏi thường không thích nghe lời khuyên của bất cứ ai. Họ xem trọng sĩ diện, sợ người khác coi thường nên chỉ muốn làm theo ý mình. Kiểu người này không biết lắng nghe nên dù có mắc sai lầm cũng chẳng ai giúp đỡ. Họ có cái tôi khá lớn nên trong mọi mối quan hệ, họ đều xem bản thân là nhất, không quan tâm đến đối phương như thế nào.

Đàn ông không biết nhận lỗi thường không mang lại hạnh phúc cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Người không biết nhận lỗi thường không đáng mặt đàn ông. Họ luôn trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác vì sợ bị người khác đánh giá thấp khả năng. Tuy nhiên họ không biết việc đẩy lỗi lầm cho người khác còn khiến bản thân kém cỏi hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Thích phàn nàn

Đàn ông thích phàn nàn thường khiến bạn mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tệ thường phàn nàn về mọi việc. Vì không có bản lĩnh họ mới đổ lỗi cho số phận hoặc những thứ xung quanh. Nếu yêu và lấy kiểu người này, bạn sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Có thể bản thân bạn sẽ trở thành đối tượng để anh ấy trút hết bực dọc. Thế nên hãy sáng suốt nhận ra người đàn ông tốt, đừng vội vàng trao thân gửi phận nhầm người.

Không có trách nhiệm với bất cứ việc gì

Đàn ông không có trách nhiệm chỉ làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Khi không có trách nhiệm với bất cứ việc gì, đàn ông cũng sẽ vô trách nhiệm với gia đình. Họ sẽ giao phó hết việc trong nhà cho bạn và chỉ sống trong thế giới riêng của mình. Khi đó bạn sẽ vô cùng mệt mỏi vì gánh chịu mọi thứ, có chồng cũng như không.

Tính khí nóng nảy, vũ phu

Đàn ông nóng tính, vũ phu thường mang lại bất hạnh cho phụ nữ. Nếu lấy kiểu người này, bạn sẽ phải chịu nhiều sự tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác. Bạn sẽ bị ám ảnh suốt đời về những trận đòn roi của chồng và dần nảy sinh nhiều vấn đề về tâm lý. Nếu ở bên người này quá lâu, bạn sẽ không có được hạnh phúc đúng nghĩa.