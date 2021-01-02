Đừng sợ mất lòng, có 4 điều phụ nữ KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH cứ để thiên hạ tự hiểu

Người đàn bà bản lĩnh sống không sợ mất lòng ai, không cần phải giải thích quá nhiều về việc mình làm, cứ để thiên hạ muốn hiểu sao thì hiểu.
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Dưới đây là những điều đàn bà bản lĩnh không cần giải thích nhiều, cứ mặc kệ thiên hạ tự hiểu, bản thân bạn thoải mái, hạnh phúc là được.
Lý do bạn không xin lỗi
Nếu bản thân không sai, tuyệt đối đừng xin lỗi, đừng cúi đầu trước bất cứ ai. Bạn cũng không cần phải giải thích về việc “tại sao mình không xin lỗi” để người khác thông cảm. Vì càng nói nhiều, bạn sẽ càng trở nên kém cỏi trong mắt họ mà thôi.
Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy làm điều bản thân cảm thấy thoải mái, miễn sống không thẹn với lòng là được. Đừng sống theo những gì người khác nghĩ.
Cuộc sống của bạn
Cuộc sống của bạn là của riêng bạn, không phải của bất cứ ai. Bạn sống như thế nào, buông thả hay nghiêm túc cũng là quyền của bạn, không ai có quyền phán xét. Bạn cũng không cần phải tốn công tốn sức giải thích cho người khác hiểu về cuộc sống của mình.
Người khác không hiểu cũng không sao, chỉ cần bản thân bạn cảm thấy thoải mái là được. Hãy dùng hành động để chứng minh và mang lại hạnh phúc cho mình.
Lựa chọn của bạn
Bạn lựa chọn như thế nào là quyền của bạn. Vì cuộc sống của bạn nên bạn có quyền tự đưa ra nhiều sự lựa chọn cho riêng mình mà không cần phải nhìn mặt bất cứ ai. Họ không sống thay bạn nên không thể lựa chọn giùm bạn.
Người phụ nữ bản lĩnh nên biết tự làm chủ cuộc đời mình. Hãy tự đưa ra những quyết định, dù sai cũng được, xem như đó là một bài học. Còn khi đúng, bạn sẽ khẳng định được bản thân giỏi giang, mạnh mẽ như thế nào.
Quan điểm về tình yêu hôn nhân
Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau về tình yêu hôn nhân. Bạn thích cuộc sống độc thân vì bạn không tin tưởng vào thứ gọi là hôn nhân. Bạn sợ đổ vỡ, sợ tổn thương hoặc chưa sẵn sàng để lao vào một mối quan hệ cố định nào đó.
Còn người khác thì lại thích được lập gia đình, sinh con, sống cả đời bên người bạn đời và những đứa con của mình. Họ tin tưởng vào hôn nhân, tình yêu một cách tuyệt đối. Ai cũng có cuộc sống riêng, bạn không cần giải thích về những điều mình nghĩ quá nhiều mà xảy ra tranh cãi không hay.