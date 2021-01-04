4 kiểu phụ nữ tốt hết phần thiên hạ nhưng lại khổ đau bất hạnh trăm bề

Phụ nữ yêu 04/01/2021 08:00

Nhiều người phụ nữ khổ cả đời vì chỉ biết sống làm hài lòng người khác, không nghĩ cho bản thân và chẳng bao giờ từ bỏ việc dành cả thanh xuân để cống hiến.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ khổ cả đời, mặc dù họ rất tốt nhưng lại chẳng thể có được hạnh phúc như mình mong muốn.

Hiền lành, luôn nhường nhịn

Đàn bà bất hạnh khi quá hiền lành, chuyện gì cũng nhường nhịn. Họ có thể dành hết phần tốt cho thiên hạ còn bản thân lại chịu nhiều thiệt thòi. Họ luôn dùng sự chân thành để đối đãi với người khác nhưng chính mình lại bị tổn thương.

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Phụ nữ khổ cả đời khi chỉ biết nghĩ cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này rất tốt, rất được mọi người yêu mến nhưng đổi lại họ không thật sự hạnh phúc. Lúc nào cũng phải sống cúi đầu, rước thiệt vào mình nên chẳng thể nào bình yên được.

Hy sinh vì chồng con vô điều kiện

Người đàn bà dại nhất là khi hy sinh vì chồng con vô điều kiện. Họ cứ nghĩ khi đối đãi chân thành, tận tụy nhiều một chút sẽ được chồng yêu, con mến. Nhưng thực tế, việc hy sinh chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và không có nhiều thời gian để yêu thương bản thân mình mà thôi.

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Phụ nữ đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều phụ nữ khi lấy chồng rồi thì dành hết thời gian cho chồng con. Họ cung phụng cơm bưng nước rót cho chồng con mà quên đi bản thân mình cũng cần được quan tâm chăm sóc như vậy. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết yêu thương chính mình, đừng vì bất cứ ai mà bỏ rơi bản thân không thương tiếc.

Giỏi giang, đảm đang số 1

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Phụ nữ giỏi giang chuyện gì cũng biết sẽ chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ phụ nữ giỏi giang, đảm đang số một sẽ được chồng thương. Nhưng thực tế người càng biết nhiều, càng giỏi giang quán xuyến nhà cửa lại càng chịu bất hạnh. Vì họ tạo cho chồng con thói quen xấu là dựa dẫm. Chuyện gì cũng phải có vợ mới hoàn thành, việc gì cũng phải đến tay vợ mới suôn sẻ. Điều này khiến đàn ông dần nảy sinh cảm giác phụ thuộc và không bao giờ chịu tự thân vận động.

Chỉ biết gia đình, không biết bạn bè hay mối quan hệ khác là gì

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Phụ nữ quá hiền lành thường chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ hiền lành, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thường chịu nhiều thiệt thòi. Vì cuộc sống chỉ biết quanh quẩn bên chồng con nên bạn dễ đánh mất thanh xuân tươi đẹp của mình. Bên cạnh đó bạn còn đánh mất nhiều mối quan hệ đáng quý nhất cuộc đời. Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy giữ những người bạn thân thiết bên cạnh. Vì có họ, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn trong lòng.

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