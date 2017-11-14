1. Đừng sợ sai lầm vì ai cũng có một lần lầm lỡ. Điều quan trọng là sau những vấp ngã đó, chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm quý báu làm vốn sống cho cuộc hành trình của mình. Vì vậy, bạn phải sẵn sàng đối mặt với những sai lầm thì mới thật sự trưởng thành.

Sau đây là những điều phụ nữ thà chết cũng đừng làm nếu không muốn suốt đời khổ đau, rước buồn phiền vào người.

3. Vẫn câu nói muôn thuở, phụ nữ phải biết buông bỏ sẽ được hạnh phúc. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thanh xuân phụ nữ càng ngắn hơn, vì thế đừng lãng phí tuổi trẻ và công sức của mình với người không xứng đáng. Phụ nữ khôn ngoan phải biết trân trọng người thương mình và buông bỏ người làm tổn thương mình.

2. Đừng bao giờ tự huyễn hoặc bản thân và xem mình là trung tâm của vũ trụ. Phụ nữ nên nhớ mỗi con người sinh ra đều có vị trí của riêng mình, ai cũng giữ vai trò quan trọng nào đó. Bạn nên sớm nhận ra mình đang ở đâu để ngày càng cố gắng hơn.

4. Đừng luyến tiếc quá khứ. Điều gì đã qua hãy để chúng trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên. Phụ nữ là loại động vật yếu mềm, rất nhạy cảm với những vấn đề đã qua nên thường dễ bị tổn thương. Bạn đừng cho phép bản thân mãi ngủ vùi trong quá khứ đen tối mà hãy mạnh mẽ đứng lên, nghĩ cho hiện tại và sống vì tương lai.

5. Đừng quên cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Cuộc đời này chẳng có thứ gì làm hài lòng chúng ta. Vì vậy, bạn phải biết cân đối giữa những cảm xúc, vui buồn, đau khổ đan xen với hạnh phúc. Khi phụ nữ đã biết dung hòa mọi thứ thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ tênh, vô cùng thoải mái.

6. Đừng chỉ làm theo con tim mà phớt lờ những gì lý trí mách bảo. Trong tình yêu hay cuộc sống cũng vậy, phụ nữ mạnh mẽ phải biết dùng lý trí khi cần thiết để được hạnh phúc cả đời. Đừng để trái tim biến bạn trở thành con người ngốc nghếch, luôn bị người khác làm tổn thương, giày vò.

7. Sống là chính mình. Đừng vì những định kiến xã hội mà tự biến mình sống theo khuôn khổ chuẩn mực để rồi đánh mất chính bản thân mình.

8. Đừng cố biến mình trở thành một con người khác chỉ vì muốn làm hài lòng mọi người. Chỉ khi bạn là chính mình thì mới thật sự được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi con người sinh ra như những vì sao trên trời luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

9. Đừng vội đổ lỗi cho người khác. Người ta thường nói “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Khi gặp trở ngại, khó khăn, bạn phải biết tự nhìn nhận lại bản thân và tìm cách đương đầu với mọi sóng gió. Chỉ khi đó, bạn mới thật sự trưởng thành và hạnh phúc.

10. Đừng vội khép chặt trái tim mình chỉ vì những tổn thương xưa cũ. Phụ nữ nên nhớ, bạn có quyền được hưởng hạnh phúc và có đủ quyền mưu cầu những điều đó. Mở lòng đi, nhẹ nhàng đón nhận tình cảm của người khác đi rồi bạn sẽ được hạnh phúc và bình yên.

11. Đừng đáp ứng hết thảy những nhu cầu của bản thân. Bởi con người thường rất tham lam, chẳng biết khi nào và bao nhiêu là đủ đầy. Phụ nữ cần bình tâm giữa dòng đời để biết được cái nào là cần thiết và cái nào cần buông bỏ.

12. Đừng trông chờ quá nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhiều lần bạn sẽ gặp sóng gió, thậm chí muốn gục ngã. Phụ nữ phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn và biết được rằng cuộc sống này chẳng phải màu hồng như bạn thường nghĩ.