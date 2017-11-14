Những điều phụ nữ thà chết cũng đừng làm nếu không muốn ân hận cả đời

Phụ nữ yêu 14/11/2017 06:30

Phụ nữ thường hay kêu ca với nhau là phận đàn bà sao lại khổ đến như vậy, sao phải chịu thiệt thòi hơn đàn ông? Nếu không muốn khổ đau, tổn thương nữa thì phụ nữ chớ dại làm những điều này.

Sau đây là những điều phụ nữ thà chết cũng đừng làm nếu không muốn suốt đời khổ đau, rước buồn phiền vào người.

1. Đừng sợ sai lầm vì ai cũng có một lần lầm lỡ. Điều quan trọng là sau những vấp ngã đó, chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm quý báu làm vốn sống cho cuộc hành trình của mình. Vì vậy, bạn phải sẵn sàng đối mặt với những sai lầm thì mới thật sự trưởng thành.

2. Đừng bao giờ tự huyễn hoặc bản thân và xem mình là trung tâm của vũ trụ. Phụ nữ nên nhớ mỗi con người sinh ra đều có vị trí của riêng mình, ai cũng giữ vai trò quan trọng nào đó. Bạn nên sớm nhận ra mình đang ở đâu để ngày càng cố gắng hơn.

3. Vẫn câu nói muôn thuở, phụ nữ phải biết buông bỏ sẽ được hạnh phúc. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thanh xuân phụ nữ càng ngắn hơn, vì thế đừng lãng phí tuổi trẻ và công sức của mình với người không xứng đáng. Phụ nữ khôn ngoan phải biết trân trọng người thương mình và buông bỏ người làm tổn thương mình.

Những điều phụ nữ thà chết cũng đừng làm nếu không muốn ân hận cả đời
Phụ nữ chớ dại làm những điều này để không khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng luyến tiếc quá khứ. Điều gì đã qua hãy để chúng trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên. Phụ nữ là loại động vật yếu mềm, rất nhạy cảm với những vấn đề đã qua nên thường dễ bị tổn thương. Bạn đừng cho phép bản thân mãi ngủ vùi trong quá khứ đen tối mà hãy mạnh mẽ đứng lên, nghĩ cho hiện tại và sống vì tương lai.

5. Đừng quên cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Cuộc đời này chẳng có thứ gì làm hài lòng chúng ta. Vì vậy, bạn phải biết cân đối giữa những cảm xúc, vui buồn, đau khổ đan xen với hạnh phúc. Khi phụ nữ đã biết dung hòa mọi thứ thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ tênh, vô cùng thoải mái.

6. Đừng chỉ làm theo con tim mà phớt lờ những gì lý trí mách bảo. Trong tình yêu hay cuộc sống cũng vậy, phụ nữ mạnh mẽ phải biết dùng lý trí khi cần thiết để được hạnh phúc cả đời. Đừng để trái tim biến bạn trở thành con người ngốc nghếch, luôn bị người khác làm tổn thương, giày vò.

7. Sống là chính mình. Đừng vì những định kiến xã hội mà tự biến mình sống theo khuôn khổ chuẩn mực để rồi đánh mất chính bản thân mình.

Những điều phụ nữ thà chết cũng đừng làm nếu không muốn ân hận cả đời
Phụ nữ khôn ngoan phải tự biết yêu thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

8. Đừng cố biến mình trở thành một con người khác chỉ vì muốn làm hài lòng mọi người. Chỉ khi bạn là chính mình thì mới thật sự được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi con người sinh ra như những vì sao trên trời luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

9. Đừng vội đổ lỗi cho người khác. Người ta thường nói “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Khi gặp trở ngại, khó khăn, bạn phải biết tự nhìn nhận lại bản thân và tìm cách đương đầu với mọi sóng gió. Chỉ khi đó, bạn mới thật sự trưởng thành và hạnh phúc.

10. Đừng vội khép chặt trái tim mình chỉ vì những tổn thương xưa cũ. Phụ nữ nên nhớ, bạn có quyền được hưởng hạnh phúc và có đủ quyền mưu cầu những điều đó. Mở lòng đi, nhẹ nhàng đón nhận tình cảm của người khác đi rồi bạn sẽ được hạnh phúc và bình yên.

11. Đừng đáp ứng hết thảy những nhu cầu của bản thân. Bởi con người thường rất tham lam, chẳng biết khi nào và bao nhiêu là đủ đầy. Phụ nữ cần bình tâm giữa dòng đời để biết được cái nào là cần thiết và cái nào cần buông bỏ.

12. Đừng trông chờ quá nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhiều lần bạn sẽ gặp sóng gió, thậm chí muốn gục ngã. Phụ nữ phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn và biết được rằng cuộc sống này chẳng phải màu hồng như bạn thường nghĩ.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà đẹp nỗi khổ của phụ nữ tâm sự phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này