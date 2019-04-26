Những điều phụ nữ phải làm mỗi ngày để đàn ông không bao giờ thấy chán

Phụ nữ phải làm thế nào để đàn ông chỉ cần nhớ tới mình là tự khắc mỉm cười, để họ luôn xem mình là một chốn bình yên để trở về mà không muốn đi đâu khác?

Hãy là một người phụ nữ có chính kiến Phụ nữ ngoan là tốt, nhưng không có nghĩa là bạn không có lập trường, chính kiến riêng. Bạn biết chấp nhận nhưng cũng không ngừng đưa ra quan điểm hay mong muốn của mình. Và một khi đưa ra ý kiến của mình, hãy luôn rõ ràng và đừng bắt đàn ông phải đoán. Vì thật sự không người đàn ông nào có thể đoán được phụ nữ nghĩ gì. Đàn ông luôn thích những người phụ nữ tự tin, rõ ràng chính kiến hơn là những phụ nữ chỉ biết vâng lời quá biết điều. Phụ nữ phải là người biết ưu tiên và quý trọng bản thân. Phụ nữ ngoan là tốt, nhưng không có nghĩa là bạn không có lập trường, chính kiến riêng - Ảnh minh họa: Internet Thể hiện cá tính của mình Đừng ngại thể hiện chính mình, đặc biệt là những cá tính của riêng bạn. Hãy để đàn ông thấy đâu là con người thật của bạn và những gì tốt đẹp nhất mà bạn có.

Cá tính được định nghĩa như những gì bản thân bạn vốn sẵn có. Từ những thói quen có thể quá khác biệt, đến lối sống khiến bản thân thoải mái, hay tính cách tạo nên dấu ấn của riêng bạn… đều là cá tính của bạn. Và đừng bao giờ che đậy hay cố thay đổi chính mình. Đó là những gì ngọt ngào, bản lĩnh và duy nhất khiến bạn không giống bất cứ ai. Đàn ông luôn yêu và bị hấp dẫn bởi những điều đó. Nỗ lực để hiểu anh ấy Đàn ông một khi có thể nói ra những điều đó cùng bạn, anh ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa bạn được - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông không dễ bày tỏ bản thân, thậm chí là khó để người khác thấu hiểu. Nhưng hãy kiên trì và nỗ lực để lắng nghe và thấu hiểu người đàn ông của mình. Hãy cùng anh ấy chia sẻ những nỗi sợ, những giấc mơ và hồi ức anh ấy chưa từng có thể kể với ai. Đàn ông một khi có thể nói ra những điều đó cùng bạn, anh ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa bạn được.

Hãy thẳng thắn Nhiều phụ nữ tự làm khó bản thân và người đàn ông của mình bằng việc hy vọng rằng dù không nói anh ấy vẫn sẽ hiểu mình. Dù vậy, đây là sai lầm. Nếu muốn đàn ông luôn yêu và không bao giờ chán bạn, hãy tạo sự khác biệt và thẳng thắn với anh ấy. Đàn ông thích những người phụ nữ biết mình muốn gì và dám nói ra những gì mình muốn. Chăm sóc bản thân Phụ nữ tự tin luôn xinh đẹp trong mắt đàn ông. Muốn tự tin, bạn phải biết chăm sóc bản thân. Đừng lơ là cân nặng, xuề xòa quần áo và thôi trau dồi kiến thức cho chính mình. Nếu bạn muốn trở nên quyến rũ, hãy bắt đầu bằng việc yêu thương cơ thể của mình. Nếu bạn muốn thu hút trong mắt đàn ông, hãy chăm chút quần áo và vẻ bề ngoài. Nếu bạn muốn sắc sảo, hãy học hỏi và làm mới chính mình. Tình yêu của đàn ông phải có điều kiện, chính là bạn phải biết yêu bản thân. Phụ nữ tự tin luôn xinh đẹp trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Cho đàn ông cảm giác bạn chính là “nhà” của anh ấy Đây chính là cảm giác nếu không có bạn ở cạnh, anh ấy như kẻ lang thang không có nhà. Hãy là trung tâm sự chú ý trong cuộc sống của đàn ông, hãy là người cho đàn ông cảm giác muốn trở về, hãy là nơi đàn ông cảm thấy không thể thiếu trong đời. Để có thể như thế, bạn cần không ít công sức và thời gian. Bạn cần sự gắn bó trong lối sống, quan niệm và từng thói quen, sở thích của đàn ông. Hãy từng chút một xen vào tất cả những gì thuộc về thế giới của anh ấy, dần dần trở thành ưu tiên số 1 trong lòng anh ấy. Hãy thấu hiểu anh ấy và trở thành nguồn năng lượng anh ấy muốn tìm kiếm mỗi ngày. Chỉ cần như thế, đàn ông sẽ không bao giờ có thể chán bạn được.

Sự khác biệt giữa phụ nữ thông minh và phụ nữ ngốc nghếch Phụ nữ thông minh và phụ nữ ngốc nghếch khác nhau ở điểm nào. Hãy cùng tham khảo bài viết sau.

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