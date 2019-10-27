Những điều phụ nữ khôn ngoan nên nhận ra trước tuổi 40

1. Sinh ra là phụ nữ đã quá thiệt thòi, vậy nên, bạn chẳng việc gì phải ôm lấy mọi thua thiệt vào người chỉ vì một gã đàn ông. Hãy nhớ, bạn chấp nhận hi sinh, nhân nhượng nhưng thứ được đáp lại chỉ là sự vô tâm, hời hợt từ đối phương mà thôi.

Chẳng cần ai nhắc nhở, một người phụ nữ khôn ngoan , bản lĩnh sẽ thuộc lòng 9 điều này trước ngưỡng 40 để cả đời bình yên, hạnh phúc.

3. “Lời nói gió bay”, những người khẩu nghiệp có thể dùng vô vàn lời khó nghe để sát thương bạn, để họ hả hê cười cợt. Vậy nhưng, nếu đối phương có thể dễ dàng quên ngay những ác ý mình mới thốt ra thì hà cớ gì bạn phải nhớ chúng. Quên những lời cay nghiệt đi, thái độ sống mới quyết định đời bạn.

2. Dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn thì trong tình yêu ai cũng cuồng nhiệt, hết mình như nhau. Sự khác biệt nằm ở chỗ, phụ nữ khôn ngoan thẳng tay đá phăng gã đàn ông bội bạc ra khỏi đời mình, phụ nữ khờ dại cứ níu kéo kẻ phụ tình rồi ôm đớn đau vào thân.

Phụ nữ thông minh hiểu rằng kẻ thứ ba chen chân là sai, nhưng người đáng trách hơn chính là người đàn ông của họ - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ thông minh chẳng dại đánh ghen làm gì cho bẩn tay. Họ biết, kẻ thứ ba chen chân là sai, nhưng người đáng trách hơn chính là người đàn ông của họ.

5. Đời này, đừng để đến khi bước vào ngưỡng phụ nữ 40 mà vẫn phải giữ chồng. Hãy nhớ, chồng không phải là vật nuôi, càng không phải là tài sản mà bạn phải giữ khư khư. Nếu họ thủy chung, bạn không cần giữ anh ấy vẫn một lòng với vợ con. Nếu họ trăng hoa, thì áp dụng mọi bí quyết giữ chồng cũng chẳng thể trói chân.

6. Một người phụ nữ bản lĩnh sẽ chỉ khóc vì hai người, một là người sinh ra họ, hai là người họ sinh ra. Hoang phí buồn đau cho những kẻ nhẫn tâm làm tổn thương mình là điều dại dột nhất mà bạn đã làm.

Sau 25 tuổi bạn sẽ thấy, tuổi già ập đến nhanh đến ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

7. Khi còn trẻ, còn thanh xuân phụ nữ hãy cố gắng giữ gìn. Đừng ỷ lại mình còn trẻ khỏe mà phung phí sức lực, thức quá khuya hay uống quá nhiều rượu bia. Sau 25 tuổi bạn sẽ thấy, tuổi già ập đến nhanh đến ngỡ ngàng.

8. Là phụ nữ, dù lấy chồng hay chưa cũng phải có một công việc ổn định, tài chính vững vàng. Đừng vì lấy được chồng đại gia hay “bẫy” được thiếu gia mà chấp nhận kiếp tầm gửi.

9. Dù yêu chồng thương con đến mấy phụ nữ có gia đình cũng đừng dại ôm hết việc nhà vào người. Hãy đề nghị chồng rửa chén, dạy con nấu ăn và cả nhà cùng giặt quần áo. Tự phục vụ bản thân chính là kỹ năng cần nhất để có một gia đình hạnh phúc.