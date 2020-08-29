Những điểm ‘nhạy cảm’ chỉ cần phụ nữ chạm vào một khắc đàn ông liền nhớ một đời

Phụ nữ yêu 29/08/2020 04:27

Đàn ông có những điểm “nhạy cảm” thường giấu rất kỹ nhưng nếu người phụ nữ khôn ngoan có thể chạm vào thì sẽ nắm giữ trái tim anh ấy cả đời.

Nhu cầu nam tính của đàn ông

Đàn ông thường có 3 nhu cầu nam tính: tình dục, được khen ngợi và được là người đàn ông đích thực trong tình yêu.

Với nhu cầu tình dục, đàn ông muốn sự gắn kết, hòa hợp thăng hoa khi gần gũi. Muốn chinh phục một người đàn ông hoàn toàn, hãy chạm vào những mong muốn tình dục sâu thẳm của họ. Mỗi người đàn ông sẽ có một tính cách riêng, nhưng điểm chung của họ là muốn sự chân thật, thoải mái và chủ động khi thân mật bên nhau. Họ không thích kiểu phụ nữ quá bị động, không cho họ cảm giác được là chính mình khi trên giường.

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Đàn ông thường có 3 nhu cầu nam tính: Tình dục, được khen ngợi và được là người đàn ông đích thực trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng thích được khen ngợi, công nhận, hầu như là một nhu cầu không thể thiếu. Họ muốn được khẳng định, như một niềm tự hào khi được phụ nữ ghi nhận. Một người đàn bà thông minh sẽ luôn biết cách khen người đàn ông của mình, và cũng dùng cách này để “điều khiển” họ.

Với cánh mày râu, được là người đàn ông đích thực chính là có thể bảo vệ, chở che, gánh vác cho người phụ nữ họ yêu. Họ không muốn trở nên vô dụng, kém cỏi trong tình yêu và hôn nhân. Người vợ khôn ngoan luôn biết lùi về sau để chồng làm cây tùng cây bách cho gia đình.

Cảm giác được cảm thông, thấu hiểu

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Chỉ cần có thể cho đàn ông cảm giác đó, họ liền xem bạn là người đặc biệt nắm chắc những gì “tế nhị” nhất trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng mong muốn được hiểu, lắng nghe và cảm thông, nhưng họ không dễ dàng nói ra điều này. Nếu bạn muốn giữ đàn ông cả đời mê say mình thì nhất định phải cho họ cảm giác được hiểu. Hiểu đàn ông muốn gì, cần gì và khao khát được gì. Họ cần bạn ở bên lúc nào, họ cần bạn im lặng khi nào, họ muốn bạn cho họ những gì, họ muốn bạn chia sẻ điều gì.

Chỉ cần có thể cho đàn ông cảm giác đó, họ liền xem bạn là người đặc biệt nắm chắc những gì “tế nhị” nhất trong lòng họ.

Cảm giác được tin tưởng

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Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ cho đàn ông lòng tin để làm điều tiên quyết cho những gì họ muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điểm mà nhiều người phụ nữ thường lơ là bỏ qua. Đàn ông muốn được tin tưởng, thậm chí là vô cùng khao khát được phụ nữ tin tưởng. Họ không muốn vợ chê bai năng lực, nghi ngờ vô lý, khiến họ thấy tự ti và mệt mỏi.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ cho đàn ông lòng tin để làm điều tiên quyết cho những gì họ muốn. Chẳng hạn như, họ cho đàn ông tự do để đòi lại trách nhiệm gia đình. Họ cho đàn ông động viên để đàn ông bứt phá thành công. Họ cho đàn ông khen ngợi, cổ vũ để nhận về sự tôn trọng và yêu thương.

Kỳ thực, đàn ông càng mạnh mẽ càng giấu kỹ những mong muốn “tế nhị” này. Nhưng chỉ cần bạn biết cách chạm vào, thì họ liền mở cửa trái tim để dành cho duy nhất mình bạn bước vào, cả đời cũng không còn chỗ cho ai khác.

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ để vợ động tay vào những “nơi” đặc biệt này. Bởi họ luôn muốn giữ bình yên, niềm vui và hạnh phúc cho vợ.

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