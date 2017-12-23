Một khi đã lún sâu vào việc ngoại tình tư tưởng, họ sẽ không bao giờ có mặc cảm tội lỗi với người chồng, người vợ của mình. Thậm chí, họ còn vô cùng thích thú vì có thể chia sẻ những chuyện cá nhân của mình cho người khác giới. Muốn biết vợ/chồng của bạn có đang ngoại tình tư tưởng hay không, hãy xem những biểu hiện này.

Ngoại tình tư tưởng là khi tâm tư, tình cảm của vợ/chồng đã dần hướng về những mối quan hệ khác, nhưng chưa có yếu tố tình dục, quan hệ xác thịt. Vì có nhiều người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình nên việc ngoại tình tư tưởng rất khó để phát hiện ra.

Người bạn đời của bạn thường xuyên vứt điện thoại lung tung trong nhà, thậm chí không cài mật khẩu. Nhưng thời gian gần đây, người ấy bắt đầu giấu giếm và cứ ôm khư khư bên mình hoặc đôi khi lại vô cùng khó chịu khi bạn động vào điện thoại. Theo nhiều chuyên gia nổi tiếng, người hay ám ảnh với chiếc điện thoại của mình là người đang có tư tưởng ngoại tình.

Người ấy không còn chia sẻ mọi chuyện với bạn

Họ không còn muốn chia sẻ với bạn những mối quan hệ của mình. Có khi còn cố tình che giấu hết tất cả tên tuổi và mức độ tình cảm của mình với mọi người xung quanh. Trong hôn nhân, khi không còn có ý định chia sẻ cùng nhau nữa, điều đó chứng tỏ người ấy đang có vấn đề.

Người ấy thường kể về cuộc hôn nhân của mình với người khác

Cuộc sống hôn nhân muốn vững chắc và bền lâu tốt nhất chỉ nên là chuyện của hai người. Một khi người ấy đã bắt đầu mở lòng kể chuyện hôn nhân của mình cho người khác biết thì đó là dấu hiệu vô cùng đáng quan ngại. Khi đó họ đã muốn bắt đầu một mối quan hệ với người khác.

Người ấy nói rằng họ chỉ là bạn

Người mờ ám sẽ không bao giờ công nhận mối quan hệ với một người nào đó. Họ chỉ nhận người đó là bạn, là đồng nghiệp. Cụm từ “là bạn” tố cáo người ấy đang muốn giấu giếm và bảo vệ một điều gì đó mà bạn không nhận ra.

Dấu hiệu ngoại tình tư tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Người ấy không còn bàn đến những kế hoạch lâu dài trong hôn nhân

Người ấy không còn muốn bàn với bạn những kế hoạch trong tương lai, hoặc thậm chí không thiết tha gì với những việc bạn đề xuất. Đó là dấu hiệu người ấy không còn muốn có mặt trong những dự định của bạn, không còn muốn nắm tay bạn đi hết đoạn đường còn lại.

Vợ chồng bạn càng xa cách

Việc ngoại tình tư tưởng cũng ảnh hưởng đến mức độ gần gũi về thể xác của vợ chồng. Khi người ấy không còn dành tình cảm cho bạn, chuyện chăn gối cũng sẽ nhạt dần. Bởi trong tâm trí của họ đang tơ tưởng và muốn gần gũi với người khác, không phải bạn.

Bạn có cảm giác khó chịu với một người nào đó trong cuộc sống của người ấy

Linh cảm của bạn mách bảo người ấy đang có rất nhiều chuyện giấu giếm. Thậm chí, bạn còn cảm thấy vô cùng khó chịu khi gặp mặt một người cụ thể trong cuộc sống của người ấy. Người đó khiến bạn có cảm giác không an toàn và có thể cướp đi người bạn đời của mình bất cứ lúc nào.

Nếu đang nghi ngờ người ấy đang có tư tưởng ngoại tình thì đây là cách khắc phục để bạn có thể nói chuyện người bạn đời của mình:

Nói về những chuyện đã thay đổi

Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, bạn hãy xem xét thật kỹ càng mọi việc đã thay đổi đến mức nào. Khi đó, bạn sẽ đủ tự tin tìm ra những nguyên nhân khiến mối quan hệ của mình trở nên đổ vỡ. Nếu phát hiện nguyên nhân nhưng vẫn không có cách giải quyết phù hợp, bạn hãy nhờ sự giúp đỡ của người thứ ba.

Hãy quan tâm, gần gũi với vợ/chồng của mình nhiều hơn

Nguyên nhân dẫn đến ngoại tình có thể là bạn thờ ơ, vô tâm với người bạn đời. Điều đó khiến họ cảm thấy thiếu tình cảm và lạc lõng trong cuộc hôn nhân của chính mình. Bạn nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh người ấy để vợ chồng cùng nhau san sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống.

Cố gắng dùng cách nói nhã nhặn, không gay gắt

Việc vợ/chồng ngoại tình luôn gây ra nhiều cuộc cãi vả khiến cho mối quan hệ ngày càng tệ hại hơn. Thay vì cứ gay gắt mắng nhiếc nhau thì bạn hãy cố gắng nói chuyện rõ ràng với người ấy bằng giọng nhẹ nhàng, nhã nhặn nhất có thể, lớn tiếng chỉ làm mối quan hệ càng rạn nứt.

Nói với người ấy bạn muốn họ làm gì cho mình

Trước khi nói chuyện, bạn hãy nói rằng bạn muốn họ thay đổi những gì. Ví dụ như anh ấy/cô ấy có thể ít dùng điện thoại lại, dành thời gian cho bạn nhiều hơn, hay ngừng nhắn tin với người khác khi đang nói chuyện với bạn. Bạn nên thẳng thắn những vấn đề đó để tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình.