Những dấu hiệu ‘tố cáo’ vợ/chồng của bạn đang ngoại tình tư tưởng và cách khắc phục

Phụ nữ yêu 23/12/2017 06:30

Sau đây là những dấu hiệu tố cáo người bạn đời của bạn đang ngoại tình tư tưởng, bạn nên biết để có cách gìn giữ hạnh phúc gia đình mình.

Ngoại tình tư tưởng là khi tâm tư, tình cảm của vợ/chồng đã dần hướng về những mối quan hệ khác, nhưng chưa có yếu tố tình dục, quan hệ xác thịt. Vì có nhiều người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình nên việc ngoại tình tư tưởng rất khó để phát hiện ra.

Một khi đã lún sâu vào việc ngoại tình tư tưởng, họ sẽ không bao giờ có mặc cảm tội lỗi với người chồng, người vợ của mình. Thậm chí, họ còn vô cùng thích thú vì có thể chia sẻ những chuyện cá nhân của mình cho người khác giới. Muốn biết vợ/chồng của bạn có đang ngoại tình tư tưởng hay không, hãy xem những biểu hiện này.

Người ấy bị ám ảnh điện thoại

Người bạn đời của bạn thường xuyên vứt điện thoại lung tung trong nhà, thậm chí không cài mật khẩu. Nhưng thời gian gần đây, người ấy bắt đầu giấu giếm và cứ ôm khư khư bên mình hoặc đôi khi lại vô cùng khó chịu khi bạn động vào điện thoại. Theo nhiều chuyên gia nổi tiếng, người hay ám ảnh với chiếc điện thoại của mình là người đang có tư tưởng ngoại tình.

Người ấy không còn chia sẻ mọi chuyện với bạn

Họ không còn muốn chia sẻ với bạn những mối quan hệ của mình. Có khi còn cố tình che giấu hết tất cả tên tuổi và mức độ tình cảm của mình với mọi người xung quanh. Trong hôn nhân, khi không còn có ý định chia sẻ cùng nhau nữa, điều đó chứng tỏ người ấy đang có vấn đề.

Người ấy thường kể về cuộc hôn nhân của mình với người khác

Cuộc sống hôn nhân muốn vững chắc và bền lâu tốt nhất chỉ nên là chuyện của hai người. Một khi người ấy đã bắt đầu mở lòng kể chuyện hôn nhân của mình cho người khác biết thì đó là dấu hiệu vô cùng đáng quan ngại. Khi đó họ đã muốn bắt đầu một mối quan hệ với người khác.

Người ấy nói rằng họ chỉ là bạn

Người mờ ám sẽ không bao giờ công nhận mối quan hệ với một người nào đó. Họ chỉ nhận người đó là bạn, là đồng nghiệp. Cụm từ “là bạn” tố cáo người ấy đang muốn giấu giếm và bảo vệ một điều gì đó mà bạn không nhận ra.

Những dấu hiệu ‘tố cáo’ vợ/chồng của bạn đang ngoại tình tư tưởng và cách khắc phục - Ảnh 1
Dấu hiệu ngoại tình tư tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Người ấy không còn bàn đến những kế hoạch lâu dài trong hôn nhân

Người ấy không còn muốn bàn với bạn những kế hoạch trong tương lai, hoặc thậm chí không thiết tha gì với những việc bạn đề xuất. Đó là dấu hiệu người ấy không còn muốn có mặt trong những dự định của bạn, không còn muốn nắm tay bạn đi hết đoạn đường còn lại.

Vợ chồng bạn càng xa cách

Việc ngoại tình tư tưởng cũng ảnh hưởng đến mức độ gần gũi về thể xác của vợ chồng. Khi người ấy không còn dành tình cảm cho bạn, chuyện chăn gối cũng sẽ nhạt dần. Bởi trong tâm trí của họ đang tơ tưởng và muốn gần gũi với người khác, không phải bạn.

Bạn có cảm giác khó chịu với một người nào đó trong cuộc sống của người ấy

Linh cảm của bạn mách bảo người ấy đang có rất nhiều chuyện giấu giếm. Thậm chí, bạn còn cảm thấy vô cùng khó chịu khi gặp mặt một người cụ thể trong cuộc sống của người ấy. Người đó khiến bạn có cảm giác không an toàn và có thể cướp đi người bạn đời của mình bất cứ lúc nào.

Nếu đang nghi ngờ người ấy đang có tư tưởng ngoại tình thì đây là cách khắc phục để bạn có thể nói chuyện người bạn đời của mình:

Nói về những chuyện đã thay đổi

Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, bạn hãy xem xét thật kỹ càng mọi việc đã thay đổi đến mức nào. Khi đó, bạn sẽ đủ tự tin tìm ra những nguyên nhân khiến mối quan hệ của mình trở nên đổ vỡ. Nếu phát hiện nguyên nhân nhưng vẫn không có cách giải quyết phù hợp, bạn hãy nhờ sự giúp đỡ của người thứ ba.

Hãy quan tâm, gần gũi với vợ/chồng của mình nhiều hơn

Nguyên nhân dẫn đến ngoại tình có thể là bạn thờ ơ, vô tâm với người bạn đời. Điều đó khiến họ cảm thấy thiếu tình cảm và lạc lõng trong cuộc hôn nhân của chính mình. Bạn nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh người ấy để vợ chồng cùng nhau san sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống.

Cố gắng dùng cách nói nhã nhặn, không gay gắt

Việc vợ/chồng ngoại tình luôn gây ra nhiều cuộc cãi vả khiến cho mối quan hệ ngày càng tệ hại hơn. Thay vì cứ gay gắt mắng nhiếc nhau thì bạn hãy cố gắng nói chuyện rõ ràng với người ấy bằng giọng nhẹ nhàng, nhã nhặn nhất có thể, lớn tiếng chỉ làm mối quan hệ càng rạn nứt.

Nói với người ấy bạn muốn họ làm gì cho mình

Trước khi nói chuyện, bạn hãy nói rằng bạn muốn họ thay đổi những gì. Ví dụ như anh ấy/cô ấy có thể ít dùng điện thoại lại, dành thời gian cho bạn nhiều hơn, hay ngừng nhắn tin với người khác khi đang nói chuyện với bạn. Bạn nên thẳng thắn những vấn đề đó để tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình.

Chê chồng cù lần, không đáng mặt đàn ông, vợ ngoại tình tư tưởng với sếp đào hoa

Chê chồng cù lần, không đáng mặt đàn ông, vợ ngoại tình tư tưởng với sếp đào hoa

Trong một lần, tôi đưa anh đi dự tiệc của công ty. Vừa thấy anh, mọi người đều xầm xì bàn tán, khiến tôi vô cùng xấu hổ và nhục nhã.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu dấu hiệu ngoại tình tư tưởng nhận biết phụ nữ ngoại tình tư tưởng ngoại tình tư tưởng

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 33 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 33 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này