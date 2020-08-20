Những dấu hiệu tố cáo chàng chỉ yêu bạn vì ‘chuyện ấy’, điều thứ 4 cực đúng

Phụ nữ yêu 20/08/2020 18:03

Dưới đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông trăng hoa, chỉ yêu bạn vì tình dục chứ không hề có chút chân tình, chị em hãy tự kiểm chứng.

Muốn biết đàn ông trăng hoa hay yêu thương chân thành bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu dưới đây, không hơn không kém. 

dan ong trang hoa 1
Nếu chàng chỉ liên lạc với bạn sau 12 giờ đêm nghĩa là khi ấy họ đang nghĩ đến chuyện lên giường với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ liên lạc với bạn sau 12 giờ đêm            

Thông thường, nếu đàn ông yêu chân thành thì bất cứ lúc nào có thời gian chàng sẽ nhắn tin cho bạn ngay. Đấy không chỉ là cách thể hiện sự quan tâm, mà còn là cách anh ấy đang giữ lấy bạn.

Thế nên, nếu chàng chỉ liên lạc với bạn sau 12 giờ đêm trong khi cả ngày anh ấy chẳng thèm đoái hòa đến bạn nghĩa là khi ấy họ đang nghĩ đến chuyện lên giường với bạn.

Thất vọng khi bạn không chủ động đòi hỏi chuyện ấy

Phụ nữ thường không ham muốn tình dục nhiều như đàn ông, chị em cần có cảm xúc thì mới có ham muốn chuyện ấy.

Vậy nên, khi cả hai ở bên nhau, nếu thấy bạn không hề có cử chỉ thân mật quá mức hay không chủ động gợi ý chuyện ấy chàng sẽ thầm thất vọng và nhanh chóng tìm cớ rời đi. 

dan ong trang hoa 2
Khi chỉ xem bạn là 'công cụ tình dục' đàn ông sẽ giấu nhẹm bạn trong bóng tối - Ảnh minh họa: Internet

Chàng không giới thiệu bạn với bạn bè anh ấy

Khi đàn ông yêu chân thành, khi đã xem bạn là một nửa của mình anh ấy ắt sẽ rất hãnh diện mà đưa bạn đi cùng trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè thân thiết. Chàng cũng không ngần ngại giới thiệu bạn với gia đình mình.

Ngược lại, khi chỉ xem bạn là “công cụ tình dục” đàn ông sẽ giấu nhẹm bạn trong bóng tối, không để ai biết về mối quan hệ của cả hai.

Chàng bỏ mặc bạn sau khi ái ân

Đàn ông khi yêu có đủ tinh tế để hiểu rằng sau những phút thăng hoa thì người phụ nữ luôn muốn được ôm ấp, vỗ về. Thế nên, sau khi kết thúc cuộc yêu chàng sẽ dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với một nửa của mình.

Ngược lại, đàn ông giả dối sẽ nhanh chóng đi tắm, bỏ mặc bạn chơ vơ trên giường mà chẳng thèm để tâm là bạn đang hụt hẫng thế nào. 

dan ong trang hoa 3
Họ còn không quan tâm bạn có được thỏa mãn hay không, chỉ cần bản thân thỏa mãn là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Màn dạo đầu hời hợt

Chỉ đàn ông ích kỷ, không trân trọng người yêu mới nhanh chóng nhập cuộc khi một nửa chưa chuẩn bị đủ cảm xúc. Họ dạo đầu chóng vánh cho có lệ rồi kết thúc nhanh chóng để bước vào cuộc yêu.

Thậm chí, họ còn không quan tâm bạn có thỏa mãn hay không, chỉ cần bản thân được thỏa mãn là đủ.

Phụ nữ càng ‘nắm chặt’ 3 thứ này đàn ông càng say mê, nghiện bạn cả đời

Phụ nữ càng ‘nắm chặt’ 3 thứ này đàn ông càng say mê, nghiện bạn cả đời

Nếu phụ nữ nông cạn ra sức giữ chồng thì phụ nữ khôn ngoan chỉ cần giữ chặt 3 thứ này đã khiến chồng nguyện yêu vợ cả đời, nửa bước không rời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông sở khanh đàn ông tệ bạc đàn ông tồi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 38 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 26 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này