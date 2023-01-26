Những dấu hiệu giúp bạn nhận ra mình đang bị 'cắm sừng', chồng dù chối đằng trời cũng không thoát

Nghe có vẻ ngược đời, bởi một khi đã ngoại tình chứng tỏ đàn ông không còn dành nhiều tình cảm cho vợ, họ phản bội vợ nhưng lại nghi ngờ vợ ngoại tình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, ghen tuông chính là dấu hiệu tố cáo đàn ông đã thay lòng.

Vì đã léng phéng với đàn bà khác nên đàn ông nghĩ rằng, chuyện ngoại tình rất đơn giản, bản thân mình giấu vợ được thì biết đâu vợ cũng đang giấu diếm mình.

Nếu không có gì khuất tất chồng bạn chẳng việc gì phải thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của mình. Vậy nên, nếu chồng bạn bỗng dung đổi mật khẩu điện thoại, xóa sạch nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và thường xuyên từ chối nhận cuộc gọi hoặc lén lút ra ngoài nghe điện thoại thì ắt hẳn anh ấy đã có phụ nữ khác.

Tất nhiên, chẳng đàn ông nào dại dột để lại dấu tích của việc ngoại tình cho vợ bắt quả tang cả. Vậy nên, là phụ nữ bạn hãy đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trong chính con người chồng mình.

3. Đòi hỏi “chuyện gối chăn” nhiều hơn

Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng khi đã lên giường với đàn bà khác đàn ông sẽ chẳng thèm động đến vợ, bỏ lơ chuyện gối chăn nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Vì không muốn bị vợ phát hiện việc đã “no xôi chán chè” bên ngoài, khi về nhà đàn ông vẫn cố gắng tỏ ra ham muốn thể xác với vợ. Họ gồng mình để “yêu”, để vợ yên tâm rằng vợ chồng họ vẫn mặn nồng chuyện gối chăn, để người vợ lơ là cảnh giác.

4. Nói dối việc đang ở đâu, với ai, làm gì?

Nếu ngay thẳng chồng bạn chẳng việc gì phải che giấu những thông tin cơ bản như ở đâu, với ai, làm gì mỗi khi rời khỏi nhà. Nếu bạn gọi hỏi chồng anh ấy đang ở đâu, bạn nhận được câu trả lời rằng anh ấy đang đi đường nhưng thực chất trong điện thoại bạn lại chẳng nghe được tiếng còi xe hay ồn ào thì chắc chắn chồng bạn đã nói dối.

Biết đâu đấy, khi bạn đang vò võ chờ chồng bên mâm cơm thì anh ấy lại viện cớ đi tiếp khách, thiết đãi đối tác để có thời gian vui vẻ bên nhân tình.

Đừng câm lặng chấp nhận những chì chiết của chồng, phụ nữ muốn hạnh phúc hãy tỉnh táo nhận ra sự khác lạ nơi chồng - Ảnh minh họa: Internet

5. Mỗi khi vợ chồng hục hặc đều đổ hết lỗi lầm cho vợ

Trong hôn nhân, vợ chồng khó tránh khỏi lúc cự cãi, mâu thuẫn. Thế nhưng, thái độ và cách xử trí khi quan hệ vợ chồng trục trặc mới là yếu tố quyết định mối quan hệ của cả hai đang ở đâu.

Nếu chồng bạn thành thật nhận sai khi anh ấy sai, điều này chứng tỏ chàng yêu thương bạn và biết cách làm dịu lòng bạn đời. Chính thành ý ấy sẽ tạo nên tình cảm vợ chồng gắn bó, khăng khít và thuận hòa. Ngược lại, nếu anh ấy luôn đổ mọi tội lỗi lê đầu bạn, luôn bảo rằng anh ta chẳng làm gì sai, người sai là bạn thì chứng tỏ chàng đã không còn xem bạn ra gì, không còn trân trọng những gì đang có và trái tim anh ấy đã không còn hướng về bạn nữa.