Dù có ‘ế chỏng ế chơ’ phụ nữ cũng tuyệt đối đừng "dây dưa" với kiểu đàn ông này kẻo khổ cả đời

Phụ nữ yêu 26/01/2023 16:27

Có những kiểu đàn ông mà phụ nữ phải tránh càng xa càng tốt nếu không muốn đau khổ cả đời.

Nếu không thể lựa chọn cho mình cuộc sống đủ đầy từ khi sinh ra, bạn nhất định phải kiếm được tấm chồng như ý. Có những kiểu đàn ông mà phụ nữ phải tránh càng xa càng tốt nếu không muốn đau khổ cả đời.

Đàn ông ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình

 

 

Kiểu đàn ông này, phụ nữ tuyệt đối đừng dính tới. Trong tình yêu và hôn nhân, họ chỉ biết nghĩ cho mình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh ấy luôn nghĩ mình là đúng, việc gì cũng ưu tiên cho bản thân. Người quá yêu bản thân sẽ không yêu bạn chân thành. Việc anh ấy luôn nghĩ đến là làm sao để bản thân tốt hơn, chứ không nghĩ rằng bạn đang cảm thấy như thế nào. Đừng dại mà dây dưa với kiểu người này.

Không ngại nói xấu, tọc mạch sau lưng người khác

Đây là kiểu đàn ông có tính cách đàn bà, luôn thích ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác. Khi đã có tính “bà tám” thì không thể nào thay đổi được. Thậm chí, anh ấy sẽ mang những bí mật và khuyết điểm của bạn nói với người khác. Bởi vậy, đàn ông luôn tọc mạch chuyện người khác là người vô cùng nguy hiểm.

Dù có ‘ế chỏng ế chơ’ phụ nữ cũng tuyệt đối đừng 'dây dưa' với kiểu đàn ông này kẻo khổ cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Luôn ra lệnh, đòi hỏi quá mức

Trong tình yêu, hôn nhân, vợ hay chồng đều có trách nhiệm và quyền hành như nhau. Không ai có thể ra lệnh cho đối phương làm theo những điều mình thích. Bạn hãy "nói không" với đàn ông luôn đòi hỏi quá mức. Bởi vì lâu dần tính cách thích ra lệnh cho người khác sẽ dần trở thành thói quen, anh ấy sẽ tự cho mình cái quyền lạnh nhạt và xem thường vợ. Nếu phụ nữ gặp phải người đàn ông như thế này, đừng dại mà đâm đầu vào.

Bảo thủ, gia trưởng

Người đàn ông bảo thủ luôn cho rằng mình đúng và không lắng nghe ý kiến của người khác. Anh ấy luôn thích làm theo ý mình, xem thường quan điểm và góp ý của vợ. Cuộc sống với người chồng bảo thủ, gia trưởng sẽ khiến bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi, sớm muộn gì cũng nói lời chia tay. Nếu biết trước kết quả, đừng đụng vào người kiểu này.

Dù có ‘ế chỏng ế chơ’ phụ nữ cũng tuyệt đối đừng 'dây dưa' với kiểu đàn ông này kẻo khổ cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ham mê cờ bạc, bê tha rượu chè

Cờ bạc và rượu chè, một khi đã vướng vào sẽ không thể nào dứt ra được. Đàn ông có tật xấu này, bạn đừng vội yêu, bởi anh ấy không làm gì nên hồn khi rời xa chiếu bạc cả. Nếu cưới nhau, anh ấy không chí thú làm ăn mà chỉ suốt ngày cờ bạc, rượu chè, ảnh hưởng đến hạnh phúc và tình cảm vợ chồng.

Đàn ông lăng nhăng, trăng hoa

Đàn ông ngoại tình một lần có thể tha thứ, nhưng cần phải tránh kiểu đàn ông “ngựa quen đường cũ”. Kiểu người này chẳng thể chung thủy và yêu thương ai thật lòng. Việc lăng nhăng, yêu hết cô này đến cô gái là thú vui không thể thiếu của họ trong cuộc đời này. Phụ nữ đừng mong có thể thay đổi được. Bởi vậy tốt nhất tránh càng xa càng tốt, đừng vướng vào kẻo rước thêm buồn phiền vào người.

Đầu năm mới 4 lời khẩu nghiệp phụ nữ chớ dại thốt ra khỏi miệng kẻo tổn hao phúc khí, vận may tránh xa, xui xẻo ập xuống đầu

Đầu năm mới 4 lời khẩu nghiệp phụ nữ chớ dại thốt ra khỏi miệng kẻo tổn hao phúc khí, vận may tránh xa, xui xẻo ập xuống đầu

Là phụ nữ, dù khôn hay dại thì những ngày đầu năm đừng dại thốt ra những lời khẩu nghiệp này kẻo phạm phải kiêng kỵ ngày Tết, mất hết phúc đức, nghiệp báo trả cả năm không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận