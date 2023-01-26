Đầu năm mới 4 lời khẩu nghiệp phụ nữ chớ dại thốt ra khỏi miệng kẻo tổn hao phúc khí, vận may tránh xa, xui xẻo ập xuống đầu

Mỗi người đều có gu ăn mặc riêng, miễn sao trang phục gọn gàng, phù hợp và chính họ cảm thấy thoải mái là được. Nếu là một người phụ nữ thông minh, bạn đừng vội chê bai, dè bỉu cách ăn mặc của người khác kẻo dẫu có phủ vàng lên người thì bạn vẫn bị người khác chán ghét bởi quá nông cạn.

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, ngày đầu năm mới phụ nữ phúc đức chỉ nên nói lời hay ý đẹp, chớ dại phạm phải tội khẩu nghiệp bởi những lời vô duyên.

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“Dạo này béo ra đấy, bớt ăn lại đi”

Việc chê bai, phán xét vóc dáng, vẻ ngoài của người khác chẳng thể làm bạn trở nên xinh đẹp hơn mà còn khiến bạn mất hết phúc khí. Hãy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, họ sẽ xấu hổ như thế nào khi bị chê bai giữa chốn đông người, trong những ngày đầu xuân năm mới.

Thay vào đấy, bạn có thể giới thiệu thực đơn giảm cân hay bí quyết để xuống cân mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe cho đối phương.

“Bao giờ lấy chồng''

Hôn nhân là chuyện đại sự của đời người, chuyện tình cảm là chuyện riêng tư nên tốt nhất bạn không nên hỏi những câu hỏi liên quan đến việc cưới xin của người khác.

Đặc biệt, phụ nữ muốn tích đức cũng đừng vạ miệng mà thốt ra những lời chướng tai gai mắt như “sắp thành bà cô già rồi đấy, lo lấy chồng đi chứ không lại ế chổng ế chơ”, “chắc không ai thèm lấy”… kẻo năm sau khi bạn đến chúc Tết họ sẽ chẳng thèm tiếp chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

“Lương tháng được bao nhiêu”

Cũng như chuyện tình cảm, thu nhập bao nhiêu mỗi tháng là việc của người khác. Bạn có quyền tò mò nhưng đừng mở miệng hỏi “làm mỗi tháng được bao nhiêu, chắc nhiều lắm nhỉ” kẻo rước nghiệp vào thân.

Có nhiều người dù thu nhập rất cao nhưng luôn cố ý nói thấp hơn con số thực tế để những người họ hàng, làng xóm không xem mình là “mỏ vàng” mỗi khi khó khăn đều tìm đến vay mượn. Bởi lẽ, trước những người vô duyên họ chẳng việc gì phải nói thật để rước phiền toái vào người.