Những câu thơ hay nhất nói về mối tình đầu cả đời không thể nào quên

Ai đã từng có một mối tình đầu sâu đậm sẽ hiểu được cảm xúc rung động khó tả khi nói về quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời người được bộc bạch trong những câu thơ hay nhất của tuổi thanh xuân, của tình đầu dang dở.
- Có phải đàn ông không quên được mối tình dang dở?
- Cuộc đời phụ nữ và những cái ‘đừng’ để sống thảnh thơi, không vướng bận
Trải qua nhiều mối tình, người ta mới càng thấy trân trọng hơn tình yêu dành trọn vẹn cho mối tình đầu ngây ngô, bỡ ngỡ. Những câu thơ hay nhất nói về mối tình đầu không khỏi khiến nhiều người xốn xang muốn ngược về quá khứ, gặp lại người cũ để níu giữ chút kỷ niệm thuở mới biết yêu, dành trọn tình yêu mà không hề đắn đo, suy nghĩ.
Tình đầu của nhiều người là quãng đời học trò nhiều cảm xúc, cũng có nhiều người là quãng thời gian với những bài thơ buồn về mối tình đầu còn dở dang nhiều ước muốn chưa thể cùng nhau thực hiện. Song tựu chung lại, qua những câu thơ hay nói về mối tình đầu, mỗi khi nhớ lại, ta chỉ biết tiếc nuối và mỉm cười cố gắng trân trọng hơn người ở bên cạnh hiện tại.
Tình đầu là mối tình đem lại cho người ta nhiều cảm xúc rung động khi nhớ về
Bài thơ hay nói về mối tình đầu thuở học trò
Tình yêu đầu thuở học trò trong veo như ánh nắng mai mỗi khi ngoảnh lại chỉ thấy vấn vương và đầy hoài niệm. Hai đứa ngày xưa cùng học chung một lớp, rồi trải qua thời gian yêu xa vẫn ngày đêm mong ngóng, đợi chờ. Chỉ tiếc rằng duyên đứt đoạn giữa đường, hai người không thể nào bước tiếp cùng nhau trên đường dài phía trước.
“Hai đứa ngày xưa học chung một lớp
Do duyên trời không hợp nên xa
Anh ơi những kỷ niệm đã qua
Sao nỡ để phôi pha tháng ngày
Bao năm học mình hay chung bước
Trên con đường quen thuộc xưa kia
Dù sáng nắng hay dẫu mưa rào
Chúng mình hai đứa sớm trưa tới trường
Giờ có lẽ ở phương trời xa lạ
Có bao giờ anh nhớ mùa hạ không
Hè sang hé nở phượng hồng
Sao em cứ vẫn ngóng trông đợi chờ
Rồi nửa đêm trong mơ thổn thức
Vẫn nhớ hoài ký ức ngày xa
Thôi thì những kỷ niệm đã qua
Anh đi một nửa quê nhà nhớ mong
Vẫn cứ bảo ngóng trông gì nữa
Đã qua rồi gần nửa cuộc đời
Mà sao vẫn nhớ anh ơi
Nửa đêm không ngủ nghẹn rơi giọt sầu”
Có tình yêu nào đẹp như mối tình đầu thuở học trò ngây ngô
Bài thơ hay nói về mối tình đầu còn dở dang đầy nuối tiếc
Cứ ngỡ tình đầu cũng sẽ là tình cuối, nhưng rồi đâu phải mọi chuyện đều như mong muốn của bản thân. Khi trưởng thành, người ta thay đổi, những cảm xúc thuở yêu đầu chẳng vẹn nguyên như xưa. Chỉ tiếc một mối tình đẹp còn nhiều hoài bão chưa thể cùng nhau thực hiện, giờ đã vội chia xa.
“Thôi anh nhé tình đầu đã lỡ
Mối duyên nồng dang dở chia xa
Ân tình ngày ấy phôi pha
Còn thương nhau nữa chỉ là trong mơ
Vì phận mỏng duyên hờ chẳng đặng
Nhớ anh đành câm lặng xót xa
Anh giờ vui với người ta
Ấm êm hạnh phúc xa hoa thỏa lòng
Đâu biết chốn khuê phòng vắng lạnh
Thương nhớ anh quặn thắt tâm can
Tình đầu nay đã ly tan
Bao đêm lệ đẫm hai hàng mi cong
Gió khe khẽ bên song than thở
Cứ ngỡ người đang ở bên hiên
Thấu nghe tâm sự nỗi niềm
Sầu bi canh cánh tình duyên bẽ bàng”
Đối với nhiều người, có thể tạm quên đi mối tình đầu để đến với người mới. Nhưng đối với nhiều người, tình đầu là thứ cảm xúc chẳng thể nào quên, cứ mãi luôn canh cánh, trăn trở trong lòng.
Tình yêu đầu còn dang dở sẽ không khỏi khiến người ta day dứt, nhớ nhung
“Đêm trăn trở năm canh nhung nhớ
Mối tình đầu một thủa đậm sâu
Nhưng người giờ đã nơi đâu
Để em cứ mãi âu sầu xót xa
Những mong ước tình ta nồng thắm
Yêu nồng nàn say đắm bên nhau
Giờ đây tan vỡ còn đâu
Ai ngờ phút chốc mất nhau trọn đời
Còn đâu nữa bao lời êm ái
Tình chia xa ân ái nhạt nhòa
Thôi đành hai ngả chia xa
Giờ còn chi nữa để mà vấn vương
Xin từ biệt tình trường dang dở
Dù trong lòng đau khổ biết bao
Cho dù ruột xót tâm bào
Trái tim vẫn thắm đượm màu yêu thương”
Khi trở lại những nơi nhuốm màu kỷ niệm cũ, chẳng thể nào khỏi bồi hồi, xuyến xao. Góc phố bình yên, từng chiều cùng nhau đi qua bao hàng cây đầy cảm xúc. Giờ xa nhau rồi, không biết nửa kia có còn lưu giữ những ký ức ấy trong trái tim?
“Em trở về nơi góc phố bình yên
Nghe gió hát ru khúc tình sâu lắng
Phố buồn hơn từ khi anh xa vắng
Bên thềm xưa hạt nắng trốn mây chiều
Em trở về nơi góc phố ta yêu
Những hàng cây mang thật nhiều kỷ niệm
Mỗi mùa qua phố như còn bịn rịn
Hoài niệm xưa rêu phủ kín loang mờ
Em trở về nơi phố nhỏ ta mơ
Để viết tiếp vần thơ còn dang dở
Mối tình si ta như còn duyên nợ
Nhớ về anh khi gió trở giao mùa
Có khi nào anh nhớ phố chiều mưa
Bao kỷ niệm như mới vừa qua đó
Giữ trong tim lời yêu anh mới ngỏ
Đã bao mùa phố còn đó...không anh !”
Tình yêu đầu nhiều xúc cảm là thế, nhưng khi không thể nào ở bên nhau, chỉ còn có thể cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ ấy ở trong lòng. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đời người khi vẫn có những khoảnh khắc đẹp để khi nhìn lại, có thể mỉm cười vì đã từng trải qua quãng đời hồn nhiên đến vậy.