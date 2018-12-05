Những câu thơ hay nhất nói về mối tình đầu cả đời không thể nào quên

Phụ nữ yêu 05/12/2018 15:04

Ai đã từng có một mối tình đầu sâu đậm sẽ hiểu được cảm xúc rung động khó tả khi nói về quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời người được bộc bạch trong những câu thơ hay nhất của tuổi thanh xuân, của tình đầu dang dở.

Trải qua nhiều mối tình, người ta mới càng thấy trân trọng hơn tình yêu dành trọn vẹn cho mối tình đầu ngây ngô, bỡ ngỡ. Những câu thơ hay nhất nói về mối tình đầu không khỏi khiến nhiều người xốn xang muốn ngược về quá khứ, gặp lại người cũ để níu giữ chút kỷ niệm thuở mới biết yêu, dành trọn tình yêu mà không hề đắn đo, suy nghĩ.

Tình đầu của nhiều người là quãng đời học trò nhiều cảm xúc, cũng có nhiều người là quãng thời gian với những bài thơ buồn về mối tình đầu còn dở dang nhiều ước muốn chưa thể cùng nhau thực hiện. Song tựu chung lại, qua những câu thơ hay nói về mối tình đầu, mỗi khi nhớ lại, ta chỉ biết tiếc nuối và mỉm cười cố gắng trân trọng hơn người ở bên cạnh hiện tại.

Tình đầu là mối tình đem lại cho người ta nhiều cảm xúc rung động khi nhớ về

Tình đầu là mối tình đem lại cho người ta nhiều cảm xúc rung động khi nhớ về

Bài thơ hay nói về mối tình đầu thuở học trò

Tình yêu đầu thuở học trò trong veo như ánh nắng mai mỗi khi ngoảnh lại chỉ thấy vấn vương và đầy hoài niệm. Hai đứa ngày xưa cùng học chung một lớp, rồi trải qua thời gian yêu xa vẫn ngày đêm mong ngóng, đợi chờ. Chỉ tiếc rằng duyên đứt đoạn giữa đường, hai người không thể nào bước tiếp cùng nhau trên đường dài phía trước.

“Hai đứa ngày xưa học chung một lớp

Do duyên trời không hợp nên xa

Anh ơi những kỷ niệm đã qua

Sao nỡ để phôi pha tháng ngày

 

Bao năm học mình hay chung bước

Trên con đường quen thuộc xưa kia

Dù sáng nắng hay dẫu mưa rào

Chúng mình hai đứa sớm trưa tới trường

 

Giờ có lẽ ở phương trời xa lạ

Có bao giờ anh nhớ mùa hạ không

Hè sang hé nở phượng hồng

Sao em cứ vẫn ngóng trông đợi chờ

 

Rồi nửa đêm trong mơ thổn thức

Vẫn nhớ hoài ký ức ngày xa

Thôi thì những kỷ niệm đã qua

Anh đi một nửa quê nhà nhớ mong

 

Vẫn cứ bảo ngóng trông gì nữa

Đã qua rồi gần nửa cuộc đời

Mà sao vẫn nhớ anh ơi

Nửa đêm không ngủ nghẹn rơi giọt sầu”

Có tình yêu nào đẹp như mối tình đầu thuở học trò ngây ngô

Có tình yêu nào đẹp như mối tình đầu thuở học trò ngây ngô

Bài thơ hay nói về mối tình đầu còn dở dang đầy nuối tiếc

Cứ ngỡ tình đầu cũng sẽ là tình cuối, nhưng rồi đâu phải mọi chuyện đều như mong muốn của bản thân. Khi trưởng thành, người ta thay đổi, những cảm xúc thuở yêu đầu chẳng vẹn nguyên như xưa. Chỉ tiếc một mối tình đẹp còn nhiều hoài bão chưa thể cùng nhau thực hiện, giờ đã vội chia xa.

“Thôi anh nhé tình đầu đã lỡ

Mối duyên nồng dang dở chia xa

Ân tình ngày ấy phôi pha

Còn thương nhau nữa chỉ là trong mơ

 

Vì phận mỏng duyên hờ chẳng đặng

Nhớ anh đành câm lặng xót xa

Anh giờ vui với người ta

Ấm êm hạnh phúc xa hoa thỏa lòng

 

Đâu biết chốn khuê phòng vắng lạnh

Thương nhớ anh quặn thắt tâm can

Tình đầu nay đã ly tan

Bao đêm lệ đẫm hai hàng mi cong

 

Gió khe khẽ bên song than thở

Cứ ngỡ người đang ở bên hiên

Thấu nghe tâm sự nỗi niềm

Sầu bi canh cánh tình duyên bẽ bàng”

Đối với nhiều người, có thể tạm quên đi mối tình đầu để đến với người mới. Nhưng đối với nhiều người, tình đầu là thứ cảm xúc chẳng thể nào quên, cứ mãi luôn canh cánh, trăn trở trong lòng.

Tình yêu đầu còn dang dở sẽ không khỏi khiến người ta day dứt, nhớ nhung

Tình yêu đầu còn dang dở sẽ không khỏi khiến người ta day dứt, nhớ nhung

“Đêm trăn trở năm canh nhung nhớ

Mối tình đầu một thủa đậm sâu

Nhưng người giờ đã nơi đâu

Để em cứ mãi âu sầu xót xa

 

Những mong ước tình ta nồng thắm

Yêu nồng nàn say đắm bên nhau

Giờ đây tan vỡ còn đâu

Ai ngờ phút chốc mất nhau trọn đời

 

Còn đâu nữa bao lời êm ái

Tình chia xa ân ái nhạt nhòa

Thôi đành hai ngả chia xa

Giờ còn chi nữa để mà vấn vương

 

Xin từ biệt tình trường dang dở

Dù trong lòng đau khổ biết bao

Cho dù ruột xót tâm bào

Trái tim vẫn thắm đượm màu yêu thương”

Khi trở lại những nơi nhuốm màu kỷ niệm cũ, chẳng thể nào khỏi bồi hồi, xuyến xao. Góc phố bình yên, từng chiều cùng nhau đi qua bao hàng cây đầy cảm xúc. Giờ xa nhau rồi, không biết nửa kia có còn lưu giữ những ký ức ấy trong trái tim?

“Em trở về nơi góc phố bình yên

Nghe gió hát ru khúc tình sâu lắng

Phố buồn hơn từ khi anh xa vắng

Bên thềm xưa hạt nắng trốn mây chiều

 

Em trở về nơi góc phố ta yêu

Những hàng cây mang thật nhiều kỷ niệm

Mỗi mùa qua phố như còn bịn rịn

Hoài niệm xưa rêu phủ kín loang mờ

 

Em trở về nơi phố nhỏ ta mơ

Để viết tiếp vần thơ còn dang dở

Mối tình si ta như còn duyên nợ

Nhớ về anh khi gió trở giao mùa

 

Có khi nào anh nhớ phố chiều mưa

Bao kỷ niệm như mới vừa qua đó

Giữ trong tim lời yêu anh mới ngỏ

Đã bao mùa phố còn đó...không anh !”

Tình yêu đầu nhiều xúc cảm là thế, nhưng khi không thể nào ở bên nhau, chỉ còn có thể cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ ấy ở trong lòng. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đời người khi vẫn có những khoảnh khắc đẹp để khi nhìn lại, có thể mỉm cười vì đã từng trải qua quãng đời hồn nhiên đến vậy.

Nên kết thúc ngay mối tình hiện tại của bạn nếu xuất hiện những dấu hiệu 'nguy hiểm' này

Nên kết thúc ngay mối tình hiện tại của bạn nếu xuất hiện những dấu hiệu 'nguy hiểm' này

Nếu không tỉnh táo nhận ra, rất có thể bạn sẽ mãi đắm chìm trong một mối quan hệ không mang lại kết quả gì.

Xem thêm
Từ khóa:   mối tình đầu mối tình đầu đổ vỡ bài thơ hay tình yêu đẹp những câu nói hay nhất về tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 32 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này