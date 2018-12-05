Những câu thơ hay nhất nói về mối tình đầu cả đời không thể nào quên

Tình đầu của nhiều người là quãng đời học trò nhiều cảm xúc, cũng có nhiều người là quãng thời gian với những bài thơ buồn về mối tình đầu còn dở dang nhiều ước muốn chưa thể cùng nhau thực hiện. Song tựu chung lại, qua những câu thơ hay nói về mối tình đầu, mỗi khi nhớ lại, ta chỉ biết tiếc nuối và mỉm cười cố gắng trân trọng hơn người ở bên cạnh hiện tại.

Trải qua nhiều mối tình, người ta mới càng thấy trân trọng hơn tình yêu dành trọn vẹn cho mối tình đầu ngây ngô, bỡ ngỡ. Những câu thơ hay nhất nói về mối tình đầu không khỏi khiến nhiều người xốn xang muốn ngược về quá khứ, gặp lại người cũ để níu giữ chút kỷ niệm thuở mới biết yêu, dành trọn tình yêu mà không hề đắn đo, suy nghĩ.

Tình đầu là mối tình đem lại cho người ta nhiều cảm xúc rung động khi nhớ về

Bài thơ hay nói về mối tình đầu thuở học trò

Tình yêu đầu thuở học trò trong veo như ánh nắng mai mỗi khi ngoảnh lại chỉ thấy vấn vương và đầy hoài niệm. Hai đứa ngày xưa cùng học chung một lớp, rồi trải qua thời gian yêu xa vẫn ngày đêm mong ngóng, đợi chờ. Chỉ tiếc rằng duyên đứt đoạn giữa đường, hai người không thể nào bước tiếp cùng nhau trên đường dài phía trước.

“Hai đứa ngày xưa học chung một lớp

Do duyên trời không hợp nên xa

Anh ơi những kỷ niệm đã qua

Sao nỡ để phôi pha tháng ngày

Bao năm học mình hay chung bước

Trên con đường quen thuộc xưa kia

Dù sáng nắng hay dẫu mưa rào

Chúng mình hai đứa sớm trưa tới trường

Giờ có lẽ ở phương trời xa lạ

Có bao giờ anh nhớ mùa hạ không

Hè sang hé nở phượng hồng

Sao em cứ vẫn ngóng trông đợi chờ

Rồi nửa đêm trong mơ thổn thức

Vẫn nhớ hoài ký ức ngày xa

Thôi thì những kỷ niệm đã qua

Anh đi một nửa quê nhà nhớ mong

Vẫn cứ bảo ngóng trông gì nữa

Đã qua rồi gần nửa cuộc đời

Mà sao vẫn nhớ anh ơi

Nửa đêm không ngủ nghẹn rơi giọt sầu”

Có tình yêu nào đẹp như mối tình đầu thuở học trò ngây ngô

Bài thơ hay nói về mối tình đầu còn dở dang đầy nuối tiếc

Cứ ngỡ tình đầu cũng sẽ là tình cuối, nhưng rồi đâu phải mọi chuyện đều như mong muốn của bản thân. Khi trưởng thành, người ta thay đổi, những cảm xúc thuở yêu đầu chẳng vẹn nguyên như xưa. Chỉ tiếc một mối tình đẹp còn nhiều hoài bão chưa thể cùng nhau thực hiện, giờ đã vội chia xa.

“Thôi anh nhé tình đầu đã lỡ

Mối duyên nồng dang dở chia xa

Ân tình ngày ấy phôi pha

Còn thương nhau nữa chỉ là trong mơ

Vì phận mỏng duyên hờ chẳng đặng

Nhớ anh đành câm lặng xót xa

Anh giờ vui với người ta

Ấm êm hạnh phúc xa hoa thỏa lòng

Đâu biết chốn khuê phòng vắng lạnh

Thương nhớ anh quặn thắt tâm can

Tình đầu nay đã ly tan

Bao đêm lệ đẫm hai hàng mi cong

Gió khe khẽ bên song than thở

Cứ ngỡ người đang ở bên hiên

Thấu nghe tâm sự nỗi niềm

Sầu bi canh cánh tình duyên bẽ bàng”

Đối với nhiều người, có thể tạm quên đi mối tình đầu để đến với người mới. Nhưng đối với nhiều người, tình đầu là thứ cảm xúc chẳng thể nào quên, cứ mãi luôn canh cánh, trăn trở trong lòng.

Tình yêu đầu còn dang dở sẽ không khỏi khiến người ta day dứt, nhớ nhung

“Đêm trăn trở năm canh nhung nhớ

Mối tình đầu một thủa đậm sâu

Nhưng người giờ đã nơi đâu

Để em cứ mãi âu sầu xót xa

Những mong ước tình ta nồng thắm

Yêu nồng nàn say đắm bên nhau

Giờ đây tan vỡ còn đâu

Ai ngờ phút chốc mất nhau trọn đời

Còn đâu nữa bao lời êm ái

Tình chia xa ân ái nhạt nhòa

Thôi đành hai ngả chia xa

Giờ còn chi nữa để mà vấn vương

Xin từ biệt tình trường dang dở

Dù trong lòng đau khổ biết bao

Cho dù ruột xót tâm bào

Trái tim vẫn thắm đượm màu yêu thương”

Khi trở lại những nơi nhuốm màu kỷ niệm cũ, chẳng thể nào khỏi bồi hồi, xuyến xao. Góc phố bình yên, từng chiều cùng nhau đi qua bao hàng cây đầy cảm xúc. Giờ xa nhau rồi, không biết nửa kia có còn lưu giữ những ký ức ấy trong trái tim?

“Em trở về nơi góc phố bình yên

Nghe gió hát ru khúc tình sâu lắng

Phố buồn hơn từ khi anh xa vắng

Bên thềm xưa hạt nắng trốn mây chiều

Em trở về nơi góc phố ta yêu

Những hàng cây mang thật nhiều kỷ niệm

Mỗi mùa qua phố như còn bịn rịn

Hoài niệm xưa rêu phủ kín loang mờ

Em trở về nơi phố nhỏ ta mơ

Để viết tiếp vần thơ còn dang dở

Mối tình si ta như còn duyên nợ

Nhớ về anh khi gió trở giao mùa

Có khi nào anh nhớ phố chiều mưa

Bao kỷ niệm như mới vừa qua đó

Giữ trong tim lời yêu anh mới ngỏ

Đã bao mùa phố còn đó...không anh !”

Tình yêu đầu nhiều xúc cảm là thế, nhưng khi không thể nào ở bên nhau, chỉ còn có thể cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ ấy ở trong lòng. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đời người khi vẫn có những khoảnh khắc đẹp để khi nhìn lại, có thể mỉm cười vì đã từng trải qua quãng đời hồn nhiên đến vậy.